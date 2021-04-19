Нашли преступника спустя 15 лет: уроженка Удмуртии наказала мужчину, убившего ее мать

Мать троих детей убили 21 год назад, когда она возвращалась с работы. Преступника нашли спустя годы. Фото: личный архив героини публикации

Эта история случилась в Удмуртии 21 год назад. Под Сарапулом обнаружили тело зверски убитой молодой женщины. Выяснить, кто это сделал, удалось лишь спустя 15 лет. Однако убийцу отпустили на свободу.

НЕ ВЕРНУЛАСЬ С РАБОТЫ

Алину Нигматуллину (все имена изменены - прим. ред.) знали как очень светлого, доброго человека. Женщина была матерью троих детей - сыну было 16, а дочкам - 14 и 12 лет. Ее муж Ринат работал на мясокомбинате, а сама Алина трудилась в детском саду в селе Сигаево. Каждый день женщина ездила туда из Сарапула - обратно шла через железнодорожный переезд и озеро Казанское пешком, а после - садилась на автобус. Дома оказывалась уже к шести.

Однако 15 сентября 2000 года Алина не вернулась вовремя. К ночи, когда на улице стемнело, обеспокоенный Ринат сам поехал в садик. Тот, однако, оказался закрыт, Алины не было. Наутро, когда мужчина снова приехал на работу к супруге, коллеги сказали, что женщина так и не появлялась.

ДУМАЛИ, ЧТО УБИЛ МУЖ

«Заявление о пропаже в полиции приняли на третий день, - вспоминает дочка Алины Ирина. - Мы обзванивали всех родственников, даже отправили телеграмму родителям мамы из Башкирии - вдруг она у них? Но мамы там не оказалось. Чтобы помочь нам ее искать, родственники приехали в Удмуртию. Папу и брата постоянно вызывали на допросы - думали, что убийцей мог оказаться кто-то из них».

Найти Алину никак не удавалось. Лишь 15 октября, спустя ровно месяц со дня исчезновения, тело женщины нашли около озера под Сарапулом. Множественные ножевые ранения, распухшее лицо - в страшных синяках - любимую жену и мать было просто не узнать. Украшения, сумка, куртка, обувь - все ценные вещи пропали.

ОТЕЦ СПИЛСЯ

Смерть Алины навсегда изменила жизнь семьи Нигматуллиных. Ринат начал выпивать, мог уйти «в загул» и не возвращаться домой по несколько дней. Но даже тогда он надеялся, что убийца любимой понесет наказание.

«Папа приходил в полицию и спрашивал, как продвигаются поиски убийцы, говорил, что не отстанет от них. А ему отвечали, что дело закрыто, - вспоминает Ирина. - Папа все больше и больше пил».

В семье начались и финансовые трудности - мужчина пропивал пенсию по потере кормильца. Тогда ребята решили переоформить выплаты на старшего ребенка. В этом помогла соседка.

«Я помню, мы собирали подписи, что папа пьет, что он дома не появляется. Когда пенсию переоформили на брата, чуть полегче стало», - говорит Ирина.

Всю заботу о семье на себя взял старший брат. Он бросил школу, устроился на работу, чтобы кормить младших детей. А в 2008 году, когда Ринат стал инвалидом из-за ЧП на работе, на плечи юноши легла забота и об отце.

ПОЛУЧИЛА ПИСЬМО ОБ УБИЙЦЕ

Спустя 9 лет, в 2009 году, Ирина вышла замуж и переехала в Питер. А после забрала к себе и младшую сестру. Брат остался в Сарапуле вместе с отцом.

Казалось бы, жизнь постепенно возвращается в спокойное русло. Однако осенью 2020 года брату Ирины в почтовый ящик положили письмо, что убийцу их матери нашли еще в 2015 году. Им оказался житель Сарапула 1967 года рождения. В тот вечер, в сентябре 2000 года, он хорошо напился и шел вдоль лесополосы - там он и столкнулся с Алиной.

«Возможно, он напал на маму, чтобы забрать украшения и деньги. Видимо, они поссорились, мужчина выхватил нож - ударил маму несколько раз, а потом избил. Она умерла от кровопотери, - говорит Ирина. - Почему-то в постановлении говорилось, что мама сама напала на убийцу - но она тогда весила почти 50 кило, была худенькой, невысокой. Как она могла напасть на такого огромного мужчину? Не понимаю»

Из письма стало понятно, что убийцу отпустили, потому что истек срок давности - по уголовному законодательству он составляет 15 лет. Однако Ирина не собиралась так просто оставлять эту ситуацию.

НАКАЗАЛА ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ

Девушка знала, как зовут убийцу и нашла его в соцсетях. С фото на нее глядел мужчина с пистолетом, стоящий перед иконами. Чтобы привлечь виновного к ответу, Ирина наняла адвоката в Сарапуле. Специалист помог собрать характеристику мамы с места работы и места жительства. Собрав пакет документов и доказательств, девушка подала на убийцу в суд.

Ирина нашла убийцу матери в соцсетях спустя много лет. Фото: предоставлено героиней материала, соцсети

Заседания длились восемь месяцев. Ирина пыталась доказать суду, что семье было тяжело без мамы. В итоге убийце присудили выплату материального ущерба в размере двух миллионов рублей.

«Конечно, никакие деньги не заменят нам маму. Но я рада, что убийца понесет хотя бы такое наказание, - говорит Ирина. - На большее мы и не рассчитывали: у преступления истек срок давности».

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