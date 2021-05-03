«За нами присматривает кто-то вроде ангела-хранителя»: фельдшер из Ижевска рассказал о борьбе с ковидом и буднях скорой помощи

Как в Ижевске начинали работать первые ковид-бригады Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии, Эдуард Карипов

Недавно президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении медицинских работников, внесших вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, в том числе 43 медиков из Удмуртии. Среди тех, кто будет награжден, – Николай Салтыков, фельдшер скорой помощи, первым в республике начавший работать в ковид-бригаде.

«Комсомолка» пообщалась с Николаем Петровичем и узнала, как проходят будни борцов с коронавирусом.

СОБИРАЛСЯ СТАТЬ РАДИОМОНТАЖНИКОМ

Бессменно проработал 10 месяцев пандемии, помог 1191 пациенту… Самое удивительное, что этот целиком преданный своей профессии человек в юности даже не планировал идти в медицину.

«Я пошел учиться на радиомонтажника, собирался работать на заводе. Приехал в деревню, и так случилось, что моя мама упала с высоты на железные корыта. Она перестала реагировать на все, а я испытал невероятный ужас от того, что не знал, как помочь, за что схватиться. Этот момент стал определяющим», – Николай Салтыков до сих пор вспоминает прошлое с волнением.

После окончания Сарапульского медучилища Николай Петрович семь месяцев проработал фельдшером на ФАПе в Завьяловском районе, потом некоторое время работал в поликлинике, а затем ему представился шанс уйти на скорую.

«Наверное, это было верхом моего ликования. Мне показалось, что судьба улыбнулась и выбрала меня», – вспоминает он о своих ощущениях.

Николай Салтыков работает фельдшером скорой помощи уже 22 года Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии, Эдуард Карипов

С тех пор Николай Салтыков работает фельдшером скорой помощи – уже 22 года. И когда ему предложили работать в первой коронавирусной бригаде Ижевска, согласился, не раздумывая.

«Когда меня спросили хочу ли я работать, могу ли я работать, на размышления было минуты три, и я подумал: «А кто, если не я?». Мы должны быть готовы ко всему. Наша профессия подразумевает контакты с инфекционными больными и непростыми пациентами. И я бы не выбрал эту профессию, если бы не был уверен в своих силах, – говорит специалист. – Я согласился еще и потому, что мне это было интересно. Это была возможность стоять у истоков изучения заболевания и видеть, как придумывают тактику ведения пациентов, как она потом меняется. Вознаграждения нам на тот момент не обещали, только наш главный врач пообещал денежные выплаты, чтобы нас поддержать».

КОВИД ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО

По словам фельдшера, пациенты с тяжелой пневмонией стали время от времени появляться гораздо раньше пандемии, но мог ли у кого-то из них быть коронавирус – теперь сказать нельзя, так как тест, способный выявлять новую инфекцию, создали только в январе 2020 года.

«Такие больные стали появляться еще несколько месяцев до пандемии, но это были такие единичные случаи, что не приковывали к себе сильного внимания. Естественно, их лечили, пациенты выздоравливали и выписывались домой», – поясняет Николай Петрович.

А вот когда в марте первые случаи ковида были зарегистрированы в России, медики насторожились. Сначала были ижевчане, прибывшие из-за границы на борту прославившегося на всю страну «коронавирусного» лайнера. Потом люди стали возвращаться на поездах из Москвы и Санкт-Петербурга, и среди них тоже начали выявлять зараженных.

Внутри автомобиля скорой помощи Фото: Сергей ГРАЧЕВ

По словам Николая Салтыкова, руководство скорой помощи сразу же обеспечило спецбригаду защитными костюмами, причем главврач акцентировал внимание, что жалеть СИЗы не надо: один вызов - один костюм. Выполнялись все меры предосторожности, после каждого пациента салон автомобиля обрабатывался.

Работать, конечно, было тяжело, но врачи понимали, что на кону сотни и тысячи жизней.

«Смены казались длинными, и мы почти не делали передышек. С середины мая люди в большом количестве начали возвращаться из других городов, и вызовов стало очень много, – рассказывает специалист.

«А ВЫ МЕНЯ УЗНАЛИ?»

«Со многими пациентами мы вместе прошли путь от заболевания до выздоровления. Были пожилые, к которым мы приезжали несколько раз, увозили в больницу. А потом уже видели, как некоторые из них выписываются. Я к ним подходил, интересовался самочувствием, говорил: «Здравствуйте, вы меня узнали?». Они меня не всегда вспомнить могли и удивлялись, как это я их помню. Но тяжелые пациенты всегда запоминаются», – говорит Николай Салтыков.

