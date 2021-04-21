Новый шеринг электросамокатов появился в Ижевске

В Ижевске появились новые оранжевые электросамокаты Фото: Архив КП

В Ижевске появился новый шеринг электросамокатов – Luckybike («Лаки байк»). Их можно узнать по яркому оранжевому цвету. Во сколько обойдется поездка на новом транспорте и как им пользоваться, расскажет «Комсомолка».

СКОЛЬКО СТОИТ?

Оплата проводится поминутно. Тариф – 5 рублей в минуту. Кроме того, необходимо будет оплатить 50 рублей за разблокировку самоката.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИЛОЖЕНИЕМ?

Напомним, что первый шеринг электросамокатов появился в Ижевске еще летом 2020 года. Подробнее о том, как им пользоваться, мы уже рассказывали в материале.

Принцип работы «Лаки байк» очень похож. Для начала, нужно установить приложение Luckybike на смартфон, найти свой город и вбить номер телефона. Пройти регистрацию можно также через «Вайбер», «Телеграм» или «Ватсапп».

Управлять электросамокатом несложно: справа находятся «газ» и «тормоз» Фото: Архив КП

После этого нужно будет выбрать способ оплаты – например, «гугл пэй» или «эппл пэй». Также можно ввести данные своей банковской карты.

В приложении появится карта Ижевска, на которой будут указаны электросамокаты и пустые велопарковки («Р»). Когда вы подойдете к одному из пунктов проката, просканируйте qr-код, который находится на правой части руля, отстегните транспорт и прикрепите к самокату замок.

КАК УПРАВЛЯТЬ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОМ?

«Газ» и «тормоз» находятся с правой стороны руля. Чтобы поехать, оттолкнитесь, встаньте на него обеими ногами и нажмите на кнопку. Чтобы закончить поездку, найдите велопарковку (в приложении они отмечены буквой «Р»), пристегните самокат и завершите поездку. После этого необходимо будет сделать фото с общим планом самоката. Если приложение не принимает фото - необходимо его перезагрузить.

ГДЕ МОЖНО НАЙТИ?

Все электросамокаты и парковки для них отмечены на карте Фото: Денис Микрюков

Площадь пользования электросамокатами Lucky Bike не ограничена. Вы можете взять транспорт в центре и уехать, например, в Ленинский район. Но нужно ориентироваться на велопарковки. Сейчас они есть в Устиновском районе, в мкрн. Металлурге. Большее количество самокатов находится на центральных улицах города, ул. Кирова, Воткинском шоссе, ул. Молодежной.

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