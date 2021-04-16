«Рожденные войной»: «Комсомолка» собирает истории ижевчан про первые годы после войны

«Комсомолка» запускает проект «Рожденные войной». Фото: s3.fotokto.ru

1945 год, год Великой Победы, стал точкой отсчета «новой», послевоенной истории. Подняться и восстановить разрушенный войной мир – эти задачи станут для жителей страны главными на следующее десятилетие. И во многом они лягут на тех, кто родился перед самой войной или пережил ее будучи на заре своей юности – в 1935-1945 годах.

«Комсомолка» запускает проект «Рожденные войной». Это проект о тех, кто только начинал жить после Победы. Рожденные войной… Эти люди, возможно, не помнят всех ее ужасов, но на себе почувствуют, как сложно будет оправиться после событий 41-45 годов.

Какими были первые десятилетия после Победы? Каким была Удмуртия, Ижевск, Сарапул, Воткинск в это время? Как восстанавливались семьи, заводы, предприятия?

Вам или вашим родителям, бабушкам, дедушкам (рожденным в период с 1935 до 1945 года) есть, что вспомнить? Расскажите нам! Поделитесь своими историями. Мы должны знать наших героев!

Вы можете присылать свои истории на электронную почту kp@mgcentr.ru или в сообщения группы ВК.

Хотите рассказать, но не можете написать, не беда – звоните к нам в редакцию по тел. 945-005, мы все запишем. Или оставьте свой номер телефона в сообщения группы ВК, мы вам перезвоним.

Авторам 10 самых трогательных историй мы приготовили призы – книги издательства «Комсомольской правды».

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