«Новые люди» определили уровень доступности дорог в Удмуртии

Фото: Партия «Новые люди»

Современный город - это город, одинаково комфортный для всех. Благоустройство территорий, их адаптация под требования «доступной среды» - один из основных смыслов этого утверждения. Насколько современен в этом смысле Ижевск, проверили активисты и сторонники партии «Новые люди».

«Мы выяснили, что большинство пешеходных переходов не предусматривают передвижение маломобильных граждан, обнаружили некачественные пандусы в подземных пешеходных переходах (сильные уклоны пандусов, узкие полозья и некомфортное расположение их по отношению к поручням, выступы, являющиеся ошибкой конструкции)», - рассказал руководитель отделения партии в Республике Удмуртия Сергей Чудаев.

Нарушения выявлены на улицах Пушкинской, Красногеройской, Дзержинского, Холмогорова, Ленина, 40 лет Победы, 10 лет Октября. Проверялось наличие пандусов, их состояние и конструкция. Выяснилось, что пандусы и съезды есть даже не у всех социальных учреждений, хотя они финансируются из бюджета и должны быть адаптированы в первую очередь. Сложнее в этом вопросе бизнесу, за «доступную среду» предпринимателям приходится платить из своего кармана.

Фото: Партия «Новые люди»

«Инициатива партии «Новые люди» важная и своевременная. Если в Европе проблемами безбарьерной среды начали заниматься еще в 70-х годах прошлого века, то в России мы отстаем на много лет. На уровне федерального законодательства этот вопрос регламентирован неплохо. Но страдает воплощение на местах. Чтобы избежать формального подхода, необходимо включать в комиссии по приемке объектов доступной среды представителей организаций, которые занимаются правами инвалидов. Например, экспертов Всероссийского общества инвалидов. То, что «Новые люди» хотят включить пункты о создании безбарьерной среды в свою партийную программу и проводят подобные акции и исследования, я считаю хорошим примером государственного подхода к проблеме. Со своей стороны я бы посоветовала разрабатывать универсальные правила организации безбарьерной среды, в которые входили бы не только требования для нормального перемещения людей с ограничениями по здоровью, но и для всех категорий граждан. Комплекс перечисленных мною мер поможет избежать ошибок и показухи. Ведь цель - это не просто наличие, скажем, пандуса, а повышение качества жизни для всех людей», - считает член рабочей группы по социальной интеграции молодых людей с инвалидностью Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов Альбина Бикбулатова.

Волонтерам партии «Новые люди» хорошо понятна их дальнейшая траектория движения. С картой доступности Ижевска, которую они составили в ходе исследования, они направятся в администрацию. Также «Новые люди» внесут ее в региональную программу партии для дальнейшей работы и контроля. Будет в ней и инициатива, которая поможет бизнесу - партия «Новые люди» предлагает освободить предпринимателей от налогообложения затрат на создание «доступной среды».

Справка

Партия «Новые люди» основана 1 марта 2020 года. Ее лидером стал известный предприниматель Алексей Нечаев, создатель и президент научно-производственной компании Faberlic.

В сентябре 2020 года партия «Новые люди» уже принимала участие в выборах в 12 регионах России. В итоге во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер. Лучший результат партия «Новые люди» показала на выборах в городскую думу Томска, получив результат 15%.

По состоянию на 1 марта 2021 года, штабы партии созданы в 73 регионах страны. Известно, что партия «Новые люди» намерена выдвинуть около 200 кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму РФ.

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