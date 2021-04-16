Детские лагеря в Ижевке - 2021: нужна ли справка о ковиде и как получить компенсацию за путевку?

Ижевчане начали планировать летний отдых детей Фото: pixabay.com

С приходом весны многие ижевчане задумались о детском отдыхе. Как отметили в Управлении образования городской администрации, по сравнению с прошлым годом активность покупателей путевок возросла. Рассказываем, как будет проходить летняя оздоровительная кампания в этом году.

НАЧАЛАСЬ ЛИ ПОДГОТОВКА ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ УДМУРТИИ К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ?

Подготовка к летней оздоровительной кампании в регионе уже идет полным ходом.

Как сообщил замруководителя Управления Роспотребнадзора по Удмуртии Михаил Трофимов 14 апреля в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 FM) (12+), этим летом в республике должны открыться около 585 организаций отдыха и оздоровления детей – именно столько на начало апреля подано уведомлений в Роспотребнадзор. Но цифра может меняться.

Загородных лагерей в Удмуртии откроется около 15, это больше, чем в прошлом году. Также, по данным Управления образования городской администрации, 68 школ Ижевска готовятся открыть в июне пришкольные лагеря. Сейчас они получают санитарно-эпидемиологические заключения. В них отдохнут около 9000 ребят.

Для работы лагерей по-прежнему есть ряд ограничений Фото: pixabay.com

КАКИЕ САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЕЗДКЕ В ЛАГЕРЬ ЭТИМ ЛЕТОМ?

При подготовке к летнему сезону лагеря опираются на санитарно-эпидемиологические требования, действовавшие в прошлый сезон, но с некоторыми изменениями. Полный список требований можно посмотреть на сайте регионального Роспотребнадзора.

В лагерях дневного пребывания и оздоровительных учреждениях смена будет длиться 21 день, загородные лагеря имеют различные смены от 15 до 18 дней. Наполняемость смен по сравнению с прошлым годом увеличилась с 50% до 85% от нормативной.

Тем не менее этим летом в лагерях продолжит действовать запрет на проведение массовых мероприятий в закрытом помещении – устраивать праздники и соревнования можно будет только на открытом воздухе. Также разрешат экскурсии. В помещении будет допускаться одновременное присутствие только детей из одной группы.

А вот визиты родственников не разрешили. При этом сотрудники лагерей смогут покидать пределы учреждения, однако будут обязаны еженедельно проходить тест на ковид.

Обязательным условием детского отдыха по-прежнему остаются термометрия, наличие рециркуляторов воздуха и расположение кроватей не менее чем в 1,5 м. друг от друга.

Массовые мероприятия будут разрешены только на свежем воздухе Фото: pixabay.com

На счет палаточных лагерей пока все неоднозначно. В прошлом году они были запрещены. Теперь регионы имеют право решать самостоятельно, основываясь на эпидемической обстановке, но в Удмуртии такое решение еще не принято.

Межрегиональный отдых разрешен, но также по эпидемиологической ситуации: прежде чем отправлять ребенка в лагерь за пределами Удмуртии, родители должны уточнить, благоприятна ли обстановка по коронавирусу в этом регионе.

НУЖНА ЛИ В ЛАГЕРЬ СПРАВКА ОБ ОТСУТСТВИИ КОВИДА?

При поступлении ребенка в лагерь такого требования нет. Однако заключение об отсутствии противопоказаний от педиатра необходимо. Оно действует 10 дней. Также нужна справка об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями, включая коронавирус – срок ее действия три дня.

Для записи в школьный лагерь, кроме этих документов, еще потребуется страховка, заявление о приеме и заявление о согласии на обработку персональных данных.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗАТРАТ НА ДЕТСКИЙ ОТДЫХ И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?

На сегодняшний день в Ижевске продолжается прием заявок на частичное возмещение стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря. В нашем городе официальная заявочная кампания длится с 1 января по 1 марта, то есть работодатели в этом году уже не смогут подать заявки на летний отдых детей сотрудников, но еще успевают подать их на осень. От физических лиц (родителей) заявления продолжают приниматься, причем, компенсировать можно как детский отдых, который состоялся зимой, так и летний отдых. Главное, чтобы поездка в лагерь была в 2021 году.

На 50% компенсацию в 2021 году имеют право все семьи, где воспитываются дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 16 лет. 80% компенсируют работникам бюджетных организаций и неполным семьям, если среднедушевой доход семьи не превышает однократную величину прожиточного минимума (10 470 руб.), а также многодетным малообеспеченным семьям и семьям, опекающим детей-сирот. 80% компенсация положена и в том случае, если у родителей ребенка есть инвалидность либо они оба официально безработные.

Отдых в другом регионе возможен при благополучной эпидемической обстановке Фото: pixabay.com

Но есть важный нюанс. Как пояснила Елена Ломаева, начальник отдела оздоровления и летнего отдыха детей Управления образования администрации Ижевска, сумма компенсации рассчитывается не от фактической стоимости путевки, а от ее средней стоимости. В Удмуртии эта сумма составляет 720 рублей в сутки, то есть, если отдых обойдется дороже, компенсацию все равно будут рассчитывать от установленного значения.

ДОЛЖНА ЛИ БЫТЬ КУПЛЕНА ПУТЕВКА К МОМЕНТУ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА КОМПЕНСАЦИЮ?

Не обязательно. Главное – спланировать время отдыха ребенка и выбрать лагерь. Если отдых отменится, заявка будет аннулирована.

Компенсация выплачивается в порядке очереди согласно поданным заявлениям.

ЗА ВСЕ ЛИ ЛАГЕРЯ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ?

Нет, только за те, которые входят в реестр организаций отдыха и оздоровления детей и подростков Удмуртии.

Этот реестр – гарантия того, что лагерь проходит все необходимые проверки, и в нем работают только квалифицированные специалисты.

Если ребенок отдыхает в другом регионе, его родители также могут подать заявку на компенсацию, но важно, чтобы учреждение присутствовало в аналогичном реестре своего субъекта России.

ГДЕ РОДИТЕЛИ МОГУТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ЧАСТИЧНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ ДЕТСКОГО ОТДЫХА?

- В Управление образования администрации города Ижевска;

- Через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Удмуртии;

- Через МФЦ Ижевска.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОНАДОБЯТСЯ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ?

- Копия свидетельства о рождении ребенка;

-Копия паспорта родителя или законного представителя (стр. 2, 3, 5, 14, 17);

- Справка о начисленных доходах (до вычета налога на доходы физических лиц) по месту основной работы и работы по совместительству за 12 последних календарных месяцев по форме 2-НДФЛ. Справка должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером, иметь печать работодателя;

- Копия удостоверения многодетной малообеспеченной семьи (если есть);

- Копия документа, подтверждающего, что ребенок является оставшимся без попечения родителей (если ребенок находится под опекой);

- Копия удостоверения инвалида (если есть);

- Копия удостоверения беженца или вынужденного переселенца (если есть);

- Копия свидетельства безработного (если оба родителя являются безработными).

ГДЕ ИЖЕВЧАНАМ ИСКАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО РАБОТЕ ЛАГЕРЕЙ И ВОЗМЕЩЕНИЮ СТОИМОСТИ ПУТЕВОК?

Все подробности о путевках в лагеря и их компенсации можно узнать на сайте администрации Ижевска во вкладке «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Ижевска».

Информация о стоимости путевок и сроках заезда в лагеря, а также формы документов находятся здесь.

Подробности слушайте в эфире на радио «Комсомольская правда-Ижевск».

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