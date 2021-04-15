«Мечтает стать балериной»: 6-летняя малышка из Ижевска борется с редкой болезнью

Маленькая Коралина из Ижевска страдает от патологии кровеносных сосудов Фото: личный архив семьи

«Когда она появилась на свет, акушерки начали охать и ахать, а я была очень уставшей. Слышала: «Какой-то ребенок странный. Что у нее с ногами?»

Рассказывая о своей дочке, 6-летней Коралине, мама Светлана признается – она и не подозревала, что дочка серьезно больна. Когда девочка появилась на свет, у нее на ногах заметили малиновые узорчики. Медперсонал успокоил ижевчанку – такое часто бывает с детьми, это совершенно нормально.

«Мы ходили к самым лучшим хирургам в Ижевске. Практически всех специалистов прошли. Никто не давал ответов. Говорили, что в пять лет пройдет. Мы, послушные, ждали этого возраста», - вспоминает Света.

Вот только пятна не только не прошли, но стали темнее и крупнее.

НУЖНО СРОЧНО ЛЕЧИТЬ

«Однажды я наткнулась на статью московской клиники в соцсетях. Там рассказывали про капиллярную мальформацию – патологию кровеносных сосудов. Я написала в клинику, а мне ответили, что дочку нужно срочно лечить» – вспоминает ижевчанка.

Диагноз Коралине поставили только в пять лет Фото: личный архив семьи

Каролина отправилась в Москву на обследование и вернулась домой с диагнозом. Светлане объяснили – болезнь изучена плохо. Капиллярную мальформацию часто путают с родимыми пятнами новорожденных. Однако если ее не лечить, то у девочки просто останутся некрасивые пятна. Однако в худшем случае они могут начать кровоточить, а ноги – гноиться и опухать. Семья решила не рисковать. В пять лет девочке сделали первую лазерную операцию – прошлись от пяток до колен. Операция довольно болезненная, делалась под наркозом. Ноги от ожогов заживали около месяца.

Сейчас девочка ходит в детский садик. В группе все привыкли к особенностям Коралины, ее никто не дразнит. Но в дежурном садике малышку просто атаковали насмешками – девочка даже пряталась в шкафу и плакала.

«У нас прямо до истерики доходило. Мы ее спрашивали: «Что случилось? Почему ты не хочешь идти в сад?» В ее прошлом садике детки не обзывали, и мы даже предположить не могли, что в новом месте начнут показывать на ее пятнышки, смеяться» - рассказывает ее мама.

МЕЧТАЕТ ТАНЦЕВАТЬ

К счастью, с пятнами можно бороться – помогает лазерная терапия. Уже сейчас виден результат – пятна стали светлее. Врачи рекомендуют проводить процедуры раз в два месяца.

Коралина терпит болезненные процедуры, чтобы научиться танцевать Фото: личный архив семьи

Вот только каждая операция стоит порядка 100 тысяч рублей. Светлана Сальникова одна воспитывает двух детей и таких денег в семье просто нет. На первые две операции она смогла накопить и взяла кредиты, но сейчас семье очень нужна помощь.

«Мы понимаем, когда она вырастет, лечить их будет еще сложнее и дольше. И мало ли пойдет что-то не так» - боится Светлана.

А сама Коралина хоть и привыкла уже к своим пятнышкам, но мечтает от них избавиться – девочка «горит» танцами и мечтает заниматься балетом. Сейчас, к сожалению, это для нее невозможно - из-за нагрузок состояние может ухудшиться. Не может она девочка и загорать на солнце – в жаркую погоду она сидит дома, а если и выходит погулять, то в длинных штанишках, закрывающих ноги. Каролина не может танцевать и прыгать через скакалку, а еще почти никогда не носила красивого платья.

«А Коралина очень хочет. Постоянно туфельки себе выбирает, топы. Мы ей объясняем: «Коралиночка, потерпи, сейчас ножки вылечат и запишем тебя на танцы», – делится Светлана.

В лечении уже есть прогресс – пятна стали светлее Фото: личный архив семьи

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ!

Помочь Светлане и ее дочке Коралине может любой желающий.

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