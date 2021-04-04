У любого камня – свой характер: ученый-геолог из Удмуртии рассказал о своей коллекции минералов

Ученый из Удмуртии показал "Комсомолке" свою коллекцию минералов Фото: пресс-служба УФИЦ УрО РАН

Сегодня – первое воскресенье апреля, а, значит, в России праздник – День геолога. В честь него «Комсомолка» вместе с руководителем пресс-службы Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН Верой Кожевниковой погостила у Андрея Леднева, руководителя Удмуртского научно-исследовательского института сельского хозяйства Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН, доктора сельскохозяйственных наук.

Он рассказал нам о своей коллекции минералов.

Серпентин – в простонародии «змеевик»; на зеленом фоне (минерал оливин) раскиданы многочисленные белые пятнышки – асбест Фото: пресс-служба УФИЦ УрО РАН

«Я родился в непосредственной близости от Уральских гор, в небольшом шахтерском городке, затерянном в тайге. И поэтому все свое свободное время я пропадал на старых отвалах породы, оставленных после добычи угля, и на чистейших горных речках, дно которых было устлано окатанной галькой. Некоторым людям везло, и они находили в таких речках небольшие самородки золота, кристаллы горного хрусталя, аквамаринов, изумрудов и даже алмазов», – рассказывает Андрей Викторович.

Азурит и хризоколла – изумительные цвета Фото: пресс-служба УФИЦ УрО РАН

Азурит и хризоколла – привлекают внимание первыми из всей коллекции. Из-за меди эти минералы окрашены в синий или голубой. Хризоколла – голубовато-зеленая. Ее еще часто путают с бирюзой из-за цвета, а азурит – синий.

Альбит с кристаллами циркона Фото: пресс-служба УФИЦ УрО РАН

У минералов есть два вида окраски: идиохроматическую (собственная) или аллохроматическая (ложная). Последнюю придают посторонние примеси. Например, из-за пузырьков воздуха минерал становится белым (кварц молочный), из-за песка – серым или желтым (кремень), из-за глины – коричневым или серым (халцедон); из-за окислов железа – желтым или вишнево-красным (яшма).

Аметист входит в группу кварца, его называют камнем трезвости, а еще – камнем ученых и мудрости Фото: пресс-служба УФИЦ УрО РАН

Кварцы – уникальны: они образуют множество непохожих друг на друга минералов.

Кварц жильный белый молочный Фото: пресс-служба УФИЦ УрО РАН

Минералы, образующиеся из кварца, широко используются в быту. Например, к нему относят и горный хрусталь. Из него изготавливают оптические приборы или используют в радиотехнике и электронике.

Этот шар выточен из большого кристалла горного хрусталя, по твердости данный минерал превосходит железо Фото: пресс-служба УФИЦ УрО РАН

Кварц также широко применяется в строительстве. Стекло состоит из него на 60–70%, а силикатный кирпич – на 90%.

«Когда стекло еще не изобрели, вместо него в окна вставляли слюду – мусковит, или «московское стекло». Именно этот минерал везли из «Московии» в Европу. Его расщепляли на тонкие пластинки и вставляли в окна. Поэтому окна были маленькие и свет пропускали плохо», – объясняет Андрей Леднев.

Кристалл турмалина в мусковите Фото: пресс-служба УФИЦ УрО РАН

«Изобретение» стекла навсегда изменило строительство. Но поначалу его изготавливали в небольших объемах. К тому же стекло было не прозрачным – именно поэтому в средневековье здания украшали разноцветными витражами.

Пирит: на фото природная форма, такой идеальный куб получается из-за кристаллической структуры минерала Фото: пресс-служба УФИЦ УрО РАН

«Золотом дураков» пирит прозвали неслучайно. В древние времена путешественники находили этот минерал и принимали его за золото. Они набивали свои рюкзаки, бросая при этом одежду, еду, воду. Некоторые погибали от этого. Отличить пирит можно по твердости: золото намного мягче этого минерала. Поэтому раньше золотые монеты проверяли надкусыванием.

А это пирит уже обработанный, посмотрите, как блестит! Фото: пресс-служба УФИЦ УрО РАН

«При ударе о кремень пирит высекает искры – до изобретения спичек его использовали при добыче огня, и даже само название минерала происходит от греческого слова «пирос» то есть «огонь». В академии студенты все время пытаются получить эти искры, когда мы изучаем этот минерал», – смеется Андрей Викторович.

Черный гранат, такие скопления кристаллов – большая редкость Фото: пресс-служба УФИЦ УрО РАН

Мы привыкли думать, что гранаты – красные минералы. Но у него несколько разновидностей: кроме красного есть еще черные, зеленые и фиолетовые.

Домики моллюсков на песчанике Фото: пресс-служба УФИЦ УрО РАН

Андрей Леднев также показал нам просто необычные камни. Например, образец песчаника, который подобрали в море. Его заселили беспозвоночные, построив на нем небольшие домики.

Солнечный опал – очень редкий, «теплый» камень Фото: пресс-служба УФИЦ УрО РАН

Ученый считает, что каждый камень хранит в себе душу, характер и энергетику. Так, перед тем как подарить или носить камень, нужно его изучить.

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