19-летний уроженец Ижевска выступал на одной сцене с Киркоровым, Бузовой и Кридом

Молодой человек рассказал историю своего успеха Фото: личный архив героев

19-летний Лев Теслев из Ижевска три года работает танцором в шоу-театре Аллы Духовой «Тодес». За это время он успел выступить на одной сцене вместе с Филиппом Киркоровым, Ольгой Бузовой и Егором Кридом. Работа в известном коллективе приносит молодому человеку высокий доход. О своем непростом детстве, хобби и личной жизни он рассказал порталу IZHLIFE (18+).

Танцы – только для девочек

Учился молодой танцор в 29-м лицее в Ижевске. А позже переехал в Москву. Танцует Лев Теслев уже 12 лет, при чем делает это на профессиональном уровне. Сначала родители пророчили молодому человеку будущее спортсмена и водили его на разные кружки и секции.

«Родители пытались отдать меня в какие-то спортивные кружки. Я пробовал себя в роли футболиста и баскетболиста, занимался карате и ушу. Но все это очень быстро заканчивалось: мне не нравилось, душа не лежала. В итоге в 7 лет мама записала меня в детский мюзик-холл «Чингыли». За что большое ей спасибо!» - рассказывает Лев.

Его преподаватели и привили танцору любовь к сцене и концертам.

«Первые репетиции, первые концерты, первые съемки – все это происходило с моими любимыми педагогами – Еленой Ишмеметьевой и Натальей Петровой. Они охотно делились со мной своим опытом. Я безумно счастлив, что я учился всему именно у них! Это два великолепных, лучших педагога!», - вспоминает Лев.

Но любовь мальчика к танцам не разделяли сверстники. Школьники смеялись над своим одноклассником.

«Мне кажется, через это проходят все парни, которые танцуют. В нашей стране есть стереотип, что танцы – для девочек. Многие не понимают, что танцевать – это титанический труд. Мало кто ценит твою работу, для большинства – это просто «танцульки». Благо мнение людей меняется, когда они приходят на наши концерты. Но я почему-то никогда не обращал внимания на шутки и упреки, мне было все равно», - делится своей историей Лев.

Ижевчанин не только танцует в «Тодесе», но и занимается видеомонтажом и увлекается автомобилями Фото: личный архив героев

Именно в Москве он решил заняться танцами профессионально.

««Чингыли» - это больше эстрадный коллектив, который дал мне очень хорошую классическую базу. Классика в танцах очень важна, но нужно идти в ногу со временем», - продолжает молодой человек.

Так юный танцор и попал в студию «Тодес – Свиблово». Он занимался там 4 года и смог овладеть разнообразными стилями от хип-хопа до паппинга и вакинга.

Прошел кастинг Аллы Духовой

В апреле 2019 года Лев почувствовал желание и силы развиваться дальше. Тогда он решил попробовать пройти кастинг в балет Аллы Духовой «Тодес». И у него все получилось!

«Кастинг проводит лично Алла Владимировна. Я вложил все свое умение, и для меня это правда самая большая награда за годы репетиций и выступлений!» - рассказывает Лев Теслев.

А дальше молодого танцора ждала насыщенная концертная жизнь. Он уже успел выступить на одной сцене с огромным количеством российских звезд и даже на концертах в Кремле.

«Работал с Киркоровым, Орбакайте, с Бузовой, с Егором Кридом, Басковым, Artik&Astш... Да всех и не перечислишь. Работал на площадках фестивалей «Новая волна», «Славянский базар», «Алые паруса», на концертах в Кремлевском дворце, на новогодних спектаклях и «Огоньках» на ведущих телеканалах. Количество... Могу сказать, что пальцев рук и ног точно не хватит», - улыбается Лев.

Благодаря мировой известности «Тодес» Льву удалось побывать за границей. Он был в Украине, Белоруссии, Латвии. А совсем скоро улетит в Турцию на длительные гастроли.

Работать в «Тодесе» престижно, но тяжело

По мимо танцевальных способностей и совершенствования физической формы, Лев постоянно совершенствует свою координацию, пластику и музыкальный слух. А вот свой стиль в танцах специально для «Тодес» он не «ломал».

«Это глупо! Каждый из танцоров – это индивидуальность, каждый чем-то выделяется. И это круто. Так и появляются солисты! Но фирменный стиль балета «Тодес» ты обязан освоить в совершенстве. Я считаю, что настоящий профессионал должен уметь танцевать в любом стиле. Я стремлюсь к этому», - говорит юноша.

По его словам, работать в «Тодесе» – это престижно.

19-летний Лев Теслев выступал на одной сцене с Михаилом Галустяном Фото: личный архив героев

«Но за всем этим стоит огромное количество работы. Совместный труд, работа в составе – все не так легко, как кажется на первый взгляд. Конечно же, в любом коллективе присутствует конкуренция, чаще всего она выражается во время расстановки номеров и в сольных номерах – кто будет танцевать. Но мы все понимаем, что в любой момент во время концерта понадобится заменить друг друга. Поэтому все работают на одну цель – спектакль должен быть интересен зрителю. И это основное!»

Работает Лев почти без выходных. Он может целые день проводить в тренировочном зале. А еще коллектив часто выезжает на гастроли.

«Гастроли – это очень крутой опыт для любого артиста. Ты учишься быстро думать, если кто-то на концерте повредился, и номер за несколько минут перестраивается. Вырабатывается чувство партнера и автоматизм движений. Ты начинаешь быстро соображать. Естественно, если у вас больше 10 концертов подряд каждый день, тело начинает уставать. Но это дело привычки. Главное, правильно разминаться и разогреваться перед концертом», - рассказывает уроженец столицы Удмуртии.

Но Лев, говорит, что именно трудности привлекают его в своем любимом деле, которое стало для него успешной работой.

Конкуренция среди танцоров коллектива «Тодес» - высокая Фото: личный архив героев

«Танцы – это труд. Если не лениться, то можно достичь той цели, которую перед собой поставил. И да. Если бы это было легко, мне было бы неинтересно! Для меня – это увлечение, которое сегодня стало моей работой! И мне нравится эта работа!», - подчеркивает он.

Друзья и личная жизнь

Конечно, в коллективе у Льва появились новые друзья, но он старается разделят жизнь и работу.

«Мы все хорошо общаемся. Мы с друг другом проводим огромное количество времени, так что человека с общими интересами ты все равно найдешь. Мне работать с этими людьми приятно и интересно, а это, как я считаю, самое главное».

Когда юного танцора спрашивают про зарплату он отвечает: «По ижевским меркам для 19-летнего танцора, наверное, много...».

На данный момент Лев учится в институте культуры в Москве (МГИК) на режиссерском факультете.

В личной жизни у него также все хорошо. Его возлюбленная тоже занимается танцами на профессиональном уровне.

Когда у уроженца Ижевска появляется свободное время он занимается видеомонтажом. А еще Лев увлекается автомобилями.

«Я надеюсь, что учеба на режиссера будет способствовать большому количеству творческих проектов. И все они будут успешными, благодаря танцам, работе в «Тодес» и моему сегодняшнему опыту», - резюмирует он.