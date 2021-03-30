Запись в 1 класс в 2021 году в Ижевске: какими способами можно подать заявление и куда обращаться, если мест в школе не хватает

В 2021 году правила записи в 1 класс изменились Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В этом году Минпросвещения России опередило новый порядке записи детей в школу. Вместе со специалистами Минобразования и Минцифры Удмуртии «Комсомолка» разбиралась в том, чего ожидать родителям от нововведений и что следует предусмотреть.

КОГДА ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В 1 КЛАСС?

Раньше у каждой школы был свой период записи в 1 класс, но с 2021 года порядок изменился: теперь запись во все школы стартует одномоментно – 1 апреля. Тем не менее, чтобы распределить нагрузку на региональный портал Госуслуг, запись через который в последние годы явно преобладает, для каждой образовательной организации будет определено свое время начала приема заявлений. Узнать о нем можно на сайте конкретной школы.

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1 апреля родители смогут подать заявление на поступление в школу по месту жительства, а также в лицеи - можно сразу в несколько.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ?

В этом году родители впервые смогут подать заявление о зачислении детей в 1 класс четырьмя способами. Если живая очередь и портал Госуслуг – способы всем уже знакомые, то отправка заявления по электронной почте или заказным письмом – явление новое. Как объяснила Ирина Крохина, первый заместитель министра образования и науки Удмуртии, нововведения появились по просьбе жителей некоторых регионов.

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Перечисленные способы являются равноценными, более того, родители смогут воспользоваться ими всеми – засчитано будет то заявление, которое школа примет первым. Все заявления будут синхронизироваться в общем журнале с четким указанием времени.

Подача заявлений в режиме онлайн набирает популярность Фото: Гульназ Гырдымова

Отметим, что порядок приема заявлений в виде бумажного или электронного письма федеральным законодательством не регламентируется. Если родители захотят выслать заявление этими способами, им необходимо предварительно ознакомиться с локальным актом школы, то есть, внутренним документом, который определяет особенности записи именно в эту школу. В нем организация должна указать, когда письмо нужно отправить, на каком бланке заполнять заявление и с какой периодичностью входящая корреспонденция будет проверяться. Высланные заранее заявления будут аннулированы.

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На Госуслугах тоже есть некоторые изменения. Во-первых, портал вновь увеличил свою мощность. Кроме того, при заполнении электронного заявления добавилась возможность сразу ознакомиться с уставом выбранной школы. Также появились отдельные поля для указания приоритетного права на зачисление, если таковое имеется, пожеланий по изучению родного языка и отметки о необходимости в адаптированной программе. Кстати, при выборе адаптированной программы портал будет предлагать родителям список подходящих коррекционных школ.

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Еще один момент, на который стоит обратить внимание: заявление на сайте Госуслуг можно заполнить за несколько часов до начала приемной кампании. Родители смогут не спеша ввести все данные, но кнопка отправки станет активной лишь в указанное время. Причем ни скорость Интернета, ни мощность компьютера роли в быстроте подачи заявления играть не будут, а вот качество работы провайдера стоит проверить заранее.

КАК УЗНАТЬ О ЗАЧИСЛЕНИИ?

Закончится первая кампания по приему в 1 класс 30 июня. После этого каждая школа в течение трех дней должна будет издать приказ о зачислении детей. Однако до этого времени родителям придется три месяца находится в режиме ожидания. При приеме заявления им сообщат номер в очереди и общее количество мест в 1 класс, но к концу кампании льготные категории могут «подвинуть» очередь.

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В первый месяц записи школы будут ежедневно размещать на интернет-страницах информацию о количестве поданных заявлений и количестве свободных мест. В следующие два месяца режим размещения станет еженедельным. Это поможет родителям сориентироваться, хотя и не даст точного понимания, на какой позиции оказалось то или иное заявление.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НЕ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА?

