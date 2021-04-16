«Серый» или «белый»: в чем разница между официальным дилером и независимым?

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Сегодня у автолюбителей есть альтернатива: приобрести ту или иную модель у официального либо, так называемого, независимого дилера. Цена у них на одну и туже машину различаются порой весьма существенно. В чем недостатки покупки автомобиля у «серого» дилера – этот вопрос сегодня разберем.

ЧТО С ГАРАНТИЕЙ?

Пожалуй, один из самых важных вопросов, который возникает у покупателя при приобретении автомобиля, связан с гарантией завода-производителя. Независимый дилер дает «свою» гарантию на купленный у него автомобиль, который не имеет ничего общего с гарантией завода-изготовителя. Условия заводской и «самопальной» гарантии различаются разительно, и не в пользу «серого» дилера. Неофициальный дилер не сможет отправить на завод-изготовителя вышедшую из строя коробку передач, двигатель, предоставить покупателю на срок ремонта подменный автомобиль. А вот у официальных дилеров такие моменты оговорены в условиях гарантийного обслуживания. Они дают гарантию на сам автомобиль, на лакокрасочное покрытие, антикоррозионную устойчивость кузова, на оригинальные запасные части и ремонтные работы.

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КОРОТКО О СЕРВИСЕ

Немаловажный момент – сервисное обслуживание автомобилей. В этом плане преимуществом обладают как раз официальные дилеры, которые, как указывалось выше, вкладывают значительные средства в строительство сервисных станций, оснащенных самым современным оборудованием. Причем, и оборудование, и условия размещения постов обслуживания автомобилей строго регламентируется представителями бренда, автомобилями которого торгует официальный дилер. Ему же приходится постоянно проходить сертификацию официальной станции техобслуживания, подтверждать уровень соответствия критериям качества бренда.

Неофициальный дилер возможности содержать сертифицированную предприятием-изготовителем автомобилей станцию техобслуживания не имеет. Да это ему и не нужно, так как его продукция – мультибрендовая, а обеспечить ремонт того же Volkswagenон не в состоянии. Как правило, такие продавцы заключают договор с какой-либо СТО о сервисном обслуживании, но такие станции сертификатов бренда Volkswagen не имеют. Так что, покупая машину у неофициального дилера о сертифицированном сервисе можно забыть. Еще один момент: купленный у независимого дилера автомобиль не попадает под национальную и мировую отзывную кампанию, в рамках которой дилер за свои деньги (вернее, за счет завода-изготовителя), меняет деталь или целый узел, признанный непригодным. Приобретенные у официальных дилеров автомобили обслуживаются по акционным программам, на них при ремонте и обслуживании устанавливают оригинальные детали и запчасти.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Если все-таки решитесь приобрести автомобиль в кредит у неофициального дилера, обязательно проверьте не закрыт ли банк. Если же банк действительно существует, работает и вам одобрили в нем заявку, позвоните в сам банк, проверьте есть ли у них указанная ставка, оставляли ли заявку, в каком она статусе. Часто «серые» дилеры зарабатывают на кредитных договорах. Озвучивая средние по рынку проценты, они могут не уточнить, что это процентная ставка за месяц, а не за год, либо добавить дополнительные услуги, или другие пункты в договор, которые увеличивают ставку в разы.

Главная задача независимого дилера завлечь к себе в салон, и здесь отлично срабатывает обещание низкой цены на автомобиль. Но приехав в такой салон, чаще всего оказывается, что такого автомобиля нет, либо он находится в другом салоне, либо цена автомобиля указана без НДС и, чтобы его забронировать, необходимо оставить залог. Но и после внесения залога стоимость автомобиля может измениться на 50 или 150 тысяч. Кроме того,условия договора составлены таким образом, что клиент не сможет отказаться от своих намерений или вернуть автомобиль после внесения залога, тем самым, рискует приобрести данный товар дороже, чем у официального дилера.

Если вы не готовы к риску, хотите быть уверены в автомобиле и в чистоте сделки, обращайтесь к официальным дилерам. Компания «ИТС-Авто», основанная в 2006 году, является официальным дилерским центром Volkswagen в Ижевске и Удмуртской Республике. За этот период компания реализовала более 10 000 новых автомобилей Volkswagen.

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Подать заявку и рассчитать кредит можно на сайте официального дилера Volkswagen «ИТС-Авто» its-auto.ru. Подробности уточняйте в «ИТС-Авто» по т.: +73412 901600.

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