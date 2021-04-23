«Мне не страшно – меня берегут»: бездомная из Ижевска рассказала о своем похищении, жизни с убийцей и путешествии по стране

Надежда Зорина из Удмуртии поделилась рассказом о своей судьбе Фото: Анастасия Михайлова

Вы, вероятно, могли увидеть рядом с торговыми центра Ижевска одинокую бабушку. Укутанная в платок, со стаканом для пожертвований, она тихо поет и молится за людей. Весь день она проводит на улице, а ночью идет на квартиру к сыну.

Чтобы подзаработать, Надежда поет на улицах Ижевска Фото: Анастасия Михайлова

Эту бабушку зовут Надежда. За ее хрупкими плечами – жизнь с убийцей, бегство от жестоких мужей и расставание с любимыми детьми. Своей историей она поделилась с журналистом «Комсомолки».

УБИЙЦА ЗАБРАЛ ИЗ ДОМА

Мы встретились около торгового центра. Шел дождь, и я переживала, что Надежда замерзнет. Издалека я увидела сидящую фигуру и ярко-красный платок. Пока мы беседовали, к ней подошел неизвестный мужчина и передал ей пакет с продуктами. Подобное для Надежды – не редкость.

Беседовать отправились в ближайшее кафе. Без пальто и платка Надежда помолодела лет на 10. Я заметила, что ее ногти накрашены ярко-красным лаком.

Хоть Надежда и проводит большую часть суток на улице, она не забывает ухаживать за собой Фото: Анастасия Михайлова

«Смотрите, какая я модница», – засмеялась бабушка, поймав мой взгляд. Сделав глоток чая, Надежда начала рассказывать свою историю.

«Я родилась в Увинском районе, в очень хорошей семье. Кроме меня еще было три брата. Мама отдала меня замуж в 16. Тогда муж у меня был очень хороший».

В 17 лет Надежда родила первого ребенка, девочку. Затем еще двух. Семья жила душа в душу, да и денег хватало: Надежда мыла полы на вокзале, а муж работал в колхозе. В 28 лет жизнь девушки изменилась.

«Привязался ко мне человек. 63 ему тогда было. Убийца, насильник, наркоман. «Не поедешь со мной, я всю семью вырежу», – говорил. А я тогда такой трусихой была и побоялась обратиться, куда надо. Ну и поехала с ним – можно сказать, похитил он меня», – вспомнила Надежда.

Девушка собрала небольшую сумку, забрала своих детей и поехала вместе с бывшим заключенным в его деревню.

«Страшный, черный. На человека не был похож».

Жить с ним было страшно – мужчина избивал Надежду, привязывал ее к кровати и угрожал расправой, если та вздумает сбежать.

«Ему ночью снились все, кого он убил. Брал топор и бегал с ним по комнате».

Через пару недель Надежду нашел ее муж и приехал за ней. Но девушка и тут побоялась уходить от «страшного человека». Вдруг найдет и начнет мстить? Вдруг пострадают близкие?

«Я говорю: «Забери детей, пожалуйста. Страдать, так мне одной». А он отвечает: «Поедем с нами, я тебе все прощу». Но я себе не смогла простить, поэтому осталась. Я такая трусиха», – голос Надежды задрожал. – Я уже рада была, что он детей забрал».

В той деревне они прожили месяц. Затем Надежда и 63-летний мужчина уехали из Удмуртии в Челябинскую область.

ПРИНЯЛИ В КАЗАХСКОЙ СЕМЬЕ

«У меня всегда были мысли в голове: сбежать от этого человека. Он часто закрывал меня на замок. Если мы с ним куда-то выходили, привязывал меня на веревочку, как собаку».

После еще одного месяца совместного проживания уголовник расслабился и ушел на работу, не заперев дом. Тогда Надежда собрала свои документы и выбежала на улицу. Девушка добралась до остановки, вскочила в первый попавшийся автобус. Водитель пожалел ее и впустил бесплатно.

Куда едет, девушка не знала.

«Посреди поля мне как будто Бог сказал, чтобы я остановилась здесь. И я вышла», – вспоминает Надежда.

На пути ей попался местный совхоз. Надежда сразу отправилась в администрацию, обратилась в отдел кадров с просьбой принять ее на работу. Там как раз требовался повар. Сотрудница отдела, выслушав девушку, посоветовала ей обратиться к знакомой семье.

«Сходи в тот дом. Там живет большая семья, казахи. Они тебя пустят к себе на какое-то время», – сказала. Ну а что мне делать? Я же без дома. Так я познакомилась с добрыми людьми».

Незнакомые люди приютили Надежду. А дальше – почти как в кино – она влюбилась в сына хозяев дома. Юношу звали Мухамеджан – или Миша. Он ответил девушке взаимностью. Закрутился роман, молодые люди начали жить вместе. Но позже Надя поняла, что прошлое Мухамеджана не было чистым.

«По молодости, по глупости он одного человека ударил бутылкой, и его посадили. В тюрьме ему наколку сделали – тигра с открытой пастью. И сказали: «Если встретится тебе плохой человек, ты покажи ему грудь, и он отстанет от тебя». Я до сих пор не знаю, что значит этот рисунок», – рассказала Надежда.

Несмотря на прошлое, влюбленные были счастливы. Но вскоре в жизни девушки снова появился 63-летний бывший ухажер. Все это время он искал ее в каждой деревне и собирался вернуть. За девушку вступился новый сожитель, показал уголовнику татуировку, и тот отстал.

