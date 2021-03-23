Открытые счета и прозрачный процесс капремонта: как еще «Ижкомцентр» помогает владельцам квартир в Ижевске

На 2021 год «Ижкомцентр» управляет 245 домами в Ижевске. Фото: Иван Синица, УК «Ижкомцентр» «ВКонтакте»

Люди, которые живут в многоквартирных домах, так или иначе сталкивались с управляющей компанией (УК). Как правило, собственники знают, что именно эта организация выставляет счета на оплату услуг ЖКХ, делает ремонт в подъезде, а зимой убирает снег с крыши. Что еще входит в круг обязанностей «управляйки»? Как они работают с бюджетом на капремонт и в каких программах участвуют? В рамках «Марафона ЖКХ» на все вопросы «Комсомолке» ответила заместитель директора УК «Ижкомцентр» Оксана Сухих.

30 ЛЕТ УСПЕШНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Многопрофильная управляющая компания «Ижкомцентр» входит в пятерку лидеров жилищно-коммунального направления по Ижевску. Она предоставляет собственникам многоквартирных домов полный перечень услуг:

- Уборка в подъезде и во дворе;

- Устранение аварийных ситуаций;

- Решение вопросов, связанных с электричеством, водопроводом, отоплением;

- Обслуживание лифтов;

- Капитальный и текущий ремонт в доме.

На 2021 год компания включает в себя:

- 245 домов общей площадью 1,7 млнкв.м;

- Более 55 тысяч зарегистрированных жителей;

- 400 квалифицированных сотрудников и 30 лет продуктивной работы.

Карта обслуживаемых домов «Ижкомцентром». Фото: скриншот Яндекс.Карты

Хорошее обслуживание такого большого количества домов невозможно представить без слаженной команды.

«Мы дорожим кадрами больше, чем всем остальным. Компания обучает новых работников, постоянно индексирует зарплаты всех своих сотрудников, отправляет их на обучающие семинары. У нас нет текучки: если люди пришли, они остаются надолго. Я и сама работаю в «Ижкомцентре« уже 11 лет!» — делится Оксана Сухих.

Часть профессионалов УК «Ижкомцентр» на ежегодном совместном фото. Фото: личный архив Оксаны Сухих

Чтобы эффективно поддерживать связь с большим количеством жильцов, компания вошла в «Расчетный информационный центр» (РИЦ), который объединил многие управляющие компании Ижевска. Теперь жители могут в едином окне решить все вопросы расчетов платы за услуги компании, сделать заявку на специалиста.

Справка

РИЦ создан для построения коммуникации между жителями, управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и ТСЖ. РИЦ помогает стабильно и качественно обслуживать население, упорядочивая расчеты за ЖКХ и обеспечивая прозрачность финансовых взаимоотношений между всеми участниками.

КАКИЕ РАБОТЫ СДЕЛАНЫ И ЧТО ЖДАТЬ ЖИЛЬЦАМ

Дома под управлением УК «Ижкомцентр» участвуют во всех муниципальных, региональных и федеральных программах и конкурсах. Это позволяет быстро проводить необходимые работы, а также экономить средства жильцов.

В рамках программы «Комфортная городская среда» за 2017-2020 годы отремонтированы проезжие части и тротуары, установлены детские городки, спортивные площадки и скамейки в 17 дворах на сумму 38 млн руб. В планах до 2022 года включить в программу еще 15 дворов на сумму более 30 млн руб. При этом жители заплатят лишь 1,8 млн своих средств.

Двор на ул. Автозаводская, 34, где завершились работы по асфальтированию в рамках программы «Комфортная городская среда». Фото: УК «Ижкомцентр» «ВКонтакте»

Масштабное участие в программе «Субсидирования лифтов» из муниципального и регионального бюджетов тоже принесли свои плоды. В 2020 году заменили 22 лифта, которые обошлись на 20% дешевле для жителей. За один год помощь в виде субсидии составила более 8 млн руб. За два месяца 2021 года компания заменила шесть лифтов, в общих планах на этот год заменить 40 лифтов.

