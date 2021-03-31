Любовь или спорт: невероятная история ижевчанки, похудевшей на 60 кило

Ижевчанка рассказала, как похудела на 60 кг Фото предоставлены героиней публикации

Заниматься спортом и правильно питаться в семье Марии было не принято – с детства ижевчанка «ела все подряд» и была полненькой. Любовь к спорту не появилась у девушки и в школе. Уже к 16 годам Мария весила примерно 100 кило.

Фото предоставлены героиней публикации

«ЛЮБИЛИ ТАКОЙ, КАКАЯ Я ЕСТЬ»

Несмотря на подшучивания одноклассников, Мария принимала себя и свой вес. Ей не было одиноко - у нее были друзья, которые поддерживали ее и не обращали внимания на недостатки девушки.

«Я не отказывала себе в еде, при этом активности, спорта никаких не было», – вспоминает Мария. – Меня привлекали гулянки, алкоголь и другие вредные привычки».

В 16 лет ижевчанка познакомилась с молодым человеком. Он был старше ее на 6 лет и уже имел ребенка от первого брака. Пара встречалась целых пять лет. Тогда Мария училась в техникуме, а затем поступила в академию. Без стрессов не обошлось: бывшая жена молодого человека пыталась насолить Марии – оставляла ребенка с девушкой, часто виделась с ее возлюбленным.

Марию устраивал ее вес, комплексов у девушки не было

«Его бывшая жена постоянно давила на меня. Она не хотела его вернуть, а просто напакостить мне. Общалась с его родителями, постоянно приходила к нему в гости. Женщина искала лишний повод встретиться, время вместе провести. Просто вызывала ревность. Она даже общалась с моей подругой, и рассказывала мне через нее, как они ходили в кафе. И постоянно приукрашивала».

Мария рассталась с молодым человеком и начала задать стресс. Весы указали на 130 килограммов. Но и тогда комплексов не появилось. Скоро наша героиня встретила нового ухажера. Доучившись в академии, девушка решила что-то изменить в своей жизни. Захотелось привлекать внимание, восхищать других людей. Тогда Мария поняла: нужно худеть.

«СЕКТА» ПО ПОХУДЕНИЮ И -5 КИЛО

В первую очередь Мария решила ограничить себя в мучном и сладком, но ела обычные блюда: например, пюре с котлетой. Вставать на весы ижевчанка боялась: они всегда показывали страшную цифру. Правда, объемы девушки начали уменьшаться. Тогда Маша подумала, что она на верном пути.

В это же время Мария заметила яркую рекламу одной ижевской организации. Яркие изображения с фотографиями девушек «до» и «после» замотивировали ее записаться на занятия по похудению.

«Эта организация была очень популярна, когда мне было 23 года, – вспоминает ижевчанка. – На занятиях рассказывают, как нужно питаться, чтобы похудеть. Для этого нужно было просто уложиться в свой калораж. Можно было есть и конфеты, и колбасу. Мы собирались вместе с группой – очень похоже на секту. «Педагоги» пытались психологически повлиять на нас. Проводили викторины, игры, лекции».

Отказ от мучного и сладкого помогли снизить вес только на 5 кило

Больше трех занятий Мария не выдержала.

«Меня как-то это смутило. Какие конфеты, когда хочешь похудеть? Там еще нужно было покупать весы, ходить на процедуры. Настоящая раскрутка на деньги началась».

Вес ижевчанки никак не уменьшался, поэтому следующим решением было пойти в фитнес-зал. На первой же тренировке девушка познакомилась с тренером Константином. Как она утверждает, он изменил ее жизнь.

УШЛА ВМЕСТЕ С ТРЕНЕРОМ

После пробной тренировки Мария записалась к тренеру на персональные занятия.

«Тренер как-то душевно ко мне подошел», – рассказывает ижевчанка. – «Если бы это был другой тренер, я бы бросила. А тут парень хороший, общительный. Этот тот человек, который привил во мне любовь к спорту, тренажерному залу. Он всегда поддерживал, был на связи».

Первые занятия давались легко.

«Я попробовала заниматься в тренажерном зале, и мне не показалось, что это сложно. Не как физкультура в школе. Там надо мной все время смеялись одноклассники. А в тренажерке никто не будет. Наоборот, у людей уважение к тебе появляется. Ты осмелился, пришел, решил измениться. Я не чувствовала, что меня кто-то осуждает, не боялась, что кто-то может не так посмотреть. Главное – рядом был человек, который верил в меня. Мой тренер».

Мария стала зависима от тренера, от его поддержки

Константин составил план питания для Марии. Он показался девушке сложным, но тренер шел на уступки и не ругал ижевчанку за срывы.

«Там были, например, конкретно прописаны углеводы, – вспоминает Мария. – Пачка хлебцев в день, пара зеленых яблок до пяти-шести вечера или грейпфрут. Такое питание давалось мне сложно. Были и срывы. Но их я не отрабатывала: сегодня сорвалась – завтра вернулась на прежний режим. Не было такого, что я сегодня отъела, а потом пошла отрабатывать до потери пульса».

Тренер ушел работать в другой тренажерный зал. Девушка последовала за ним. За три года совместных тренировок Мария похудела до 75 кило. Ижевчанка планировала похудеть еще больше, но Константин решил сменить свою профессию. Тут у его подопечной опустились руки. Несколько месяцев она не занималась спортом, позволяла себе съесть лишнего. За этот период Мария набрала 5 кило.

«Я была привязана к нему. Тогда не знала, что мне делать. Я как будто осталась одна. Но наше общение не прекращалось. Так Костя подобрал мне нового тренера – Арсена».

СПОРТ – КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Константин зарекомендовал Арсена как хорошего и умного тренера. С ним Мария вернула успех – вес остановился на отметке 72 килограмма. Но занятия продлились меньше года. Девушка купила квартиру в ипотеку, денег на персональные тренировки перестало хватать. Но спорт ижевчанка бросить уже не могла. Она сменила тренажерный зал и занималась одна. Не хватало самого важного – поддержки.

«Я занималась кардио-тренировками в другом спортзале», – делится Мария. – «Там работал Андрей. Он вел небольшие групповые тренировки. Я его нашла в соцсетях, долго наблюдала за его работами, результатами клиентов. Потом я написала ему в «Инстаграме» и начала ходить на занятия с его группой. Андрей следил за моей техникой, составил план питания, и, конечно, поддерживал меня».

С Андреем ижевчанка похудела до своего минимального веса – 65 кг

Девушка сидит на традиционном спортивном питании: каши, овощи, куриная грудка. Тренер заставляет питаться ее пять раз в день. Родственники и друзья часто подшучивают над Марией: «Как не посмотрим, а она все ест». Так ижевчанка похудела до 65 килограммов.

Год назад Мария рассталась с молодым человеком. Он не захотел принимать ее внешний вид и поставил перед выбором: либо отношения, либо занятия в «тренажерке». Девушка выбрала последнее, потому что спорт стал большой частью в ее жизни.

Сейчас ижевчанка занимается спортом не только во время групповых тренировок, а каждый день – уже не может бросить.

«Каждую неделю я уезжаю в Нечкино и катаюсь на сноуборде. Это уже моя любовь. А после работы я могу сходить на коньках покататься, по утрам не забываю побегать».

Мария навсегда влюбилась в спорт

Мария считает, что идеал невозможно достичь.

«Я довольна собой, но, как мне кажется, всегда буду видеть в себе недостатки. Наверно, никогда не остановлюсь и скажу: «Да, мне больше ничего менять не надо».

Такой подход только закаляет девушку и заставляет ее двигаться дальше.

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