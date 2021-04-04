Погода в Ижевске: дожди и до 9°С

На следующей неделе в Ижевске пройдут небольшие дожди Фото: pixabay.com

С самого начала апрель в Ижевске показал себя пасмурным и дождливым. Ситуация повторится и на следующей неделе – с 5 по 11 апреля. Но солнце заглянет ненадолго.

В понедельник, 5 апреля, нас ждет немного солнца – синоптики обещают облачность с прояснениями. Температура поднимется до 4…6°С. Но к вечеру небо полностью затянет тучами Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3,9 м/с.

Вторник, 6 апреля, – последний солнечный день на неделе. Ночью станет уже пасмурно. Столбик термометра укажет на 7…9°С, а переменный ветер подует со скоростью 3,3 м/с.

7 апреля весь день нас ждет пасмурная погода, вечером пройдут небольшие дожди. Дневная температура остановится на отметке 6°С. Максимальная скорость ветра – 3,5 м/с.

В четверг будет еще теплее, но так же пасмурно. Температура поднимется до 8…9°С. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

Пятница, 9 апреля, встретит нас небольшими дождями и такой же высокой температурой – 7…9°С. Направление ветра будет меняться в течение дня, его максимальная скорость за сутки – 2,1 м/с.

Суббота и воскресенье будут такими же пасмурными и дождливыми. Температура будет держаться от 6°С до 9°С. Скорость ветра упадет до 0,9 м/с.