Погибшая девушка, авария с 4 машинами и вождение без прав: обзор самых жутких ДТП за неделю в Удмуртии

Рассказываем о самых страшных авариях, которые произошли в Удмуртии за эту неделю Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии.

ПЬЯНЫЙ УГОН ПРИВЕЛ К МАССОВОМУ ДТП

«Дэу-Нексия» проехала перекресток на Пушкинской в Ижевске на красный сигнал светофора Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

28 марта пьяный 27-летний мужчина решил угнать авто. Так он спровоцировал массовое ДТП с участием еще трех машин.

ПОУЧАСТВОВАЛ НОВЫЙ ТРАМВАЙ

В 1 отделе УГИБДД сообщили, что пострадавших не было Фото: Амир Закиров

31 марта очевидцы сообщили в соцсетях об аварии на разворотном кольце в микрорайоне Металлург Ижевска.

В 1 отделе УГИБДД по Удмуртии рассказали «Комсомолке», что пострадавших в ДТП не было, произошло механическое повреждение.

СЕЛ ЗА РУЛЬ БЕЗ ПРАВ

Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Также 31 марта на ул. Азина в Ижевске столкнулись два автомобиля. 1 отдел УГИБДД по Удмуртии сообщил, что одним из них управлял водитель без прав. На перекрестке он не уступил дорогу, «Шевроле». Так пострадала 57-летняя женщина. Ее госпитализировали.

ПОГИБЛА НА ДОРОГЕ

Автомобиль насмерть сбил девушку в Ижевске Фото предоставлено очевидцем

Вечером 1 апреля очевидцы сообщили «Комсомолке», что автомобиль сбил девушку насмерть на ул. Горького в Ижевске. Сообщение подтвердили в 1 отделе УГИБДД.

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