НОВАЯ СЕМЬЯ

Жизнь постепенно налаживалась. Надя ездила к себе на родину, повидать дочек. Две младшие запомнили ее плохо, а 10-летняя Таня уехала вместе с мамой, в Челябинскую область. Родители Мухамеджана хорошо относились к Надежде, помогали с бытом. У пары родились три ребенка. Мама сожителя научила девушку печь хлеб, доить коров. Но идиллию через три года нарушил злой рок, считает Надежда.

«Мухамеджан начал пить, изменять мне. Раньше такой красивый был, кудрявый. Не знаю, что случилось, но он стал совсем другим человеком. Даже порой гонял меня по двору с топором. Еще через четыре года мне мама его сказала: «Уходи, а то он убьет тебя». Я тогда еще Таню выдала замуж, она уж там и осталась. А остальных детей я забрала и ушла в другую деревню».

СНОВА В БЕГАХ

Там Надежда нашла для себя небольшой домик. Девушка помогала соседке, пожилой женщине, по хозяйству. За это бабушка давала ей продукты. Но бывший сожитель не отстал от нее.

«Он пришел ко мне с кинжалом и сказал, что бабушка просит детей в гости привезти. Отпустила. Он еще меня просил вместе с ним уехать, но я отказалась».

Детей обратно Надежде не вернули. По обычаям так: дети должны жить в большой семье, а не с мамой-беглянкой.

Надежда навещала своих детей, привозила им гостинцы. Но в своей деревне женщина оставалась одна. Одинокой она была, пока с ней не познакомился Игорь.

Надежда никогда не забывала о своих детях. Даже сейчас она подзарабатывает, чтобы порадовать внуков сладостями Фото: Анастасия Михайлова

«Он работал со мной в совхозе. Все время поглядывал на меня. В один вечер слышу: в дверь стучат. Открываю, а там красиво одетый молодой человек, моложе меня на 8 лет. Говорит: «Свататься хочу». Так мы и начали вместе жить», – поделилась Надежда.

Через год у пары появился ребенок – Женя. А Игорь пошел по кривой дорожке, угодил в тюрьму. Надя дождалась его. Надеялась – получится вернуть его к честной жизни. Однако мужчина не послушал ее и вновь угодил в тюрьму. Полгода дома, полгода – за решеткой… девушка поняла – будущего у их семьи нет. Взяв ребенка, она переехала.

ВЕРНУЛАСЬ В УДМУРТИЮ

Переезды, города, деревни… Жизнь Нади и ее сына Жени превратилась в постоянную дорогу. Наконец, новый дом они нашли в Магнитогорске. Мальчик ходил в пятый класс, Надежда работала. Скоро в ее жизни появился еще один мужчина, Александр. Три года они жили душа в душу. Отчим любил мальчика, как сына, одевал его, кормил. Но после начал ревновать, пить и избивать женщину.

«Он мог ночью меня выгнать, я спала в подъезде, на улице. Даже Женя потом начал со мной выходить. А Саша ему: «Сынок, сынок, останься. Я же мамку выгоняю».

Когда Женя закончил школу, Надежда переехала вместе с сыном на родину, в Удмуртию.

Уже 8 лет Надежда считает себя бездомной Фото: Анастасия Михайлова

«Я тут, в Удмуртии уже 8 лет живу», – сказала Надежда. – «Женечка работает на заводе в Ижевске, ему сейчас 25 лет. Когда я в Ижевске, то у него ночую. Но мне в тягость это. Взрослый мальчик уже. То я ему помогу деньгами, то он мне. С другими своими детьми я тоже общаюсь, но не так много».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Когда мы закончили беседу, на часах было почти 22:00, тихо накрапывал дождь. Я вызвалась проводить Надежду обратно – она хотела еще немного подзаработать. Глядя на то, как она собирается, я думала, что может быть, она могла бы выбрать какой-то иной путь – устроиться на работу или вернуться в деревню, тихо получать пенсию и жить с детьми. Но она решила выбрать другое – и, кажется, совсем не жалеет.

«Если бы не мучения мои, то и детей бы не было» Фото: Анастасия Михайлова

Надев пальто и укутавшись в платок, Надежда снова превратилась в бабушку.

«Всю пенсию детям отдаю, внукам. Их у меня уже 19. Смотрите, какая я счастливая и богатая, – заулыбалась она, показывая фото малышей на смартфоне. – Это же все Бог мне послал. Если бы не мучения мои, то и детей бы не было. Вы знаете, я ведь опять встретила молодого человека. Он на 18 лет младше меня. Такой хороший! Мы сейчас с ним снимаем в деревне домик. Нас туда погорельцы впустили. Платим 500 рублей в месяц. А сейчас стараемся поднакопить на свой дом. Я же сама работаю! В Ижевск приезжаю, на улице пою, так и копеечка в карман падает. Ну и пусть холодно – мне все равно так нравится больше. Дышится здесь легче. Хоть и трудно, но знаю: такой путь мне уготован, и я ему рада. Мне не страшно – меня бережет Бог».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Следовать за чувствами: Жительница Ижевска встретила возлюбленного спустя 26 лет и переехала к нему в Израиль

Музыка Чайковского будет играть вместо гимна России на Олимпиаде в Токио