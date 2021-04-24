Нужна ли стерилизация кошек, помогает ли ошейник от клещей и какой сухой корм выбрать: 12 вопросов ижевчан ветеринару

Специалист ответил на волнующие вопросы ижевчан о здоровье домашних питомцев Фото: Архив КП

Вопросы о здоровье домашних животных актуальны в любое время года. Как выбрать корм, поможет ли ошейник от клещей, нужна ли кастрация – об этом и многом другом рассказал ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук Вячеслав Милаев. Он стал гостем эфира радио «Адам» (104,5 FM, 12+).

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ МОЖНО КАСТРИРОВАТЬ ЖИВОТНОЕ?

Животных нужно кастрировать в возрасте половой зрелости. Для котов - не раньше 8 месяцев, кошка - 7-8 месяцев или при появлении первых признаков течки, сука - 8 месяцев-год, кобель - год. Также сроки зависят от размеров собаки: более крупные животные взрослеют медленнее, их можно кастрировать позже.

В ЧЕМ ПЛЮСЫ КАСТРАЦИИ?

Устранение либидо и всех признаков, которые ему соответствуют (обычно животные убегают из дома, метят территорию (особенно коты), у них может измениться поведения – они станут злобными). Еще один плюс кастрации - это профилактика болезней, которые возникают под воздействием гормонов. У сук и кошек это рак молочной железы. Кошка должна или постоянно рожать, или ее надо кастрировать. Если она один раз родит котят, это ничего не изменит. У кобелей: профилактика болезней, профилактика рака семенников, заболевания простаты.

Эксперт ответил, когда лучше кастрировать и стерилизовать питомцев Фото: Архив КП

НУЖНО ЛИ ДАТЬ СОБАКЕ РОДИТЬ ПЕРЕД СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ?

На самом деле, это очень популярный вопрос. На здоровье собаки это по большому счету никак не скажется. Чем раньше она кастрирована, тем меньше шанс заболеть опухолью молочной железы. Если кастрировать до первой течки, шансы не заболеть до 90%. Если после первой течки шанс не заболеть чуть меньше, разница все равно не принципиальная.

СТОИТ ЛИ КАСТРИРОВАТЬ КОБЕЛЯ?

Если есть какие-то проблемы (пес убегает, метит территорию и др.), то стоит провести операцию. Подумать об этом стоит и в том случае, если развиваются какие-то болезни: простатит, промежностная грыжа и др. Если же никаких проблем нет – делать это не обязательно.

Неполная стерилизация кошечки может привести к раку молочной железы Фото: Архив КП

МОЖНО ЛИ КАСТРИРОВАТЬ ПСА, ЕСЛИ У НЕГО ТОЛЬКО ОДНО ЯЙЦО?

В таком случае кастрировать пса нужно обязательно. Потому что этот семенник в дальнейшем может стать причиной опухолей. Необходимо понять, где он: в паховом канале или в брюшной полости. Как правило, для этого необходимо провести УЗИ.

ПОЧЕМУ СТЕРИЛИЗОВАННАЯ КОШКА МОЧИТСЯ НА КРОВАТЬ?

Скорее всего, в памяти кошки осталась цикличность половых циклов. Еще это может быть связано с тем, что кошка кастрирована позже, чем нужно. Либо мог остаться яичник - есть такое понятие, как реминантный яичник, который будет давать гормоны. Оставшийся случайно маленький кусочек яичника вырастет и будет функционировать, найти его тяжело. Необходимо понаблюдать - меняется ли поведение кошки. Если она начинает ластиться, поднимать зад, тогда надо сходить на УЗИ и если обнаружат яичник, его удалить. Иначе потом он может привести к раку молочной железы.

ПОЧЕМУ СОБАКА НАЧАЛА ЛАЯТЬ В МАШИНЕ? РАНЬШЕ ЭТОГО НЕ БЫЛО

Это зоопсихология и она имеет место. Возможно, была какая-то фобия на дороге или еще что-то и у собаки это где-то отложилось. Возможно, элементарно у машины появился другой шум двигателя, подшипник загудел, а собаки ведь слышат ультразвук и ему некомфортно находиться в этой машине. Причин может быть много, однозначно сказать нельзя. Чтобы решить проблему, можно попробовать какие-то транквилизаторы и за два часа до поездки давать таблетки. Они не принесут вреда, не сделают ничего плохого, собака будет просто успокоенная и все это решится. Однако предварительно нужно посоветоваться с доктором.

Птиц можно купать, но без моющих и чистящих средств Фото: Архив КП

НУЖНО ЛИ КУПАТЬ ПТИЦ?

Тут все зависит от того, какую птицу и для чего вообще это делать. Здоровой птице купание не нужно. Она сама себя чистит, за собой ухаживает, а вот если просто для удовольствия птички, можно попробовать, посмотреть, надо ли ей это.

Маленькую птицу, допустим, канарейку, купать не стоит – она может испугаться так, что умрет от стресса. Если речь идет о другой птице – например, галке, которая любит воду – то это другой вопрос. Если птичка с удовольствием это делает, купайте, но только без [чистящих или моющих] средств.

НУЖНО ЛИ КУПАТЬ КОШЕК?

Здоровую кошку мыть не нужно. Однако если она испачкалась или есть какие-то проблемы, то это возможно.

При правильно подобранном рационе собаку можно перевести на натуральный корм Фото: Архив КП

ЧТО ЛУЧШЕ ЗАЩИТИТ СОБАКУ ОТ КЛЕЩЕЙ – ОШЕЙНИК, ТАБЛЕТКИ ИЛИ КАПЛИ?

Выбор будет зависеть от того, что подойдет вашей собаке. Выбор средств будет зависеть от многого: количество шерсти, условия содержания, место выгула.

Например, если собака очень лохматая, то ошейники будут малоэффективны, понадобятся еще и капли. А со спреями нельзя мыть собаку – из-за этого теряется эффективность. Вообще, средства можно сочетать. Но в любом случае, надо проконсультироваться со специалистом. Для каждой собаки нужен индивидуальный подход.

КАКОЙ СУХОЙ КОРМ ВЫБРАТЬ?

Своего питомца стоит кормить или сухим кормом, или обычной пищей. Главное – не перекармливать. Плюсы сухого корма – хороший баланс. Поэтому малышей лучше растить только на сухом корме. Многие болезни, например, диабет, решаются назначением диетических кормов.

На рынке очень много сухих кормов для животных. Предпочтительно, конечно, выбирать известные марки, которые работают десятилетиями: «Проплан», «Роял канин», «Мондж», и другие. Обычно у них больше калорийность, и животному требуется меньше корма, чтобы наесться. Получается примерно то же самое, что кормить дешевым кормом – его животное просто съедает больше.

КАК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕВЕСТИ ЩЕНКА НА НАТУРАЛЬНЫЙ КОРМ С СУХОГО?

Лучше переводить с сухого корма после года. До этого момента должны сформироваться костяк и прочее. Делать это нужно постепенно: недели за две постепенно убирайте сухой корм, добавляйте натуральную пищу. Если питомец не будет чесаться и удастся правильно подобрать рацион, можно сделать.

Как вариант, сейчас сесть специалисты диетологи, они могут составить рацион из обычных продуктов. Стоит помнить, если вы переведете щенка на натуральный корм, ему обязательно нужно будет давать витамины.

ЗНАЙТЕ!

Об этом и многом другом вы можете узнать в программе «Ветеринарный факультет» на радио «Адам» (12+). Слушайте каждый вторник на волне 104,5 FM, с 15:00-16.00.