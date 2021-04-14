«Мы все разные, но живем в одном мире»: в школах Ижевска проходят занятия, посвященные инвалидам

Ижевским школьникам рассказали о том, как живут люди с ограниченными возможностями здоровья Фото: Амир Закиров

Необычный урок прошел в четвертом классе школы №62. К ребятам приехали очень интересные, талантливые гости – Влада и Даниил. Молодые люди профессионально занимаются спортом и танцами, активно участвуют во всех городских мероприятиях. От других активистов Ижевска их отличает лишь одно – они передвигаются на коляске.

Встреча прошла в рамках проекта «Будем знакомы!», который организовали родители детей-инвалидов из общественной организации «Ассоль».

«БУДЕМ ЗНАКОМЫ!»

«Мы реализуем этот проект по своей инициативе уже порядка шести лет, но в прошлом году мы выиграли президентский грант на его воплощение. За счет этих средств мы организовали обучение новых рабочих групп. Уроки проводят только родители особенных детей, они знают проблему изнутри. Мы специально провели для них психологические тренинги и курс ораторского мастерства», – рассказала Наталья Кислухина, помощник руководителя проекта «Будем знакомы!».

На уроке детям показали видеоролики и провели познавательную беседу Фото: Амир Закиров

Урок начался с просмотра ролика, герои которого — дети с инвалидностью. Они учатся в обычной школе, играют со сверстниками и озорничают так же, как остальные ребята. Затем организаторы задали школьникам простой вопрос: чем герои ролика отличаются от них, а чем похожи. И дети растерялись: они не сразу поняли, можно ли способ передвижения считать отличием. В обсуждении пришли к выводу, что отличаются все люди на планете: у кого-то карие глаза, у кого-то — зеленые, кто-то — высокий, а кто-то — миниатюрный, кто-то ходит, а кто-то ездит на коляске. Но главное, что все – люди, которые могут веселиться и грустить, учиться, заниматься творчеством и спортом, добиваться новых вершин.

А вы попробуйте зашнуровать ботинки с закрытыми глазами и в варежках! Фото: Амир Закиров

Тем не менее, некоторым из них нужно помочь. Почему это важно, четвероклассники смогли ощутить на себе. Под руководством ведущего урока дети провели на первый взгляд веселый, но на самом деле очень серьезный эксперимент: попытались сделать обычные дела, ограничив в чем-то свои возможности. И оказалось, что завязать шнурки и шейный платок с закрытыми глазами, а также надеть куртку при помощи только одной руки – это очень сложно. Так же и людям с инвалидностью нелегко делать простейшие вещи. А те ребята, которые наблюдали за попытками товарищей, проанализировали свои чувства и поняли, что главным было желание помочь.

Человеку с инвалидностью бывает сложно одеться самостоятельно Фото: Амир Закиров

«ПОКАЗЫВАЛИ ПАЛЬЦЕМ И ОБЗЫВАЛИ ЗАРАЗНЫМИ»

Так, через игру и беседу, реализуется основная задача проекта «Будем знакомы» – показать, что люди с инвалидностью – тоже полноправные члены общества, рассказать о правильном отношении к ним и принципах доступной среды.

«Обычно уроки проходят в 4-6 классах, так как дети этого возраста наиболее ориентированы на восприятие окружающих людей, умеют поставить себя на их место и охотно учатся пониманию и состраданию. Тем не менее с этого года мы пробуем работать и с ребятами помладше. Даже с воспитанниками детских садов. На следующий учебный год планируем разработать более детально такой урок для дошкольных учреждений. Был опыт проведения уроков и в колледжах – после этих встреч многие студенты настолько прониклись темой, что решили стать волонтерами и тоже помогать людям с ограниченными возможностями здоровья. На наших уроках мы не просто рассказываем о людях с инвалидностью, мы готовим к появлению в детских коллективах инклюзии», – рассказывает координатор проекта Наталья Столярова.

Гости рассказали о своей жизни и увлечениях Фото: Амир Закиров

По словам руководителя проекта Владимира Князева, сейчас в Ижевске отношение к инвалидам стало гораздо лучше, чем несколько лет назад, и важную роль в этом сыграло просвещение. Тем не менее иногда все равно случается, что на детей с ограниченными возможностями показывают пальцем или даже обзывают «заразными».

«Мы, родители, это замечаем. Но чаще всего единственное, что можно сделать – это просто увести своего ребенка. Печально, что негативное отношения чаще идет даже не от других детей, а от взрослых. Так, дочку одного из членов нашей организации попросту выгнали с детской площадки. На другую девочку косились, потому что она ходила в маске – еще до пандемии – ребенок перенес серьезную операцию по удалению опухоли. А к маме девочки с родимым пятном на лице подошли и обвинили ее в том, что она «избила своего ребенка». Наша задача на таких уроках донести до детей, что все мы одинаковые и одновременно разные, но живем в одном мире», – говорит Наталья Кислухина.

ОНИ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ

После беседы и просмотра еще одного ролика о позитивном настрое и целеустремленности людей с ограниченными возможностями, школьники смогли задать вопросы своим гостям, а те, в свою очередь, рассказали о себе: о том, как учились, как совершали свои первые достижения и даже о том, как спят и поднимаются по лестнице.

Фотовыставка, посвященная детям с ограниченными возможностями здоровья Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Закончилась встреча улыбками и объятиями, после чего команда проекта «Будем знакомы!» отправилась в следующий класс, а дети пошли смотреть привезенную в школу фотовыставку – еще одну составляющую проекта. На красочных фото были запечатлены улыбающиеся ребята, каждый из которых имел инвалидность. Однако при взгляде на их счастливые, безмятежные лица, не возникало даже мысли как-то отделять их от обычных детей.

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