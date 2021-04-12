Через Ижевск к звездам: как жители столицы помогали осваивать космос

Фото: Сергей Грачев

Материал подготовлен при участии ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) – опорного банка оборонно-промышленного комплекса России.

«Мы - пионеры космоса», - гласит заголовок праздничного выпуска «Комсомолки» от 14 апреля 1961 года, посвященного полету первого человека за пределы Земли. Но космическая история Ижевска берет начало еще в 50-х годах 20 века. Почему столица Удмуртии стала важным звеном большой программы и как это отразилось на жизни горожан - в нашем материале.

КУСОЧЕК ИЖЕВСКА В КОСМОСЕ

Все началось в 1950-е годы, когда ижевский мотозавод включился в программу разработки баллистических ракет. Масштабная программа по освоению космоса стартовала именно с этого проекта. Спустя годы она затронула около 100 регионов Советского Союза.

Именно рабочие с мотозавода в 1959 году создали один из первых «суперкомпьютеров». Прибор «Электрон» по размерам был сравним с 4-комнатной квартирой. Его использовали для отслеживания полета космического корабля. Ижевскую машину по обработке данных использовали на Байконуре, на станции Королева и в центре управления полетами. Она верно рассчитывала траекторию полета корабля Юрия Гагарина, который приземлился не за полярным кругом, а на территории Советского Союза.

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На этом же заводе производили черные ящики для записи происходящего на корабле и установку для их стыковки. Предприятие участвовало почти во всех космических проектах, среди которых «Восток», «Восход», «Союз», «Прогресс», «Протон», «Ангара», «Буран-Энергия», орбитальные станции «Мир», «Альфа», гражданские и военные спутники.

Позже эстафету подхватил радиозавод, который изготовил бортовую систему связи для первого полета человека в космос. Благодаря этим устройствам мы видим и слышим космонавтов на земле.

Ижевский радиозавод. Фото: архив «КП»-Ижевск»

Вклад в строительство ракет и оборудования внес завод «Ижсталь». Ученые и сотрудники предприятия разработали сплав металла более легкого, но не потерявшего в плотности. Его использовали для обшивки головной части ракет и других внешних элементов.

С проверкой, как в Ижевске реализуется космическая программа, в 1959 году в новогодние праздники приехал сам Дмитрий Устинов - руководитель проекта - вместе с Леонидом Брежневым. Посетили они, кстати, не только Ижевск, но и Воткинск.

ПОЧЕМУ ИЖЕВСК?

Важно понять, что столица Удмуртии не единственный город, который участвовал в программе освоения космического пространства. Сотни регионов всего Союза вложили свой вклад, и именно благодаря совместным усилиям удалось осуществить масштабный проект.

Выбор Ижевска основывался на нескольких факторах. Город считается оборонным центром еще со времен войны с Наполеоном. Это звание поддерживалось и в 20-е годы, и в годы Великой Отечественной войны, когда в Удмуртию эвакуировали более 60 оборонных предприятий.

«Мы остаемся стратегически важным регионом. Опыт, кадры, производственная база, стратегически удобное положение, удаленность от границы, возможность обеспечения секретности, свой институт - эти факторы обеспечили участие в космической программе», - поясняет научный сотрудник музея им. М.Т. Калашникова Лада Михайлова.

Кстати, сам Михаил Тимофеевич близко дружил с летчиком-космонавтом Георгием Береговым. Они познакомились по работе, но после стали друзьями и даже ездили друг к другу в гости. Так, Береговой с Валентиной Терешковой и Андрияном Николаевым приезжали в Ижевск, а Калашников - в Звездный городок. В 2009 году с 90-летним юбилеем Калашникова российские космонавты Максим Сураев и Роман Романенко поздравили со станции МКС.

КОСМИЧЕСКИЙ БУМ

Сами жители не отставали от прогресса и также поддерживали и интересовались космосом. Во Дворце пионеров был астрономический кружок, где дети изготавливали телескопы. На основе наблюдений был выпущен масштабный «Атлас звездного неба». Как говорится, смотрели в небо и стремились к звездам.

На фоне интереса и популярности космических полетов появляется огромное количество бытовых приборов с космическими названиями. Это пылесос «Сатурн», пылесос в форме ракеты «Чайка», первый сарапульский радиоприемник «Комета», на котором можно было слушать иностранные пластинки. Будильник «Вега», бритва «Спутник», светильники в форме орбиты и Земли. На ижевском радиозаводе производят радиолу «Сириус» множества моделей.

