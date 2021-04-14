Ела голой перед зеркалом: ижевчанке удалось похудеть на 33 кг с помощью простого приема

23-летняя ижевчанка похудела на 33 килограмма меньше, чем за год Фото предоставлены героиней публикации

Развод родителей частенько сказывается на ребенке. Так оказалось и в семье Арины Мухачевой. Ее мама и папа расстались, когда девочке было 13 лет. Ижевчанка пыталась привлечь внимание родителей.

«Родителям было все равно, они про меня забыли. Поэтому привлекала внимание, как могла: дружила с панками, поздно возвращалась домой, начала в черное одеваться. Ярко красилась, тоннель в ухе сделала в 14 лет», – вспоминает Арина.

Фото предоставлены героиней публикации

В школе тоже были проблемы: Арина всегда была полненькой. В этом возрасте она весила 60 кило. Одноклассники часто подшучивали над ней. Тогда она решила похудеть в первый раз, потому что среди обидчиков был парень, который ей нравился.

Услышав о намерениях дочки, мама сказала ей: «Хочешь похудеть, не ешь». Четыре дня юная Арина ничего не ела и качала пресс. У девочки ушло 4 килограмма, но потом вес сразу вернулся в двойном объеме.

«Ушла в синий»

После 9-го класса Арина отправилась в колледж, поступив на художника-дизайнера. Началась разгульная студенческая жизнь.

«Я курила, много пила, ходила с друзьями на вечеринки. Ушла в синий, короче. При этом чувствовала себя ужасно: болела голова, я отекала».

На последнем курсе Арина вышла замуж. Ее избранник – 36-летний «рокер», с которым девушка встречалась около трех месяцев, был в два раза старше ее.

«Я была девочкой, которая хотела выйти замуж. И плевать за кого. Старый рокер подвернулся мне под руку. Почему он не сказал мне, что это бред? Я-то надеялась, что в браке буду сидеть дома и прибирать квартиру, а он будет зарабатывать. В итоге: мужчина не работал, часто пил, ему было ничего не интересно. По работам скакал, как блоха».

Из-за вредных привычек Арина постоянно не высыпалась и отекала

Пара прожила вместе полгода, потом они разъехались.

К этому времени Арина весила около 80 килограммов. Но девушка не замечала лишний вес.

«Я была бы счастлива. Подружки – козы – мне говорили: «Ты хорошо выглядишь». Мужчины вокруг всегда были. Меня ничего не мотивировало. Я смотрела на себя в зеркало и выбирала лучший ракурс. Мы себя со стороны не видим».

Через несколько месяцев у Арины появился другой ухажер. И в июне 2020-го они поженились.

Свадебные фото – фото «До»

Свадьбу пара отпраздновала за городом. Когда молодожены отправились домой, Арина получила фотографии. И словно бы в первый раз себя увидела!

«Я ехала в Ижевск и целый час ревела, проклинала себя: «Такая свинья, как я, не должна жить». Рядом сидел муж и не понимал, что делать. Просто не могла поверить, что я такая толстая», – рассказывает ижевчанка.

Свадебные фотографии замотивировали девушку изменить себя

Дома Арина проспала целые сутки. После нескольких дней девушка взяла себя в руки.

«Я решила для себя, что я лучше умру, чем буду так выглядеть. Фотки со свадьбы должны быть фотками «До».

Три слона похудения

Ижевчанка сразу бросила пить и курить. Она составила для себя три основных пункта в похудении: низкокалорийную диету, спорт и лимфодренажный массаж.

«Я делала себе вакуумно-роликовый антицеллюлитный ручной массаж. Это нужно, чтобы подкожный жир быстрее сжигался. Я покупала себе эти чудо-банки, включала сериал и делала массаж. Но потом к косметологу начала ходить, мне делали аппаратный массаж. Надо понимать, что эти вещи помогают только в комплексе. Отдельно не поможет ничто», – объясняет Арина.

Спортом ижевчанка занималась из дома. Купила себе необходимое оборудование: коврик для йоги, гантели и фитнес-резинки. А чтобы выполнять упражнения правильно, смотрела видеокурсы.

Из алкоголя Арина позволяет себе по праздникам только бокал сухого игристого вина со льдом

В еде Арина тоже себя ограничила: перестала есть соль и сахар и отказалась от любимого фастфуда.

«Моя кожа часто сохла, и на ней появлялись прыщи. Я перестала есть сахар и соль, и у меня пропали высыпания на лице. Вода теперь хорошо по организму ходит. Соль вытягивает жидкость, а сахар ускоряет воспаления. У всех продуктов есть свой вкус, и он классный. Сначала еда была пресной, а потом я привыкла. Помидорки оказались сладенькими».

Спустя месяц Арина встала на весы. Результат – плюс два кило.

«Я тогда выкинула весы в окно. У меня была истерика, потому что уже месяц ничего не ела, изнуряла себя спортом».

Девушка отправилась к гинекологу. Может, есть проблема со здоровьем? Врач успокоил девушку. Оказывается, вес увеличился за счет мышечной массы, которой раньше у девушки, по ее словам, не было.

Первый срыв и хот-доги раз в неделю

Чтобы не соблазняться на фастфуд, Арина пользовалась двумя лайфхаками для мотивации.

«Я поставила на телефон самую страшную свою фотографию со свадьбы. Включаешь, чтобы время посмотреть, а есть уже не хочется. Я еще попробовала есть голой. Хочется булку? Раздеваешься, становишься перед зеркалом, смотришь на себя голенького, и булка уже не такая аппетитная. Мне помогало».

Ко второму месяцу, Арина сбросила 10 килограммов. Но в этот момент так захотелось вспомнить вкус бургеров или хот-догов!

«Я заказала бургеры. Плакала и ела: «Да блин, как вкусно». Я заметила, что мозгу тяжеловато в ограничениях. Поэтому я организовала себе читмил. То есть один раз в неделю я могу есть все, что захочу. Шесть дней в неделю я на правильном низкокалорийном питании, а в воскресенье могу оторваться. Себя всегда нужно хвалить и благодарить».

Раз в неделю Арина позволяет себе есть все, что захочется

Но желудок Арины уменьшился настолько, что туда помещались разве что хот-дог или три куска пиццы. Больше девушка съесть уже не могла.

Еще за два месяца Арина похудела на 15 килограммов. Но ижевчанка решила не останавливаться на отметке 57 кило.

Отказалась от силовых и перешла на пилон

После четырех месяцев силовых тренировок дома, Арина отправилась в спортзал. Там девушка начала замечать, как у нее растут крупные мышцы на руках. Ижевчанке это не понравилось.

«Я решила совсем отказаться от обычного фитнес-зала. Тогда меня заинтересовала гимнастика на пилоне. Увидела в интернете, как красиво танцуют акробатки».

Сейчас Арина четыре раза в неделю занимается акробатикой на пилоне и каждый день ходит на растяжку. Так она убирает «тряпочный» животик. Он появился из-за быстрого похудения девушки.

Арина продолжает заниматься йогой и растяжкой

Но бросать фитнес совсем ижевчанка не планирует. Уже летом Арина будет учиться тренировать других людей.

«Похудение и спорт так меня заинтересовали, что летом я иду учится на фитнес-тренера. Ты помогаешь другим становится лучше, сам в темпе, в движении, да еще и монетку получаешь».

С июля 2020 года Арина похудела до 49 килограммов. У девушки пропала одышка, и появился здоровый сон. Главное, Арина почувствовала себя счастливой.

«Когда у тебя гармония тела и души – это есть счастье», – считает девушка.

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