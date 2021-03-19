Как подключиться к сетям газораспределения в Ижевске?

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За 2020 год в АО «Газпром распределение Ижевск» поступило свыше 5 500 заявок от граждан Удмуртии по запросам подключения (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, из них к газу подключились 4 538 абонентов.

Как выгодно подключиться к сетям газораспределения, разбираемся с Сергеем Сивцовым.

Сергей Сивцов (заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО "Газпром газораспределение Ижевск»)

КАКИЕ ЗАЯВИТЕЛИ ОТНОСЯТСЯ К ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ?

Жители Республики могут подать заявку на газификацию в АО «Газпром распределение Ижевск», воспользовавшись льготными тарифами при подключении.

Например, для физических лиц, соответствующих критерию «льготного» подключения,

в 2021 году цена составит - 48204,00 руб. (с учетом НДС).

При наличии всех критериев и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 года № 1021 заявители могут быть отнесены к льготной категории:

1. Подключаемая нагрузка:

- до 5 куб. м в час (не в целях коммерческой деятельности);

- до 15 куб. м в час (в целях коммерческой деятельности);

2. Рабочее давление в существующем газопроводе до 0,3 МПа;

3.Расстояние по прямой от существующего газопровода до газоиспользующего оборудования заявителя не превышает 200 метров;

4. Отсутствует необходимость в прокладке газопровода бестраншейным способом;

5. Отсутствует необходимость установки ГРП.

6. Отсутствует необходимость строительства распределительного газопровода, за исключением случаев, когда мероприятия по строительству таких газопроводов включены в действующую программу газификации региона на текущий календарный год и определен их источник финансирования.

Для других клиентов стоимость будут рассчитывать на основании утвержденных стандартизированных ставок или по индивидуальному проекту.

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КОЛЛЕКТИВНО – ДЕШЕВЛЕ

Подключить газ в свою квартиру или частный дом дешевле можно несколькими способами. Например, оформление коллективной заявки и участие в проекте «Инициативное бюджетирование», где жильцы дома или улицы оговаривают доли софинансирования с муниципалитетом.

– Участие в «Инициативном бюджетировании» ускоряет процесс подключения, – уточняет Сергей Сивцов. – Потому что заявку на технологическое присоединение и строительство сетей делает муниципалитет. Также можно участвовать в программе газификации. Но для этого надо подавать заявку в администрацию. Ее консолидируют и направляют в минстрой для формирования единой заявки. Там в свою очередь среди других заявок ее отбирают и включают строительство на определенный год в зависимости от средств.

ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ МОГУТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ГАЗИФИКАЦИЮ ПОД КЛЮЧ

Строительство газопровода до границ земельного участка осуществляется организацией АО «Газпром газораспределение Ижевск», а на частной территории будущий абонент сам решает, кто будет проводить работы.

– Для удобства заявителей АО «Газпром газораспределение Ижевск» предлагает услугу «Поключение газа «под ключ», – рассказывает Сергей Сивцов. – С момента подачи заявления до момента запуска газа в дом или офис вы будете общаться с ответственным сотрудником (принцип «единого окна»). Он расскажет вам про все этапы и тонкости газификации, поможет подобрать необходимое газоиспользующее оборудование и подскажет, как можно решить любую возникшую проблему.

В комплексном договоре на газификацию совместно с заявителем будут определены сроки выполнения каждого этапа работ. Благодаря этому будет легче планировать траты на строительство.

Так же не нужно забывать о безопасности. Наши сотрудники следят, чтобы все работы выполнялись в соответствии с нормами и правилами.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Подать заявку на газификацию можно тремя способами:

1. В Едином центре предоставления услуг АО «Газпром газораспределение Ижевск»лично, по адресу: г. Ижевск, ул. Коммунаров, 359

2. Онлайн через личный кабинет на сайте компании www.udmgas.ru (lk.udmgas.ru/authorization/)

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3. Через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики (АУ «МФЦ УР») для жителей г. Ижевска, Завьяловского, Мало-Пургинского и Якшур-Бодьинского районов.

Если у вас возникнут вопросы, вы можете задать их по телефону 8-800-30-18-444(единый информационный Контакт-центр АО «Газпром газораспределение Ижевск»- звонок бесплатный).