Мотоциклы «Иж-50» переименовывают в «Иж-Юпитер», выпускаются автомобили «Орбита». Появляются кафе «Спутник» и «Космос», магазин «Юпитер», улицы Звездная, Лунная, Млечная, Планетная, Циолковского, библиотека имени Гагарина и парк Космонавтов.

Даже на жилых домах появляется изображение покорителя космоса. Торец «хрущевки» на ул. Карла Маркса, 262а украшает выложенное из кирпича лицо космонавта с надписью: «СССР» на шлеме. Появилось оно в год постройки дома, в 1968 году.

Панно по адресу ул. Карла Маркса, 262а. Фото: Анастасия Малышева

На здании ДК «Октябрь», где сейчас расположен Дом Дружбы народов, красовался барельеф: планета Земля, вокруг которой обозначены стрелки с траекторией полетов и надпись: «Первым космонавтам слава!». К сожалению, изображение не сохранилось до наших времен.

Ижевская школа №62 первая в стране получает имя знаменитого космонавта Юрия Гагарина 13 апреля 1961 года, на следующий день после исторического полета.

Школа №62 имени Юрия Гагарина. Фото: архив «КП»-Ижевск»

Кстати, 13 и 14 апреля выходят тематические выпуски «Удмуртской правды» и «Комсомолки», где на первой странице стихи обычных горожан, вдохновившихся полетом, спецрепортажи с места приземления, интервью с Юрием Гагариным.

«Марки с космической тематикой не собирал только ленивый. Когда мы готовили выставку, больше всего предлагали именно марки. Но они были и у меня, и у моего брата в большом количестве», - делится воспоминаниями Лада Михайлова.

КОСМОС В КАМНЕ

В Ижевске историю освоения в космосе широко представляет и монументальное наследие. Это памятник собаке Звездочке на ул. Молодежной, которую возле одной из деревень между Сарапулом и Чайковским спасал ижевский летчик Лев Карлович Оккельман. Это мемориал героям-комсомольцам на ул. Коммунаров, где в числе знаковых личностей стоит и бюст Юрия Гагарина. Это ракета возле Мотозавода, бюст Юрия Гагарина возле школы №62 и большой памятник Гагарину на ул. Карла Маркса.

Памятник собаке Звездочке. Фото: архив «КП»-Ижевск»

Часть этих памятников были сделаны ижевским скульптором Павлом Медведевым. Копию люберецкого памятника авторства Медведева в 2011 году, в честь 50-летия полета Гагарина в космос, установили в Лондоне. Через год скульптуру перенесли в Гринвич и установили на аллее, названной в честь первого космонавта. В его открытии участвовала дочь космонавта Елена Гагарина.

ИЖЕВСК И КОСМОС СЕЙЧАС

Наши заводы продолжают выпускать и модернизировать устройства для космических ракет и спутников. С 2000-х годов количество таких заводов увеличилось до 4. К поддержке присоединились и наши университеты.

Спрос на продукцию оборонной промышленности, в том числе и оборудование, и детали для ракетных установок, в регионе до сих пор высок.

В развитии космической отрасли принимают участие не только заводы, но и финансово-кредитные учреждения. Так, ПСБ развивает сотрудничество с госкорпорацией «Роскосмос». Также в декабре 2020 года банк приобрел 100% акций «Роскосмосбанка». В результате объединения ПСБ станет банком-партнером ракетно-космической отрасли.

«На сегодняшний день ПСБ в Удмуртии установлены кредитно-гарантийные лимиты на сумму 9,3 млрд рублей для предприятий, задействованных в космической отрасли. В рамках партнерства с «Роскосмосом» зарплатные карты ПСБ получат сотрудники предприятий корпорации. Помимо зачисления заработной платы ПСБ, работникам уже доступны льготные условия по потребительским кредитам, кредитным картам, вкладам, накопительным счетам, действуют максимально комфортные условия покупки жилья. Для сотрудников финансовых подразделений предприятий оборонно-промышленного комплекса ПСБ готовит современные программы по повышению квалификации, онлайн-вебинары по вопросам выполнения гособоронзаказа», - добавляет Игорь Кудрявцев, региональный директор ПСБ в Удмуртии.