Сервис «Ростелеком Ключ» стал доступен жильцам «Семейного парка» в Ижевске

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«Ростелеком» в новом многоквартирном доме ЖК «Семейный парк» в Ижевске подключил комплекс цифровых сервисов, объединенных на платформе «Ростелеком Ключ». Смарт-домофоны, автоматизированные счетчики учета потребленных ресурсов и камеры видеонаблюдения появились в новостройке по улице 1-й Подлесной. Пользоваться интеллектуальными устройствами смогут 140 семей.

Работы по созданию оптической инфраструктуры для подключения цифровых сервисов начались на этапе возведения дома. Оператор протянул до объекта около 1,5 км оптических линий связи и построил распределительную сеть внутри здания. В каждой квартире организован доступ к интернету на скорости 1 Гбит/с и установлены приборы учета потребленных ресурсов – электроэнергии, горячей и холодной воды.

Под видеонаблюдением находятся холлы подъездов, лифты, автоматические ворота, парковка и детская площадка,а на придомовой территории доступен гостевой Wi-Fi (Вай-Фай).

«Дома с готовой инфраструктурой связи больше привлекают покупателя, поэтому мы начали сотрудничать с “Ростелекомом” еще на этапе проектирования. При заселении в квартиры новоселы сразу могут пользоваться цифровыми сервисами, не затрачивая усилий на прокладку проводов и монтаж оборудования», — прокомментировала Ирина Слободская, директор по строительству группы компаний «СТИМ».

«Платформа “Ростелеком Ключ” позволяет жильцам управлять множеством устройств в режиме одного окна – это удобно и экономит время. Наблюдать за обстановкой во дворе, открывать дверь посетителям, обеспечивать доступ курьерам и проезд автомобилям – все это возможно в мобильном приложении смартфона. Нас ждет следующий дом в ЖК “Семейный парк”, а его будущих обитателей – семейство цифровых сервисов», — пояснил Евгений Софронов, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом филиала в Удмуртской Республике ПАО «Ростелеком».

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному номеру 8-800-1000800 или на сайте компании.

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