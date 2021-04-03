Детский сборник стихов и рассказов удмуртских писателей издали в Ижевске

Книга получилась красочной Фото: Амир Закиров

2 апреля состоялась презентация детского сборника стихов и рассказов удмуртских писателей. Событие приурочили к Международному дню детской книги.

Событие для республики знаковое: уже много лет в Удмуртии не появлялись сборники с произведениями местных прозаиков и поэтов. В книгу вошли басни, стихи, рассказы 39 авторов из нашего региона. Кстати, многие причастные увидели книгу впервые только на презентации.

Работали над книгой во время пандемии

Сборник «Детское время» выпустили благодаря администрации Ижевска, Общественной палате города и медиагруппе «Центр». Писатели обратились к замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрию Чистякову, а тот поделился идеей с Общественной палатой. Сборник издали быстро: работа над ним шла с ноября 2020 по март 2021.

Книгу издали с помощью администрации города, Общественной палаты Ижевска и медиагруппы «Центр» Фото: Амир Закиров

«У меня уже давно была идея как-то более ярко начать отмечать Международный день детской книги. Это замечательный праздник, день рождения Ганса Христиана Андерсена. Всегда хотелось, чтобы день детской книги в Ижевске отмечался каким-то особыми событиями: чтобы мы издавали к этому дню новые книги, проводили встречи с детскими писателями. Обратившись к руководителю Общественной палаты Анастасии Власовой, я получил поддержку этой идеи. Книга была издана, сейчас она появится в библиотеках города. Надеюсь, впоследствии мы будем увеличивать тираж, и она появится во всех школьных библиотеках. Все сказки очень добрые и светлые, они могут давать потрясающий воспитательный эффект», – отметил Дмитрий Чистяков. Он надеется, что в следующем году выпустят еще одно издание.

Над книгой работали во время пандемии коронавируса.

«На наше предложение создать такую книгу откликнулось очень много человек. К сожалению не все авторы смогли войти в сборник, хотя мы старались охватить все районы. <…> Мы собирали его в период пандемии, и вместо того чтобы скучать или впадать в панику, наши люди ударились в творчество, вдохновились и сделали полезное дело», — высказалась организатор и руководитель «Клуба детских писателей Удмуртской Республики» Гузель Максимова.

Передали книги в библиотеки

На презентацию сборника пришло много гостей Фото: Амир Закиров

Тираж сборника — 240 экземпляров. 10 экземпляров передали в библиотеки столицы Удмуртии. Предполагают, что социальный проект может стать коммерческим.

«В хороших книгах мы зачастую находим ответы на многие волнующие нас вопросы, ведь именно с книгой мы размышляем, мечтаем и отдыхаем душой. Для меня как представителя медиагруппы «Центр» и Общественной палаты Ижевска большая честь стать частью истории, поддержав издание сборника. Насколько мне известно, подобная книга не издавалась со дня основания Союза писателей Удмуртии, а это чуть меньше века назад. Хочется верить, что книга будет не просто лежать на полке библиотек, а станет, действительно, востребованной и полезной для детей», — прокомментировала Анастасия Власова, председатель Общественной палаты города Ижевска и директор медиагруппы «Центр».

Книгу презентовали в торжественной обстановке. Многие авторы только на презентации увидели книгу. На мероприятии читали строки из произведений сами писатели, а также их маленькие читатели. После презентации создатели стихов и рассказов отправились в восемь библиотек города, чтобы и там встретиться с детьми.