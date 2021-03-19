Возвращение пени и установка «умных» счетчиков: как «ЭнергосбыТ Плюс» будет работать в 2021 году?

Директор по продажам Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Шульмин Фото: Амир Закиров

О том, как будет работать филиал в 2021 году, «Комсомолке» рассказал директор по продажам Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Шульмин.

ДЕЛАЮТ ПЕРЕРАСЧЕТ

В этом году корректировка платы за отопление пройдет, как в предыдущие годы. В январе и феврале изменился среднемесячный объем на отопление исходя из данных общедомовых приборов учета за 2020 год, в марте проведут саму корректировку.

– В целом расчет корректировки выглядит так: объем, предъявленный физлицам в квитанциях, сравнивается с фактическим объемом по общедомовым приборам учета, – объясняет Валерий Алексеевич. – Если объем в квитанциях получился больше, производится возврат, если меньше – доначисление.

ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

Как и все компании, пандемия коснулась и АО «ЭнергосбыТ Плюс».

– В начале 2020 года произошло резкое снижение платежной дисциплины, к концу года ситуация стала выправляться, но до уровня 2019 года еще далеко, – отмечает Валерий Алексеевич. – Особо сложная ситуация по оплатам у населения, в 2020 году выросла просроченная дебиторской задолженности более чем на 56 млн. рублей за электроэнергию и на 52 млн. рублей за тепло и горячую воду. На 1 января 2021 года дебиторская задолженность по тепловой энергии граждан составила 862 млн. рублей, по электрической энергия – 839 млн. руб.

Сейчас клиенты начали выплачивать долги и компания ожидает восстановления платежной дисциплины в этом году. Связано это с тем, что с 1 января 2021 г отменили мораторий на пени и отключение граждан от ресурсов действующий в прошлом году. И должникам стоит озаботиться оплатой потребленных коммунальных ресурсов, иначе их ждет отключение электроэнергии за долги и начисление пени.

В 2021 году, как и в 2020-м продолжается работа по вводу ограничений и взыскания штрафных санкций в отношении юридических лиц, которые нарушают договорные обязательства. Как правило, в качестве меры борьбы с должниками отключается электроснабжение.

ПООЩРЯЮТ ДОБРОСОВЕСТНЫХ КЛИЕНТОВ

Поощрять ответственных клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс» не забывает.

– Наша компания ежеквартально проводит PR-акции и информационные компании для физических лиц, направленные на улучшение платежной дисциплины и поощрение добросовестных клиентов, – рассказывает Валерий Алексеевич. – Очередная информационная кампания «Лето без долгов» начнется в конце второго квартала 2021 года. Цель данной компании, призвать клиента своевременно оплатить счета за ЖКУ и погасить долги. Нерадивые клиенты могут столкнуться с проблемами при выезде за границу России, что приводит к дополнительным расходам и испорченным отпускам.

В осенний период проходит компания проводит ежегодную акцию «Осенний марафон!». Клиенты оплачивают счета за ЖКУ и участвуют в розыгрыше призов. А в канун Нового года АО «Энергосбыт Плюс» проведет акцию «В Новый год без долгов!». Клиенты, которые оплатили предварительный счет за декабрь в этом же месяце, и у которых нет задолженности на 1 декабря, не только могут выиграть ценные призы, но и избавиться от накопившихся пеней.

Также в этом году в третий раз проведут акцию «Лучшая УК/Лучшее ТСЖ».

УСТАНАВЛИВАЮТ «УМНЫЕ» СЧЕТЧИКИ

С 1 января 2022 года в России будут устанавливать только интеллектуальные счетчики. Приборы сами передают все показания о расходе электроэнергии и передавать их напрямую в энергетические компании. В Удмуртии «умные» счетчики уже устанавливает «ЭнергосбыТ Плюс».

– До 1 января 2022 года гарантирующий поставщик может устанавливать обычные приборы учета, соответственно к интеллектуальной системе подключить их будет нельзя, – объясняет Валерий Алексеевич. – Но мы уже установили 8 811 однофазных интеллектуальных счётчиков электроэнергии и сейчас планомерно автоматизируем процесс получения показаний. Если данные сняла и передала система, то в платежке за коммунальные услуги в поле источник данных будет стоять статус «ИСУ», что значит – интеллектуальная система учета. Обычно к расчетам применяются показания, зафиксированные на 00ч 00 мин. 25-го числа месяца.

Но в энергосбыте говорят, что лучше дополнительно подавать показания и по-старому.

– Система еще тестируется, поэтому рекомендуем показания снимать и передавать самостоятельно. О снятии с клиента обязанности по съему показаний, уведомление будет направлено отдельно, возможно, через платежный документ.

По словам Валерия Алексеевича, гарантирующий поставщик должен заменить приборы учета электрической энергии в течение шести месяцев:

- с даты истечения интервала между поверками или срока эксплуатации прибора учета,

- с даты получения обращения потребителя или исполнителя, если обращение потребителя поступило исполнителю, об истечении интервала между поверками, срока эксплуатации, о выходе прибора учета электрической энергии из строя и (или) его неисправности;

- с даты выявления истечения срока интервала между поверками, срока эксплуатации, неисправности прибора учета электрической энергии

- с даты обращения собственников комнат в коммунальной квартире о необходимости установки комнатных приборов учета электрической энергии, если между всеми потребителями в коммунальной квартире заключено соглашение.

– Если прибор учета клиента попадает под один из вышеперечисленных критериев, то клиент имеет право на бесплатную со стороны гарантирующего поставщика замену прибора, – комментирует Валерий Алексеевич.

Для того, чтобы заменить счетчик, нужно оставить заявку на сайте или позвонить в колл-центр с указанием ФИО, лицевого счета, адреса установки и причины поломки прибора. Или обратиться в офис обслуживания клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Уже установленный прибор принадлежит гарантирующему поставщику. Его порча или демонтаж могут привести к разным последствиям: от с перерасчета в 10-кратном размере и до уголовной ответственности.

– Все устанавливаемые приборы учета электрической энергии соответствуют текущим нормативным документам, их типы утверждены Росстандартом и занесены в единый реестр средств измерений, соответственно нет причин ставить под сомнение корректность их работы.

КСТАТИ

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