Утро в Ижевске: незаконное убийство лосихи, «Обмен женами» и призовое место Туктамышевой

Рассказываем о незаконном убийстве лося и других новостях Ижевска за выходные Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 19 апреля, погода будет солнечной и ветреной. Не забудьте тепло одеться и прочитать главные новости этих выходных от «Комсомолки» одной строкой:

- Жителям Ижевска предлагают бесплатно проехать на лимузине по маршруту автобуса №40

- Сухая трава загорелась около села Юськи в Удмуртии 17 апреля

- Пьяный водитель, из-за которого погибла женщина-пассажир и пострадал ребенок, осужден на 7 лет в Удмуртии

- Фотофакт: северное сияние над поселком Кез в Удмуртии

- Доход депутатов госдумы России от Удмуртии сократился на 23,16 млн рублей за 2020 год

- 18-летнего парня с татуировкой в виде сердца неделю ищут в Ижевске

- Блогер из Удмуртии рассказала про попадание в первый национальный тикток-хаус России

- Ижевские врачи вылечили 99-летнюю пациентку от коронавируса

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Более трех лет условно за убийство лося

Мужчина не сразу признал свою вину Фото: pixabay.com

71-летнего жителя Киясовского района Удмуртии признали виновным в незаконном убийстве лося. У пожилого мужчины не было разрешения на охоту. В суде он свою вину не признавал: думал, что лосиха была больна бешенством.

Как же без Турции?

Коронавирус продолжает портить планы путешественникам Фото: canva.com

Турагентства Удмуртии несут потери из-за закрытия границ с Турцией. Только на майские праздники они продали в это направление 70–80% всех туров. Теперь на рынке ожидают новую волну закрытия турагентств и сохранение «депрессивного состояния» отрасли на ближайшие два года.

Обменялись женами

Семейная пара из Ижевска приняла участие в телешоу «Обмен женами»

Семья из Ижевска решила поучаствовать в телешоу «Обмен женами» (18+) на телеканале «Ю». Мужья поменялись супругами, чтобы решить свои проблемы. Как семьи пережили этот опыт, читайте здесь.

«Бронзовая» Лиза

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева стала третьей в произвольной программе на командном чемпионате мира

В субботу, 17 апреля, на командном чемпионате мира Елизавета Туктамышева выиграла «бронзу». Она набрала 146,23 балла. Ее выступление вы можете посмотреть по ссылке.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.