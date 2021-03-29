В Ленинском районе - больше убийств, в Индустриальном — изнасилований: какой район Ижевска считается самым опасным

Узнали, в каком районе чаще всего совершают преступления Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Существуют мифы, что в район Машиностроителя и Буммаша нельзя ходить одному по вечерам. Однако статистика говорит, что эти мифы верны только частично. Мы составили криминальную карту Ижевска, чтобы понять, какой район города на самом деле самый опасный*.

Где самые опасные точки?

Индустриальный район

Индустриальный — район, который считают опасным из-за Буммаша. Также здесь находятся Восточный поселок, Культбаза и район около УдГУ. Здесь проживает более 113 тысяч человек. По данным УМВД по городу Ижевску, это действительно самый опасный район города. Здесь зарегистрировали больше всего преступлений — 3345. Район лидирует по количеству изначилований, грабежей и краж и разбоев. Всего за 2020 год зарегистрировали:

— 6 убийств и покушений на убийства;

— 2 случая причинения смерти по неосторожности;

— 5 изнасилований (2 в отношении детей);

— 4 факта насильственных действий сексуального характера (3 в отношении детей);

— 83 грабежа;

— 1386 кражи;

— 12 разбоев;

— 335 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Следователи говорят, что больше всего вызовов поступает с улиц Буммашевская, 9-е Января и Воткинского шоссе. Жители соглашаются с этим и уточняют, что опаснее всего гулять около леса возле «Омеги» и в сквере за школой №8. Жители говорят, что там темно, и дети вынуждены по неосвещенному лесу возвращаться домой.

В Индустриальном районе родители опасаются за детей, которые идут по скверу от школы Фото: Амир Закиров

Первомайский район

Первомайский район довольно крупный - здесь проживает более 124 тысяч человек. К нему относится центральная часть города, Соцгород, часть Старого аэропорта, Болото и Люлли. Район занимает второе место по количеству зарегистрированных преступлений — 2989 за 2020 год по данным УМВД по городу Ижевску. В Первомайском районе за 2020 год было зарегистрировано больше всего преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Всего зарегистрировали:

— 6 убийств и покушений на убийства;

— 1 факта причинения смерти по неосторожности;

— 4 изнасилования;

— 17 фактов насильственных действий сексуального характера (17 в отношении несовершеннолетних);

— 67 грабежей;

— 1200 краж;

— 11 разбоев;

— 419 фактов в сфере незаконного оборота наркотиков.

В Первомайском районе больше всего вызовов следователи получают с улицы Орджоникидзе и из микрорайона Люлли.

— Около общежитий собираются алкаши. Постоянные драки, и это в любое время суток. Около ларька на остановке «улица Промышленная» также, — говорит Максим, житель района.

Самым опасным местом в Первомайском районе считают общежития на Орджоникидзе Фото: Амир Закиров

Ленинский район

Ленинский район — самый большой в городе. В него входят районы Строителя, Машиностроителя, Малиновой горы, Татарбазара и вокзала. В районе проживает более 120 тысяч человек. По статистике УМВД по городу Ижевску, район занимает третье место по общему количеству зарегистрированных преступлений — 2836. Среди всех районов города Ленинский лидирует по количеству убийств, покушений на убийства и убийств по неосторожности. За 2020 год здесь было совершено:

— 8 убийств и покушений на убийства;

— 5 фактов причинения смерти по неосторожности;

— 4 изнасилования (4 в отношении детей);

— 7 фактов насильственных действий сексуального характера (4 в отношении детей);

— 75 грабежей;

— 1142 кражи;

— 4 разбоя;

— 253 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

В Ленинском районе следователи получают больше всего вызовов из Машиностроителя и с улицы Тверской. Жители соглашаются, что на Машиностроителе опасно из-за отсутствия освещения. Особенно страшной точкой считают «Аристов ключ».

— Однажды я перебегала дорогу в районе «Аристова ключа», и попала в эпицентр драки, — говорит Ульяна.

В Ленинском районе жители называют самой опасной точкой «Аристов ключ» Фото: Амир Закиров

Октябрьский район

Октябрьский — центральный район города. К нему относятся центр со множеством рекреационных зон, район Металлургов и район «Холмов». Здесь проживает более 135 тысяч человек. По данным УМВД по городу Ижевску, за 2020 год здесь произошло 2636 преступлений. Район занимает первое место по фактам насильственных действий сексуального характера. Всего здесь зарегистрировали:

— 2 убийства и покушения на убийства;

— 3 факта причинения смерти по неосторожности;

— 2 изнасилования;

— 44 факта насильственных действий сексуального характера (44 в отношении детей);

— 65 грабежей;

— 967 краж;

— 7 разбоев;

— 379 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

В Октябрьском районе следователи говорят, что опасно ходить в районе Металлурга.

— Около поликлиники и гаражей рассадник алкоголиков. Я ходила туда в магазин, и по дороге встретила пять пьяных людей. Один валялся на земле. Хожу туда только если мне надо в больницу, — делится Елена.

В Октябрьском районе жители считают самыми опасными дворы на 9-й Подлесной Фото: Амир Закиров

Устиновский район

Устиновский — самый маленький и спокойный район Ижевска. Сюда входит район Старого аэропорта и Автозавода. Здесь проживает более 136 тысяч человек. По данным УМВД по городу Ижевску, здесь произошло меньше всего преступлений за 2020 год — 2347. Устиновский район занимает последнее место практически по всем видам преступлений и ни по одному — первое. Здесь не было ни одного изнасилования в 2020 году и меньше всего грабежей. Всего в 2020 году здесь зарегистрировали:

— 3 убийства и покушения на убийства;

— 2 факта причинения смерти по неосторожности;

— 7 фактов насильственных действий сексуального характера;

— 62 грабежа;

— 1061 кражу;

— 7 разбоев;

— 271 факт незаконного оборота наркотиков.

Следователи считают самыми криминальными районами улицы Ворошилова и Сабурова. Жители соглашаются и добавляют, что избегают лесопосадку у «Столицы».

— Пока там не сделают нормальное освещение и не начнут хотя бы пару месяцев ходить патрули в темное время суток, так там и будет медвежий угол и туалет под каждым кустом, — говорит Ольга.

В Устиновском районе горожанам страшно гулять по лесопосадке Фото: Амир Закиров

Сколько всего преступлений?

Фото: Алексей Бушмелев

Фото: Алексей Бушмелев

Фото: Алексей Бушмелев

Фото: Алексей Бушмелев

Фото: Алексей Бушмелев

Фото: Алексей Бушмелев

Фото: Алексей Бушмелев

Фото: Алексей Бушмелев

Фото: Алексей Бушмелев

Какая статистика за 2021 год?

2021 год только начался, но во многих районах уже произошел ряд тяжких преступлений. Данные по ряду из них предоставило Следственное управление Следственного комитета России по Удмуртии. Они касаются только некоторых видов преступлений за январь и февраль 2021 года. Больше всего преступлений совершили в Ленинском районе, меньше всего — в Устиновском.

Ленинский район

16 преступлений всего

2 факта причинения смерти по неосторожности

11 изнасилований (11 в отношении детей)

3 факта насильственных действий сексуального характера (3 в отношении детей)

Первомайский район

6 всего

5 убийств

1 факт насильственных действий сексуального характера (в отношении ребенка)

Индустриальный район

6 всего

1 факт причинения смерти по неосторожности

5 случаев насильственных действий сексуального характера (5 в отношении детей)

Устиновский район

2 всего

2 факта причинения смерти по неосторожности

Октябрьский район

1 всего

1 убийство

*При подготовке материала использовались данные за 2020 год.