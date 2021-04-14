Проваливается пол и свисает потолок: еще один дом Ижевска находится в аварийном состоянии

Этот дом стоит в Ижевске с 1957-го года

Почти месяц назад в поселке Машиностроителей Ижевска обрушилась крыша жилого дома. Но это не единственное здание в этом микрорайоне, которое готово рухнуть на своих жителей. В полукилометре от него находятся еще несколько деревянных домов. Здания стоят здесь с 1957 года. В каждом из них по 8 квартир, в которых проживает по несколько собственников. Мы пообщались с жильцами одного дома.

ПРИЗНАЛИ АВАРИЙНЫМ

Состояние дома начало беспокоить жителей уже в 2000 годах. Начал провисать потолок, протекала крыша. В 2006-м кровлю все-таки починили. Про дом на какое-то время забыли.

Через несколько лет состояние здания стало еще хуже, начал разваливаться фундамент. Жильцы испугались, что пол на первом этаже может провалиться. Тогда они собрали деньги и пригласили эксперта, который установил, что дом подлежит сносу.

В двух квартирах первого этажа провалился пол. В этой квартире люди уже не живут Фото: Анастасия Михайлова

Собрали документы, фотографии здания и обратились в Управление ЖКХ. Тогда, в 2016 году, дом признали аварийным. Однако в программу расселения 2013–2017 он попасть не успел.

«Нас записали в программу по расселению с 2017-го по 2025-й», – рассказывает жительница дома Надежда Широбокова. – «Конечно, нам и сейчас предлагают маневренное жилье. Но после двухкомнатной квартиры не хочется ехать в общежитие. Самое интересное: там нам дают две комнаты на пятерых человек. Если мне когда-нибудь дадут квартиру, я буду самым счастливым человеком».

Надежда Широбокова: «Если мне когда-нибудь дадут квартиру, я буду самым счастливым человеком» Фото: Анастасия Михайлова

В двух квартирах первого этажа из-за просевшего фундамента провалился пол. Из одной квартиры жильцы уже съехали, в другой – живут до сих пор.

«Потолки первого этажа уже на подпорках стоят», – комментирует Надежда. – «Чтобы он не упал, поставили кирпич и палку».

На втором этаже пол накренился градусов на 30. Да и потолок начинает провисать от протекшей крыши, но в большей части квартир этого не видно из-за косметического ремонта. Жильцы больше опасаются за пол: по их словам, он может провалиться в любой момент. Поэтому Валерий и Алла Комаровы увезли оттуда 80-летнюю маму в свою квартиру-студию в новостройке.

В жилых квартирах ветхость дома можно обнаружить не сразу. Если приглядеться: свисает потолок, да и полы накренились на несколько градусов Фото: Анастасия Михайлова

«Мама жила в этом доме с 1994 года», – жалуется Алла. – «Мы перевезли ее в свою квартиру в ноябре. Просто стало страшно спать, потому что дом стоит под опорой. Если рухнет пол, мы окажемся внизу. А люди каждую ночь здесь спят. Кроме этого, рядом идет стройка, забивают сваи, проезжает строительная техника. Дом трясется».

ОБРАЩЕНИЯ БЕЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Жильцы хотят, чтобы их расселили раньше, чем в сентябре 2025 года, но в Управлении ЖКХ пожимают плечами.

«В Управлении нам сказали, что не могут нас раньше расселить, потому что программа заложена», – объясняет Надежда Широбокова. – «Сказали, что нас расселят пораньше только в том случае, если какой-нибудь застройщик заинтересуется нашим участком».

Рядом с домами ведется стройка. Когда забивают сваи, весь дом трясется Фото: Анастасия Михайлова

Ирина Пономарева, директор некоммерческого партнерства «Жилищно-коммунальное хозяйство Удмуртия» и член Общественной палаты Ижевска, советует повторно обращаться в Управление ЖКХ и Администрацию города.

«Чтобы ускорить процесс расселения, нужно, чтобы эксперты Управления провели обследование дома», – объясняет Ирина Пономарева. – «Если экспертиза покажет, что он действительно скоро разрушится, нужно снова обратиться в Управление ЖКХ. Но в этом году заселиться в новое место не получится, потому что наверняка есть более «горящие» дома. Очередь может подойти в 2022-м».

Если эксперт установит, что состояние дома позволит ему продержаться до 2025, можно провести обследование еще раз, когда оно ухудшится.

Напомним, крыша обрушилась в пос. Машиностроителей, 84 с 16 на 17 марта. Жителей дома эвакуировали. Одних разместили в спортзале школы, другие отправились к родственникам. Тогда ситуацией заинтересовалась прокуратура. В администрации Ижевска заявили, что кровля дома будет полностью восстановлена, а недавно жители пожаловались на затопление дома.

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