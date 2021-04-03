Годовщина теракта в Санкт-Петербурге: журналист «Комсомольской правды — Ижевск» поделилась воспоминаниями о трагедии

Фотографии погибших и цветы на том месте, где остановился взорванный вагон метро. Фото: Полина Андрианова

Ровно четыре года прошло с момента, когда на станции «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Журналист «Комсомолки» Полина Андрианова находилась в метро в момент, когда произошла трагедия. Она поделилась своими воспоминаниями.

Друг интересовался, все ли в порядке

3 апреля 2017 года Полина ехала из Девяткино в центр северной столицы: нужно было подписать документы в университете.

«Хорошо помню, как зашла в метро, достала наушники и включила музыку. В вагоне люди были заняты своими делами: читали книги, общались, зависали в телефоне или смотрели в пол. Все как всегда», — вспоминает Полина.

Но внезапно атмосфера накалилась. Девушка заметила, что другие пассажиры кинулись проверять новости в интернете, звонить родственникам. На лицах читалась тревога. В тот же момент Полине пришло смс от друга — он спрашивал, где находится девушка. Тогда-то она и узнала, что прогремели взрывы.

Фото: из статьи в «Википедии» «Теракт в Петербургском метрополитене (2017)»

«Общее напряжение передалось и мне. На каждой новой станции метро, когда открывались двери вагона, я слышала оповещение: «Закрыты четыре станции метро на вход и выход… Закрыты семь станций метро...» - вспоминает Полина.

На «Площади Восстания» запретили остановку. Девушка успела только заметить, как саперы осматривали небольшой предмет.

В конце концов Полина добралась до нужной ей «Звенигородской». Пассажиры бросились прочь из метро. Люди поддерживали друг друга на выходе, объясняли дорогу. У кого-то случилась истерика.

Скорая помощь помогала горожанам. Фото: Полина Андрианова

На улице девушка в первую очередь позвонила в Ижевск отцу, но не было связи. Тогда она попросила друга рассказать родным, что с ней все хорошо.

Подробности Полина узнала уже в вузе.

«Наверное, я до последнего думала, что кто-то в очередной раз оставил сумку в метро и ничего страшного не случилось. В реальность происходящего не верилось», — делится девушка.

Обратно в метро никого не пускали. В тот вечер и ночь оно было закрыто полностью. Полицейские регулировали ситуацию на дорогах. От количества людей, машин и воя сирен болела голова. Полина дошла до Сенной, где и произошел теракт: там работал ОМОН и журналисты. Корреспонденты останавливали прохожих, задавали вопросы.

Выехать из центра оказалось непросто. Некоторые таксисты подняли цены, иные - развозили горожан бесплатно. Чтобы жители могли добраться до дома, власти пустили дополнительные автобусные маршруты.

Жители Петербурга звонили родным и друзьям и рассказывали, что с ними все в порядке Фото: скриншот переписки

“У меня получилось созвониться с друзьями – Иваном из Ижевска и Ритой из Минска, с которыми я жила в Девяткино. У Ивана в то время уже была машина, и мы решили встретиться в городе и вместе поехать домой. В машине Рита рассказала мне, что люди стали создавать телеграмм-каналы, в которых договаривались подвозить друг друга. Так мы нашли двух девушек, которых подбросили до Гражданского проспекта” - рассказывает девушка.

Успокаивали родителей

Другие ижевчане тоже поделились своими воспоминаниями о теракте.

«Мне позвонил батя и спросил, живой ли я и где сейчас нахожусь. Я удивился такому вопросу. Он пояснил мне, что в метро был взрыв. Я вообще был не в курсе. Уже потом читал онлайн истории о том, как люди самоорганизуются, чтобы возить друг друга. Думал, как хорошо в мире бывает, что все так дружно объединились. Потом видел новость, где моя одногруппница делилась впечатлениями – она ехала в соседнем вагоне от террориста», — вспоминает Егор.

«Немного помню тот день. Сперва, как всегда в таких случаях, я думал, что это неправда, смотрел много разных источников. Потом осознал, что это на самом деле произошло. Потом думал, мог ли там быть кто-то из знакомых. Проверял их, узнал, что все на месте – успокоился. Потом звонили родители, успокаивал их. С тех пор я не следил за развитием событий. Но есть стойкое ощущение, что это было связано с «предвыборкой». Было непонимание того, что если это сделали мусульманские боевики, то зачем им это надо. В основном преследовало чувство абсурда», — высказался Муслим.

«Я была в университете Петербурга и потом часов пять пыталась добраться домой в Петергофа. Мы были на паре и услышали объявление по громкой связи, которая вообще никогда не работала. Я не помню точно, что было сказано, но что-то по типу: «Просьба позвонить родителям и сказать, что все в порядке». Нас отпустили с пары, чтобы мы позвонили. И потом все начали писать в соцсетях, что с ними все хорошо», — делится София.

«Я узнала о том, что что-то случилось, когда мы после пар подходили к общежитию. Была пасмурная погода и мне звонил отец из Ижевска. Он очень взволнованно спрашивал о том, где я и что со мной. Я ответила, что все нормально и не понимаю, о чем он. От него я и узнала всю информацию о взрыве в метро. Подумала, что нам повезло, что мы успели добраться до дома. Всего 20 минут разницы – и мы могли оказаться в той толкучке и непонятно, как бы добрались. Мы обсуждали теракт со знакомыми, помню, что начались очень жесткие проверки в метро. И помню, как все звонили своим родным и друзьям. После в метро всех осматривали, была большая очередь на вход, особенно на станциях, где все произошло. Были настоящие человеческие пробки еще неделю. Усиленный досмотр сохранился и сейчас, он стал постоянным. На всех входах стоят рамочные детекторы, мужчин с рюкзаками и габаритными вещами проверяют в обязательном порядке и не имеет значения, как он выглядит», — рассказала Ирина.

СПРАВКА

Теракт в метро произошел между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» 3 апреля 2017 года около 14:33. Акбарджон Джалилов, террорист-смертник, привел в действие бомбу. Она была самодельной. По обвинению в подготовке теракта задержали 11 человек. Погибли 15, пострадали, по разным данным, от 103 до 108.

«Комсомолка» соболезнует семьям погибших и пострадавшим в теракте.