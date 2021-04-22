Следовать за чувствами: Жительница Ижевска встретила возлюбленного спустя 26 лет и переехала к нему в Израиль

Фото: личный архив

В 1976 году ижевчанка отправилась на учебу в Литву и встретила там мужчину всей своей жизни. Романа не сложилось – молодые люди разъехались по разным странам. Однако спустя 26 лет судьба вновь «как в кино» свела влюбленных.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Эта история началась четверть века назад. Наталья Прудникова – красавица и комсомолка – проходила курсы повышения квалификации в Вильнюсе. Там она встретилась с Леонидом, приехавшим туда из Ташкента. Девушка сразу поняла – это тот самый мужчина!

Наталья Прудникова в молодости. Фото: личный архив

Увы, возлюбленный оказался женат, у него подрастал сынишка. Романа не сложилось, молодые люди просто дружили и общались в одной компании. После курсов они вернулись каждый в свой город. Какое-то время переписывались, а потом потерялись – разошлись пути. Наташа стала работать в школе №17, преподавала физику и астрономию. А чуть позже у нее родилась дочка, Татьяна.

ПРЕДЛОЖИЛА ЕГО НАЙТИ

Однако нежные чувства к Леониду Наташа пронесла через годы. И даже рассказывала о нем маленькой Танечке.

«Когда я была маленькой, и мама рассказывала мне про семью, про отношения между мужчиной и женщиной, она всегда очень тепло говорила о Леониде. Какой он умный, какое у него чувство юмора, какой он интеллигентный и образованный, как с ним всегда было интересно», — рассказывает дочь Натальи, 36-летняя Татьяна.

Женщина признается – она с детства жила в атмосфере любви к этому человеку. Ее воспитывала только мама, и маленькая Таня решила, что раз так – Леонид и будет ее папой. А в 14 лет предложила маме найти его.

Фото: личный архив

«Мама сказала, что это невозможно, ведь прошло столько лет, что он давно живет в огромном Израиле – где ж его там найти», - вспоминает Татьяна.

Однако девочка оказалась настойчивой. В то время она занималась в еврейской восточной школе и много времени проводила в общинном еврейском центре в Ижевске. Там она познакомилась с юношей, который помог ей – в телефонной справочной в Израиле нашел сразу шестерых Леонидов с той же фамилией, что у маминого возлюбленного. Один из них подходил по году рождения.

НЕ ВЕРИЛА, ЧТО ПОЛУЧИТ ОТВЕТ

Таня написала ему письмо.

«Оно было таким… официальным что ли: «Здравствуйте, Леонид Рувинович. Пишет вам такая-то. Хочу узнать, были ли вы в таком-то году на учебе там-то?». Я вложила несколько маминых фотографий, спросила, знает ли он людей на фотографии. Письмо отвез в Тель-Авив еще одни мой друг Алексей Лесовой. Он позвонил по номеру телефона, встретился с Леонидом и передал его», — вспоминает ижевчанка.

Мама девушки ничего не знала об этом – Таня призналась только когда письмо отправилось в Израиль. Наталья растерялась. Она совсем не верила, что из этого что-то выйдет.

Но письмо пришло. Таня как раз звонила маме по телефону, и та дрожащим голосом сообщила, что пришел ответ из Израиля.

Фото: личный архив

«Я не знаю, что там, я его не открываю. Но это точно его почерк! Возвращайся быстрее домой, будем открывать вместе!» - взволнованно сказала Наталья девушке.

В письме Леонид рассказывал, кто именно изображен на фото и задавался вопросом, кто же ему пишет. Слезы, радость, удивление, неверие, испуг – все смешалось в тот миг.

«Я написала Леониду и рассказала историю про свою маму, про то, что она всегда очень тепло отзывалась о нем», - рассказывает ее дочь Таня.

Между девушкой и Леонидом завязалась переписка. Татьяна рассказывала про маму, про их жизнь, а мужчина – про свою. Они общались три года – по четыре письма в год. А после – перешли к электронным письмам. Тогда-то к переписке подключилась и сама Наталья.

УЕХАЛА В ИЗРАИЛЬ

Еще четыре года они общались вдвоем. Сближение проходило очень осторожно. В 2009 году Леонид впервые приехал в Ижевск, а после - уже Наталья отравилась в гости к нему.

У каждого из них была своя устоявшаяся жизнь и поддерживать общение было непросто. Они даже переставали переписываться, созваниваться, обрывали контакты. Однако уже через месяц общение вспыхивало с новой силой. Ведь оказалось, что их нежные чувства были взаимны еще с Вильнюса. Они оба пронесли свою любовь через все эти годы.

Фото: личный архив

В 2015 году влюбленные наконец-то решились на важный шаг – Наталья переехала в Израиль. Леонид взял на себя ответственность за нее: привезти в эту страну женщину, которая не сможет выучить язык, устроиться на работу, стать гражданкой страны и получать бесплатную медицинскую помощь – большой шаг. Теперь он заботится о Наташе, дарит ей цветы, любит и оберегает.

Четыре года назад пара поженилась на Кипре, а после – подтвердила свидетельство о браке в Израиле. Сейчас у Натальи временный вид на жительство, который она каждый год продлевает, находя свидетелей, которые доказывают, что их брак не фиктивный. Отношения уже успели пройти «проверку на прочность» во время карантина по коронавирусу – долгое время жителям страны нельзя было выходить из дома.

Дочка Натальи, Татьяна, во всем поддерживает маму, которой было очень трудно.

«Ей за 60. Она никогда не жила с мужем. Она привыкла все делать сама. Она столько раз порывалась все бросить и вернуться. Они то ссорятся, то мирятся. То мама говорит: «Все уезжаю». А потом: «Все, не уезжаю!». Да, что вы – там такие страсти кипят! Но это так удивительно, что они снова встретили друг друга в таком возрасте, что все-таки живут сейчас вместе. Моя мама и Леонид – это два человека, которые послушали свое сердце, которые пошли за своими чувствами. И это очень здорово» - говорит Таня.