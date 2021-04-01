«Новые люди» реформируют систему школьного питания в Удмуртии

Фото: «Новые люди»

Питание в детских садах и школах требует реформирования. Только так можно улучшить здоровье россиян. В этом мнении сошлись организаторы круглого стола, состоявшегося 30 марта в конференц-зале ИА «Росбалт». Партия «Новые люди» разработала программу реформирования системы школьного питания, применимую для всех регионов страны.

По данным медицинских исследований, неправильное питание становится причиной большинства болезней, в том числе смертельно опасных. От инфарктов и инсультов ежегодно умирает 18 млн человек, от онкологических заболеваний - 9 млн. Более 560 тысяч детей до 14 лет страдают от сахарного диабета, каждый десятый имеет непереносимость лактозы.

При этом меню в школах и детских садах изобилует вредными продуктами. Рафинированный сахар, низкокачественное растительное масло, мясо с антибиотиками и гормонами роста продолжают попадать в организм детей вместе со школьными обедами. Для формирующегося организма маленького человека эти продукты опасны вдвойне.

«Вкусное и полезное школьное питание должно стать альтернативой вредному фастфуду. Но сейчас для школьников закупают самые дешевые продукты и блюда. Поэтому еще непонятно, что вреднее: фастфуд или школьное питание», - заметил организатор круглого стола, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Фото: «Новые люди»

Так считает и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Результат неправильного питания в детстве - неполноценное умственное и физическое развитие человека», - напомнил он.

Чтобы исправить ситуацию, «Новые люди» разработали комплексную программу улучшения качества школьного питания. Ее автор, руководитель партийного проекта «Здоровое питание - детям» Елена Нечаева сообщила, что программа станет основой большой реформы, главная цель которой - улучшение здоровья россиян.

Фото: «Новые люди»

В программе авторы предлагают возобновить работу школьных кухонь, разрешить прямые закупки продуктов у производителей, ввести обязательный родительский контроль. Особо отмечается, что необходимо в раннем возрасте выявлять пищевую непереносимость, добавить в меню безлактозное и растительное молоко, заменить вредные продукты полезными, сократить в меню рафинированный сахар и дать ребенку право выбирать себе блюда в формате «шведского стола».

«Основы закладываются в семье, там же формируются вкусовые привычки. Поэтому необходимо не только повысить качество школьного питания, но и передать семьям знания о правильном пищевом поведении», - сказала Елена Нечаева.

Она подчеркнула, что повышение качества продуктов не приведет к повышению цены. Во-первых, жесткий контроль за проведением закупок исключит коррупционную составляющую. Во-вторых, государство способно субсидировать продажу продуктов в рамках программ поддержки местных производителей. В-третьих, за счет федерального бюджета можно выравнивать финансирование школьного питания в регионах.

«Если бы при закупке продуктов для школьного питания или уже готовых обедов обращали внимание на качество - в питании школьников не было бы трансжиров, антибиотиков и гормонов роста. Но сейчас в приоритете стоимость. Партия «Новые люди» планирует законодательно изменить ситуацию, внести поправки в сам закон о закупках, выделить в нем именно питание детей. Мы намерены продвигать на государственном уровне разработанную нашими экспертами систему здорового питания для детей школьного возраста. Уверен, что она нужна каждой школе страны», - считает руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Республике Удмуртия Сергей Чудаев.

Фото: «Новые люди»

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