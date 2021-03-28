Погода в Ижевске: потеплеет до +9 °С и пойдут дожди

Потепление до +9 и дожди ожидаются в Ижевске на неделе Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Предстоящая неделя обещает быть теплой. В первой половине ожидается ясная погода, однако со среды в столице Удмуртии начнутся дожди. Рассказываем о погоде на ближайшие дни с 29 марта по 4 апреля.

В понедельник, 29 марта, синоптики обещают +5…+8°С. Ожидается облачная с прояснениями погода. Однако северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3,8 м/с.

30 марта, вторник, также порадует жителей дневными +6…+8°С. На небе не будет ни облачка и ясно. Ветер сменит направление на западное и утихнет до 2.7 м/с.

К среде, 31 марта, погода станет хуже. Синоптики обещают лишь +2°С. При этом ощущаться будет как все −5°С! Кроме того, поднимется юго-восточный ветер до 6.4 м/с и пойдет снег.

Дожди начнутся в четверг, 1 апреля. И будут идти целый день. Столбик термометра покажет +3°С.

В пятницу, 2 апреля, станет теплее до +5°С. Однако дожди не прекратятся и также будут идти весь день. При этом будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4.6 м/с.

Суббота, 3 апреля, станет самым теплым днем за последнее время. +7...+9°С покажет термометр по данным синоптиков. Дожди прекратятся, но будет пасмурно. Южный ветер совсем утихнет до 2.1 м/c.

4 апреля, в воскресенье, температура снизится до +5°С. И снова дожди, но только вечером. Однако днем будет пасмурно.