У тех родителей, детям которых не хватит мест в первую кампанию, а также тех, кто хочет отдать ребенка в школу не по месту жительства, будет возможность подать заявление повторно – с 6 июля по 5 сентября. К 5 июля на всех школьных сайтах будет размещена информация о свободных местах. Подать заявление можно будет в неограниченное количество школ.

Не всем первоклассникам хватает места в школах возле дома Фото: Диля Ахмадишина

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАЧИСЛИЛИ В НЕСКОЛЬКО ШКОЛ?

Может получиться так, что во время первой волны подачи заявлений какой-то ребенок окажется зачислен сразу в несколько школ. Тогда придется сделать выбор в пользу одного из образовательных учреждений, причем родителей убедительно просят не затягивать: ведь кто-то очень ждет эти места.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НИКУДА НЕ ЗАЧИСЛИЛИ?

Если ребенок не попал ни в одну подходящую школу, родителям следует обратиться в Управление образования городской администрации, и вопрос будут решать в индивидуальном порядке.

Записать ребенка в школу можно четырьмя способами Фото: Диля Ахмадишина

КАКИЕ ЛЬГОТЫ СУЩЕСТВУЮТ ПРИ ЗАПИСИ В 1 КЛАСС?

Льготные категории при зачислении в 1 класс в этом году не изменились, но есть ряд уточнений. Например, для детей прокуроров, судей и работников Следственного комитета право внеочередного приема сохраняется только в школах, имеющих интернат.

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С прошлого года преимущественное право на зачисление имеют дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. Если дети живут в разных семьях, такого права нет. Кроме того, очень внимательно нужно отнестись к данной льготе родителям, старший ребенок которых школу заканчивает. На момент подачи заявления он еще будет являться учеником 11 класса, а вот на момент поступления в школу младшего брата или сестренки – уже нет. Тогда пропадает весь смысл льготы, изначально введенной, чтобы родителям было удобнее водить в одну школу всех своих детей. Этот момент должен быть прописан в локальном акте школы.

Анализ количества будущих первоклассников из льготных категорий будет проведен к 30 июня. Остальные дети будут зачислены после них в порядке поступления заявлений.

КАК ЗАПИСАТЬ ДВОЙНЯШЕК?

Если родители записывают в школу двойняшек, преимущественное право не действует, так как ни один ребенок на момент подачи заявления не является учеником школы. Поэтому, если вдруг близнецов не получится записать вместе, проблему придется решать в индивидуальном порядке. Однако, как отметили в министерстве образования и науки Удмуртии, прецедентов пока не было.

В КАКИХ ШКОЛАХ ЕСТЬ ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ЗАПИСИ?

Особый порядок зачисления будет применяться в новых школах Ижевска. В этом году их откроется две. В школу на улице Архитектора Берша запись будет организована через Управление образования, а заявления от родителей района А-10 будут принимать в школе №74.

В лицеи запись будет вестись в порядке очереди Фото: Эдуард КАРИПОВ

Кроме того, есть школы, которые не имеют закрепленных территорий – туда в порядке очереди могут подавать заявления все. Никаких вступительных испытаний для детей в этих школах нет.

Опорные лицеи Российской академии наук №№ 41, 14 и 29 закреплены за всей республикой. За территорией Ижевска закреплены школы №№ 24, 25, 30, 32, 86, а также школа «Липовая роща».

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И ССЫЛКИ

- Горячая линия Минцифры и Минобразования Удмуртии, где можно получить как консультацию по работе портала Госуслуг, так и методические консультации: тел. 8-800-302-00-18.

- Горячая линия Управления образования администрации города Ижевска: тел.: 41-46-56, 41-45-59.

- Чат-бот в Телеграм: @first_klass18_bot.

- Образовательный портал Удмуртии.

- Управление образования администрации Ижевска.

- Закрепление школ Ижевска за территориями.

- Министерство образования и науки Удмуртской Республики.

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