Поддержка и реализация талантов: как прошла шахматная смена для детей в Ижевске?

Шахматные сборы для детей прошли в Удмуртии Фото: Архив КП

Профильная смена для юных шахматистов завершилась в Удмуртии. На пять дней, с 8 по 12 апреля, дети со всей республики приехали в лагерь «Лесная страна», чтобы погрузиться в мир фигур и клеток. Чему они научились за это время, почему важно практиковать такие форматы и что дальше ждет победителей?«Комсомолка» из первых уст узнали, понравилось ли детям и кто они — участники смены.

Кто организует сборы?

Разговор об организации шахматных сборов шел ещё с зимы 2020 года. Вопрос поднимали во время телемоста с Фондом Тимченко и представителями Правительства Удмуртии. Тогда Министр спорта Александр Варшавский сообщил, что подобных мероприятий в нашей республике не хватает. И уже 3 декабря соглашение о сотрудничестве подписали Федерация шахмат Удмуртии, спортивная школа по шахматам им. Сергея Ощепкова и Центр одаренных детей «ТАУ». Проведение трех профильных смен, в январе, апреле и июне, и было главным пунктом соглашения.

Кто участвует в сменах?

С 8 по 12 апреля в Удмуртии прошла уже вторая лагерная смена для будущих шахматистов в лагере «Лесная страна». 96 детей из разных районов республики собрались на 5 дней, чтобы пообщаться и позаниматься в формате турнира «Дебют».

Вторая смена от первой отличалась кардинально: это другой возраст, следовательно, и другие программы. Например, в первой были дети старшего возраста, с ними проводили полноценные шахматные занятия, решали задачи, разбирали партии.

Шахматисты, приехавшие в лагерь в апреле, — ученики 1 и 2 классов общеобразовательных организаций. Поэтому главной задачей для организаторов было увлечь детей и доказать, что они сделали правильный выбор спортивной дисциплины.

«Состав команды определяла школа. Есть команды опытные, уже с рейтингом. Среди участников есть два мальчика и девочка с титулами: Королятин Артем, который в последние соревнования первенства города занял 1 место. И Брылякова Ксения — в последнем первенстве республики до 9 лет заняла 1 место, то есть действующий чемпион по Удмуртии. Есть те, кто год отзанимался и делают только первые шаги», — рассказывает куратор проекта «Шахматы в школах» в Удмуртии и представитель Федерации шахмат Удмуртии Светлана Дерябина.

Одна команда состоит из 4 участников: 3 мальчика и одна девочка. Но в этой смене было и наоборот — несколько команд, где больше юных шахматисток.

В рамках смены прошли республиканские соревнования «Дебют». Каждый день дети играли 3 турнира с перерывами на развлекательные и развивающие занятия: мастер-классы, квесты. После турниров проходил разбор с тренерами сыгранных детьми партий.

Кого наградили в рамках смены?

По итогам 3 игровых дней определили не только школы-победителей, но и отличившихся детей по всем 4 доскам. Первое место заняла МБОУ СОШ №16, за ней 83-я Гимназия и тройку финалистов закрывает 41-й лицей. На первой доске отличился Артем Королятин, на второй победителем стал Кирилл Егоров, третья — Кирилл Троянов и среди девочек четвертой доски на первом месте Ксения Брылякова.

Отдельной номинацией наградили победителей конкурса по решению шахматных задач. Ими стали Величкина Анна и Агапов Григорий.

«Я занимаюсь шахматами с 4-х лет. Сейчас мне 8. Больше всего в лагере мне понравилось каждый день играть в шахматы», — рассказывает Саша.

Даша Булдакова, занявшая 2 место по 4 доске, получила уже 16 медаль. Говорит, что занимается уже 3-й год и каждой победе очень радуется.

Все победители и призеры получили кубки, медали и сувенирную продукцию. Во время закрытия, все кричали и поддерживали своих наставников и даже радовались победам соперников.

Для чего и кому нужны шахматные сборы?

Победители автоматически включаются в реестр одаренных детей Центра «ТАУ».

«Наша задача организовать успех каждому ребенку. Сейчас в наши проекты входят 90% детей из городов и для нас важно увеличить охват села. Есть разные форматы взаимодействия программ. Например, дети из Можгинского района в течение недели занимаются дистанционно, а в субботу приезжают на проектные выходные и работают уже в наших лабораториях. В реестре одаренных детей — ребята, которые стали призерами и победителями. Они автоматически включаются в реестр одаренных детей и имеют определенные бонусы», — поясняет директор «ТАУ» Римма Бякова.

У ребят появляется возможность приоритетного зачисления на смены любого направления — ведь если дети талантливые и одаренные, им интересно многое. Также приоритетное зачисление на программы Центра.

«Нам хочется создать единую систему дальнейшего психолого-педагогического сопровождения, где у ребят появляется возможность консультироваться с нашими специалистами», — комментирует Римма Бякова.

На смене также работали студенты из Дебесского политехникума, которые в дальнейшем планируют преподавать шахматы. Как рассказывают Полина и Диана, это их первый опыт. Они учатся организовывать турниры и основам судейства, помогают с подготовкой зала для турниров и рассадкой детей.

Как говорят организаторы, подобные смены ещё будут проходить в Удмуртии. Например, третья запланирована на июнь. В рамках соглашения с «ТАУ», это будет подготовительный этап перед Кубком «Корпорации Центр».