Звонить и пользоваться 4G одновременно: МегаФон запустил VoLTE в Удмуртии

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МегаФон запустил в Удмуртии новую технологию голосовой связи – VoLTЕ (Voice over LTE) (ВоЛТЕ (Войс овер ЛТЕ). Теперь жители региона могут звонить в 4G, не прерывая интернет-сессии, при этом слышимость собеседника во время разговора станет более четкой, а качество связи еще лучше.

VoLTE передаёт звонок по высокоскоростной сети 4G (LTE). Благодаря этому абоненты МегаФона впервые получили возможность одновременно разговаривать по мобильному телефону и отправлять файл по электронной почте, пользоваться навигатором или продолжать загрузку видео. Соединение устанавливается заметно быстрее – в течение 2 секунд, поскольку больше не требуется перехода в другие сети - 2G или 3G. Такое решение связистов помогает и экономить заряд аккумулятора смартфона.

«Мы провели масштабный апгрейд сети в регионе. Новая технология работает везде в Удмуртии, где есть 4G-сигнал МегаФона. Теперь наши абоненты могут пользоваться интернетом даже во время звонка. Важно, что и голос в VoLTE звучит так чисто и естественно, как будто собеседник находится рядом», — рассказал директор МегаФона в Удмуртии Валерий Ханжин.

Новое улучшенное качество звука в VoLTE не влияет на стоимость услуг, не расходует интернет-трафик. Звонки через сети LTE тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут. Разговор возможен с абонентами любых операторов, для звонков на городские телефоны нужно набирать номер в полном федеральном формате с кодом города.

VoLTE поддерживается большинством современных смартфонов и включается автоматически, либо в настройках сотовой связи гаджета. Еще более ощутимое улучшение в качестве голосовой связи будет обеспечено, если оба гаджета собеседников поддерживают данную технологию.

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