«Нас останавливает один момент. В Удмуртии есть программа, которая дает собственникам 20% на рефинансирование лифтов. Это примерно 340 тысяч руб. на каждый лифт. Программа отлично работает, но федеральный бюджет через Фонд содействия ЖКХ предложил еще одну схему помощи регионам. Они предлагают 50% от оборудования, а это уже 600 тысяч на каждый лифт. Поэтому мы приостановили замену лифтов. У нас много домов, которые подходят под федеральную программу, и мы ждем официальное постановление, чтобы узнать алгоритм подачи заявки. Мы готовы к работе».

Компания участвует в программе «Возмещения процентов по кредиту» на капитальный ремонт – это тот случай, когда жители делают работы в кредит, а проценты по кредиту им возмещает государство, правда только в размере ставки рефинансирования. Но это тоже ощутимая помощь.

Отремонтированный фасад дома по адресу пер. Северный, 57. Фото: УК «Ижкомцентр« «ВКонтакте»

В программе «Энергоэффективный ремонт» «Ижкомцентр» участвует в 2021 году. Ее смысл в том, что жители, вложившие свои средства в энергоэффективные работы, могут вернуть большую часть затраченных денег обратно, доказав, что снизились их платежи за ресурсы. В таких домах компания устанавливает автоматику на отопление, меняет окна в подъездах, утепляет фасады.

У многих жильцов вызывают вопросы новые «Строительные нормы и правила» (СНиП), которые правительство будет внедрять в этом году.

«Роспотребнадзор уже дал пояснения и сейчас мы понимаем их рекомендации. Все прописано в постановлении №290 – для нас это первоочередный документ, в котором определен минимальный перечень работ в доме. Если раньше периодичность влажной генеральной уборки всех этажей была прописана один раз в месяц, то в наших договорах везде прописано, что мы моем два раза в месяц – это наш стандарт. Мы всегда делаем больше, чем норматив, поэтому к нам не приходят жалобы по поводу грязи. Конечно, наши сотрудники моют полы на первых этажах ежедневно. СНиПы – обоюдная ответственность УК и жильцов. И если собственники решат проводить ежедневную влажную уборку всех этажей, мы будем согласны на это, но и цены повысятся. Это очень дорого и я не уверена, что нам всем это нужно».

НЕ ТОЛЬКО ЧИСТО, НО И КРАСИВО

Собственный стиль выгодно отличает «Ижкомцентр» от других управляющих компаний. Прогуливаясь по городу, можно увидеть эстетичные отремонтированные подъезды и входные группы узнаваемых корпоративных цветов: серого и красного.

Такой ремонт можно сделать в любом доме под управлением «Ижкомцентра». Фото: УК «Ижкомцентр» «ВКонтакте»

«Мы нанимали команду дизайнеров, которые разработали несколько вариантов дизайн-проектов для типовых домов Ижевска. Дизайном могут пользоваться все дома без дополнительной оплаты во время ремонта. Для новостроек с уникальным стилем мы заказываем индивидуальные дизайн-проекты».

«Ижкомцентр» не боится нового – в рамках фестиваля стрит-арта рядом с офисом на ул. Камбарской молодые художники раскрасили стену клуба «Чердак». Фото: скриншот с группы УК «Ижкомцентр» «ВКонтакте»

ПРОЗРАЧНЫЕ ТРАТЫ И КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ

«Ижкомцентр» четко контролирует все работы: от проверки смет в государственной специализированной организации, до технического надзора за объектами капремонта. Приемку работ компания осуществляет совместно с Советом дома.

Выполнение капитального ремонта – один из лучших управленческих процессов «Ижкомцентра». Механизм компании слаженно работает от ведения специальных счетов в банке до реализации всего ремонта. УК делает все необходимое, чтобы жители получили проценты на остаток средств, собираемых на счетах, проводит работу с должниками.

