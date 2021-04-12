«В прошлый раз раненых везли на лошади»: «Комсомолка» проверила размытую дорогу в Удмуртии, на которой застряли спецслужбы

Жители деревни Лудзя-Норья проходят этот путь пешком – на машине можно застрять Фото: Анастасия Михайлова

Деревня Лудзя-Норья Завьяловского района находится примерно в 25 километрах от Ижевска. Несмотря на небольшое расстояние, добраться сюда весной – задача не из простых. Дороги разносит, и машины вязнут в глине. И это не пустые слова – 10 апреля по дороге в деревню застряли пожарные машины и скорая помощь. Журналист «Комсомолки» отправилась на место, чтобы понять, как жители справляются с проблемой.

ТУШИЛИ ВСЕЙ ДЕРЕВНЕЙ

Лудзя-Норья деревня небольшая – полсотни жилых домов, да садовые домики. Живут в основном пенсионеры – около 58 постоянных жителей, еще порядка 80-90 человек держат дачи.

Место очень красивое. Летом здесь собирают грибы и землянику, разводят пчел. Зимой добраться до Лудзя-Норьи можно легко, а вот осенью и весной это становится проблемой. Вот и наш журналист вынужден был идти пешком около четырех километров от основной асфальтированной трассы Подшивалово – Верхняя Лудзя до самой деревушки.

Плохая транспортная доступность – одна из главных проблем деревни. Так, 10 апреля на одном из участков на улице Татарской загорелась баня. На помощь жителям отправились спецслужбы, вот только до места доехали лишь две машины. Еще две так и не смогли объехать застрявший автомобиль «скорой».

«Слышу, трещит что-то. Смотрю в окно и вижу столб огня. Вызвала пожарных. Сколько ехали - не могу сказать. Не до этого было. Мы всей деревней пожар тушили. Взяли лопаты ведра и закидывали огонь снегом. До пожарных успели задержать», – рассказала Юлия, живущая по соседству с участком, где сгорела баня.

Местные жители сдерживали пожар, пока машины спецслужб пытались выбраться из грязи Фото: Анастасия Михайлова

Дороги в самой деревне не отличаются от подъезда к населенному пункту. Жители говорят: если заедешь, обратно можешь и не выехать.

«Я приехала, когда еще снег не сошел. Начал таять – пришлось переставить машину в другую часть, по Татарскому переулку как раз вся вода стекает. Если бы я машину оставила здесь, не выехала бы», – делится Юлия.

«У большинства местных внедорожники, иначе по глине не проехать», – рассказывают дачники Екатерина и Валерий. – «У некоторых – тракторы. По-другому – только пешком».

НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

По словам местных жителей, машины спецслужб застревают по их дороге не в первый раз.

«Лет 10 назад в деревне уже был страшный пожар, загорелся один из домов. Газовый баллон лопнул и убил нашего односельчанина», – вспоминает Александр, житель деревни. – «Тогда скорая и пожарные так и не смогли проехать. Погибли несколько людей. Раненых пришлось везти в Подшивалово на лошади».

ЧТО БУДЕТ С ДОРОГОЙ?

По словам местных жителей, в этом году они участвуют в программе по самообложению и уже собирали деньги – по 2500 рублей с дома.

«Также нам обещал район выделить дополнительное финансирование. Жители обращались, писали, но из-за нехватки денежных средств решили в этом году идти по этой программе, очень надеемся, что все получится», – отметила глава муниципального образования «Подшиваловское» Зоя Леонтьева.

Весной и осенью до Лудзя-Норья можно доехать только на внедорожнике или тракторе Фото: Анастасия Михайлова

К решению проблемы подключился и министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев. 11 апреля он выезжал на место вместе с подрядными организациями и представителями района. Министр отметил, что пока дорога не подсохнет, начинать какие-то работы нельзя.

«Необходимо провести полное обследование участка, когда это позволит погода. От этого будут зависеть и сроки ремонта. Надо точно понимать, что там с дорогой, чтобы не допускать более ошибок как на севере Удмуртии».

Дорогу могут отремонтировать в этом году Фото: Анастасия Михайлова

Дорога находится на балансе Завьяловского района, отмечает министр. В данный момент объект находится на контроле, организовано дежурство трактора.

А чтобы не допустить повторения ситуации 10-го апреля, диспетчеры службы 112 при приеме сообщений по линии «03» будут уточнять информацию по состоянию дорог. И в случае, если проехать тяжело, к месту происшествия будут отправлять полноприводный транспорт.

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