Год с начала пандемии: что сейчас происходит в «красной зоне» в Ижевске

Журналист «Комсомолки» побывал в «красной» зоне РКИБ Удмуртии Фото: Архив КП

22 марта 2020 года появилась информация о первом жителе Удмуртии, заболевшем коронавирусом. С самого начала инфицированных COVID-19 принимала республиканская «инфекционка» на ул. Труда. Корреспондент «Комсомолки» Анастасия Михайлова побывала ковид-отделении Республиканской клинической инфекционной больницы и описала свои ощущения от нахождения в «красной зоне».

БОЛЬНИЧНЫЕ ПИЖАМЫ И ЗАЩИТНЫЕ КОСТЮМЫ

Четыре этажа здания из пяти отведены под опасную зону. Пациенты с коронавирусом лечатся именно там. На предпоследнем этаже — раздевалка, в которую нас и направляют.

В специальных костюмах очень жарко Фото: Архив КП

Все вещи, кроме обуви, нам приходится оставить, а медсестры выдают нам больничные пижамы. Поверх них надеваем перчатки, респиратор, шапочку на голову, защитный костюм с капюшоном, вторую пару перчаток и щиток. На ноги — бахилы до колен. Сразу чувствуется, насколько жарко в специальных костюмах.

«ОДЕВАЕМСЯ НА АВТОМАТЕ»

«Работать тяжело в этом костюме, потому что тело не дышит», — говорит Наталья Беккер, главная медсестра Республиканской клинической инфекционной больницы. — «Сначала мы медленно одевались, а сейчас это на автомате, как встать с утра и одеться. В костюмах мы ходим от 4 часов и дольше, особенно в реанимации. Еще у нас есть перерывы. Мы уходим, переодеваемся, едим. Потом снова заходим и переодеваемся».

За этой дверью заканчивается зона без коронавируса Фото: Архив КП

За год республиканская больница не потеряла ни одного врача, хотя некоторые переболели, другие смогли поставить вакцину от коронавируса.

В «шлюзе» — своеобразном тамбуре между «чистой» и «грязной» зонами — на полках и на стенах висят санитайзеры. Средства индивидуальной защиты мы оставим потом в пустых пластмассовые баки, стоящих здесь же на полу. Дальше — дверь в «грязную зону».

ДРУГИЕ ПАЦИЕНТЫ

Из-за дверей не слышно разговоров, как будто там никого и нет. Две медсестры стоят на посту, да мы ходим по пустому коридору.

«Пациенты другие», — замечает Наталья Беккер. — «Они боятся за себя, свою жизнь, родственников. Если обыкновенное инфекционное заболевание протекает без риска для жизни, то с коронавирусом не все так просто».

С одним пациентом нам разрешают пообщаться. Он пытается немного привстать, увидев нас, но потом обратно ложится в койку.

«Я лежу с 16 числа», — говорит Александр. — «Самочувствие немножко получше стало. Когда сильно вдыхаю без маски, грудь болит. А так более-менее. В маске некомфортно, и спать нельзя. Мешает. Она же скатывается туда-сюда. Нужно постоянно поправлять. Зато с ней дышать легче».

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК БОЛЕЕТ ПРЯМО СЕЙЧАС?

Пожелав Александру здоровья, мы вышли из палаты, в которой помимо него еще два пациента. Медработники сообщают, что и в других палатах лежит в среднем по три человека. Сейчас в Ижевске работают только два ковид-центра: ГКБ №2 и республиканская «инфекционка» — дефицита коечных мест они не испытывают.

«На сегодняшний день 259 человек лежит», — уточняет главврач больницы Игорь Дьяченко. — «У нас даже есть резервный коечный фонд. Сейчас мы, как весной, работаем на опережение: если к нам приходят люди с незначительными поражениями легких, мы предлагаем госпитализацию».

В процедурной собирают лекарства для больных. Она расположена как раз рядом с сестринским постом, и когда осенью было недостаточно места, здесь также лежали пациенты. Главврач утверждает, что даже в ситуации нехватки коек, в коридорах люди не лежали.

Отделение реанимации, где лечат самых тяжелых пациентов, на втором этаже. Вдоль коридора стоят несколько каталок, на подоконниках — памперсы для взрослых. За окном — женщина, подключенная к аппарату ИВЛ.

ОБРАТНЫЙ ПУТЬ НЕ ПРОСТ

Чтобы выйти наружу, мы снова возвращаемся в «шлюз». Медсестра пошагово объясняет, как правильно снять СИЗ — обработать руки санитайзером, снять щиток, снова обработать руки… Телефон тоже пришлось обработать спиртовой салфеткой. Я поняла, что вспотела. «А вы уже привыкли носить костюм?» — спросила я медсестру.

«К такому невозможно привыкнуть», — ответила она. — «К холоду еще можно, а к жару…»

Медработники «красной» зоны подвергают себя риску уже год. За это время коронавирусом в Удмуртии заболели 30 184 человека. Из них скончались 371, а выздоровели — 26 762 пациента.

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