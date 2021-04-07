Призрак неделю не давал покоя жительнице Ижевска

В этом доме на улице Пушкинской ижевчанку на протяжении недели мучил призрак Фото: Амир Закиров

Эта история произошла в, казалось бы, обычной пятиэтажке в центре Ижевска. Мария снимала жилье вместе с молодым человеком в доме на перекрестке Пушкинской и Пастухова. Девушка даже представить не могла, что там может произойти что-то жуткое. И тем более не думала, что может столкнуться с призраком.

КТО-ТО ХОДИЛ ЗА ДВЕРЬЮ

По утрам Мария провожала парня на работу, а потом обратно ложилась спать. Так было и в тот день, когда девушку посетил призрак. Все было как обычно — проводила парня, легла обратно в кровать - поваляться перед учебой. Но в тот день Мария вдруг почувствовала, что на нее смотрят сквозь дверь.

«Я слышала, как кто-то ходил за дверью. Словно кто-то пошел на кухню, открыл холодильник, достал кастрюлю… После услышала, как он стучит вилкой по тарелке, кладет ее в раковину, моет», — рассказывает девушка.

От ужаса девушка буквально оцепенела. Вместо того, чтобы проверить - кто же хозяйничает у нее на кухне, она затаилась в комнате.

«Потом снова раздались шаги и я снова почувствовала, как он на меня смотрит из-за двери», — вспоминает Маша.

Таинственная история произошла в самом центре Ижевска Фото: Яндекс. карты

Девушка точно знала, что за дверью что-то есть, но не могла ни пошевелиться, ни взглянуть в сторону неизвестного. Но при этом Мария была уверена, что это был мужчина, представляла себе его рост и телосложение. Откуда девушка это почувствовала — объяснить сейчас она не может.

«Больше всего я переживала, что он зайдет в комнату. Самый большой страх был — увидеть его обличье. Было ощущение, что я его увижу и он пойдет на меня и что-то сделает», — делится эмоциями Мария.

ПРИХОДИЛ НЕДЕЛЮ

Мария поначалу подумала, что ей показалось. Когда звуки стихли и девушка поняла, что ее «гость» ушел, она вышла и заметила, что вилки и крышки от кастрюль лежали не так. как раньше. Но на следующий день история повторилась. Через день - тоже. «Мужчина» пугал Марию целую неделю - невидимый гость ходил по коридору, открывал холодильник, завтракал, смотрел на Машу. При его появлении девушке становилось тревожно, она чувствовала его приближение. Мария даже поинтересовалась у хозяйки и соседей, происходили ли когда-то в квартире какие-то плохие вещи. Но никто ничего не знал.

В конце концов девушка просто перестала спать по утрам и начала вскакивать в семь утра. Только после этого неизвестный мужчина оставил ее в покое

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Финалист 14-й «Битвы экстрасенсов» Ирина Богданова считает, что к Марии приходил либо призрак, либо человек из другого измерения. Экстрасенс подчеркивает: призраки не обязательно появляются в месте, где раньше происходило что-то плохое. Если у жилья нет негативного или трагического прошлого, а призраки все равно появляются в доме, скорее всего, они не опасны, говорит она.

«Это типичное поведение призрака. <...> Призраки — это не всегда отрицательная энергосущность. Может, этот человек здесь жил когда-то, или просто на похожую кухню пришел», — говорит Ирина Богданова.

Еще один вариант, который допускает эксперт — человек, который померещился Маше, живет в этой же квартире в другом измерении. И в этом случае тоже нечего бояться, говорит эксперт.

ОТ АВТОРА

Разумеется, верить или нет в подобные истории - личное дело каждого. К сожалению, официальная наука пока не научилась объяснять такие феномены. Мы пообщались с Марией и записали всю историю со слов самой девушки. И если вы, уважаемые читатели, тоже сталкивались с мистическими или необъяснимыми событиями - пишите в редакцию. Связаться с нами можно:

— По телефону 945 - 072

— По электронному адресу red@mgcentr.ru

— В личных сообщениях в группе «ВКонтакте» с пометкой «Мистическая история».