«Во-первых, все счета открыты. Вся информация размещена на всех наших ресурсах в интернете, каждый может в онлайн-режиме зайти по ссылке и увидеть, сколько денег лежит на счете дома. Во-вторых, в отличие от других компаний, мы не собираем деньги на свой расчетный счет, чтобы потом распределить его на спецсчета в банке для каждого дома. Мы сразу выдаем платежки, чтобы собственники платили сами себе, на свой расчетный счет, который открыт для каждого дома индивидуально в банке».

Ни одна работа не сдается в полную эксплуатацию без тщательной проверки. Фото: Иван Синица, УК «Ижкомцентр« «ВКонтакте»

Чтобы пояснить механизм, приведем пример, который скоро коснется большинства жителей многоквартирных домов.

«Собственники пять лет копят на дорогой лифт. Все это время они не тратили деньги, и на счету накопился миллион рублей. «Ижкомцентр» заключает дополнительное соглашение с банком на эти деньги и кладет их на несгораемый остаток. По этому договору компания не может взять их полгода, но благодаря этой манипуляции жильцы получают не 2% годовых, а повышенные 4%. Когда накопился не миллион, а два миллиона, мы повторяем эту процедуру, но уже под 6%. Весь этот процесс отслеживают наши бухгалтера, чтобы собственники получили максимальное количество процентов, обошли инфляцию и даже вылучили прибыль. Все это очень энергозатратно, но стоит того. Не все собственники понимают, как к их пяти миллионам добавились еще 500 тысяч, но мы стараемся подробно все объяснить и порадовать жильцов».

Регулярно внедряются новые технологии: в 2020-2021 году компания сделала много вентилируемых фасадов. Это дорогой ремонт, но он необходим для утепления стен дома. Отремонтированы железобетонные кровли методом напыления – это тоже новое направление в строительстве.

Утепление фасада панельного дома, ул. Автозаводская, 2. Фото: УК «Ижкомцентр» «ВКонтакте»

Жителям новостроек компания предлагает необходимые для этой группы клиентов услуги: экспертную оценку дефектов по итогам строительства, претензионную и судебную работу с застройщиками, контроль за исполнением обязательств.

«С застройщиком мы заключаем договор за два-три месяца до сдачи дома. Когда у них готовы системы на выход в эксплуатацию, мы их принимаем. Дом к моменту ввода мы знаем и готовы отвечать на все вопросы новых жильцов».

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ – ЛЮДИ

Информационная работа с жителями – очень большой пласт обязательной работы компании. «Ижкомцентр» оповещает всех жителей об изменениях в законодательстве, строительных инновациях, возможностях компании и домов.

«Мы уделяем много времени образованию наших жильцов, чтобы они были грамотными собственниками. Постепенно люди начинают ощущать, что они, как владельцы жилплощади, имеют не только права, но и обязанности, главная из которых – ответственное отношение к своему жилью».

Специалисты компании понятным языком рассказывают собственникам об изменениях в законодательстве. Фото: скриншот с группы УК «Ижкомцентр» «ВКонтакте»

Для этого компания активно представляет себя в интернет-пространстве: размещает важную информацию и новости компании в социальных сетях, отвечает на вопросы жителей в комментариях, принимает жалобы и благодарности на сайте.

Работники УК «Ижкомцентр» – дружная команда, которая вместе справляется со всеми трудностями и весело проводит досуг. Например, 21 марта будет главный праздник компании – День работников ЖКХ.

«У нас есть традиция на этот праздник: мы собираемся на природе и жарим шашлыки, играем в подвижные игры. Это наше ежегодное традиционное мероприятие. Наши руководители готовят плов в большом казане. В этом году мы будем праздновать чуть позже, но программа уже готова!» — поделилась приятными планами Оксана Сухих.

Один из праздников Дня работника ЖКХ. Фото: личный архив Оксаны Сухих

Адрес: Ижевск, ул. Камбарская,29

Телефон приемной: 36-21-00

Сайт: izhcomcenter.ru

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