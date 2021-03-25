«Новые люди» разрабатывают закон о платном отказе от службы в армии

Фото: политическая партия «Новые люди»

Инициативу, поддержанную россиянами, будет лоббировать в Государственной Думе партия «Новые люди». Идея касается всех призывников страны и особенно тех, кому в армию совсем не хочется. Предложение о платном отказе от службы в армии поступило от партийцев и от участников масштабного конкурса инициатив «Марафон идей», который провела партия «Новые люди».

«Порядок, когда все идут служить или откупаются от армии через незаконные схемы, давно устарел. Было бы правильным сделать, чтобы человек официально заплатил деньги. Например, 300 тысяч рублей, которые пошли бы потом на обучение того человека, который в армии отслужил», - рассказал Алексей Нечаев.

Этой суммы, считает лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, достаточно, чтобы отслужившие в армии молодые люди смогли начать учёбу в том высшем учебном заведении, о котором мечтали.

Также «Новые люди» предлагают дать призывникам больше возможностей помогать армии именно умом и расширить перечень специальностей для альтернативной гражданской службы. Пока такую службу проходит лишь небольшая часть призывников.

«Зачем начинать взрослую жизнь с жульничества? Лучше заплатить легально, и пусть банки дают льготные кредиты на это. Мы такой законопроект готовим, и там есть целый ряд других предложений, касающихся службы в армии. Нужно расширить перечень профессий для гражданской службы. Например, IT-специалистам лучше служить в IT-войсках, а вэб-дизайнерам и видеографам лучше сделать ролик про армию для соцсетей, будет полезнее, чем красить траву или заниматься другими странными вещами, которыми иногда заняты срочники», - добавил лидер партии «Новые люди» Нечаев.

Предложения пока не доведены в оформленном виде до Министерства обороны страны, но партийцы готовы начать обсуждение инициатив в любой момент и на любой площадке.

«Это не только наша идея, это инициатива людей. Сейчас министерство обороны оперативно отвечает на общественные инициативы», - добавил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Справка

Политическая партия «Новые люди» образована 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах 2020 года ее кандидаты прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске более 15% голосов избирателей. Сейчас отделения партии действуют в 73 регионах, партия намерена участвовать в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

Информация от партнера