Как рассказывает фельдшер, больных с тяжелым течением коронавирусной инфекции сначала было не так много, но к лету 2020 года стало гораздо больше – в основном, это были пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и пациенты с бронхо-легочными заболеваниями, которым и без инфекций в жаркое время года приходится трудно. И лишь к октябрю – началу ноября количество заболевших стало уменьшаться.

Работники ковид-бригады надевают специальные защитные костюмы Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

Специалист объясняет: коварство коронавируса в том, что люди, начиная слегка покашливать, даже не подозревают, что буквально спустя несколько суток могут серьезно заболеть, а потому не принимают меры вовремя. Инфекция опасна еще и тем, что выбирает в организме каждого человека самое слабое место, поэтому у каждого пациента клиническая картина своя.

«Симптоматика не всегда похожа на гриппозную инфекцию. Болезнь идет исподтишка, и не всегда понятно, во что она может вылиться. Порой коронавирус может имитировать совершенно другое заболевание. Он поражает легкие, сердечно-сосудистую и нервную систему, может приводить к образованию тромбов в сосудах и вызвать проблемы в работе сердца. Из-за нарушения кровообращения могут развиться повреждение других внутренних органов. Сейчас уже разработан стандарт лечения, но специфического лечения коронавирусной инфекции на сегодняшний день не существует», – говорит Николай Салтыков.

СТРАННЫЕ СИМПТОМЫ

Рассказал специалист и о необычных симптомах, которыми славится ковид.

«Некоторые пациенты ничего не могли кушать, говорили: «Еда пустая, как будто землю ешь». Один человека даже сказал, что для него этот симптом хуже повышенной температуры и одышки, не ощущать вкуса и аромата еды было для него настоящей пыткой», – приводит пример Николай Салтыков.

Другой необычный эффект, который удалось наблюдать у нескольких пациентов – это необоснованная агрессия.

«Приехали мы как-то на вызов, а там женщина сидит на кровати. Я захожу в комнату, вежливо спрашиваю, что случилось, а она мне бросает: «Так ясно, что! Иначе я бы вас не вызвала». Но мы же обязаны пациента опросить. Выяснили, что из жалоб – только небольшая заложенность носа. Но на все вопросы женщина отвечала нехотя и в грубой форме, а в конце вообще сказала: «Я вас не звала, мне нужен другой специалист». Я просто опешил, думаю: да что такое? И тут пришел сын этой женщины, я у него тихонько спросил, часто ли мама бывает в таком состоянии и почему она меня как медработника не узнает? А сын сам ничего не понимает, она, говорит, в жизни вообще не такая, работала преподавателем, всегда держит себя в рамках приличий. Позднее результат теста на ковид оказался положительным», – рассказывает фельдшер.

В чемодане фельдшера - медикаменты на все случаи жизни Фото: Диля Ахмадишина

Очень много людей уже после выздоровления рассказывали, что у них действительно были изменения в психике. Например, одна пациентка, узнав со слов родственников, как она вела себя во время болезни, призналась, что ей жутко стыдно. Николай Салтыков считает, что в этом нет ничего удивительного. Уже доказано, что коронавирус затрагивает нервную систему, в частности, обонятельный, осязательный, зрительный нервы – отсюда и исчезновение запахов,вкуса пищи и нарушение зрения.

«Был еще более необычный случай, – продолжает рассказ Николай Петрович. – Молодой человек, 28 лет, жаловался на заложенность носа и головную боль. Температуры не было, кашля тоже. Мы оставили рекомендацию наблюдаться у участкового терапевта и при ухудшении самочувствия снова обратиться в скорую помощь. Повторно он позвонил в скорую той же ночью, и первой жалобой, которую он озвучил, было расстройство зрения. У мужчины появился туман перед глазами, а изображение стало раздваиваться. Ковид у него также впоследствии подтвердился».

БЕЗ ПАНИКИ

Но как скорая помощь вообще принимает решения, кого госпитализировать, а кого нет? И как ориентируется в сложных ситуациях, когда человека нужно спасать, а счет идет на минуты?

«Решение принимает вся бригада. Кроме того, есть специальные стандарт оказания помощи, есть опыт. Мы регулярно встречаемся с однотипными ситуациями и уже знаем, что нас примерно ожидает на том или ином вызове. Часто берем аппаратуру и чемодан с медикаментами сразу «на всякий случай» – лучше пусть не пригодятся, чем их не будет. Ведь человек, вызывая скорую помощь, часто не может правильно описать свое состояние, иногда люди в панике просто повторяют: «Мне плохо». А бывает и так, что человек просто после одной только беседы с врачом успокаивается и начинает чувствовать себя лучше», – объясняет Николай Салтыков.

Количество больных с тяжелым течением коронавирусной инфекции увеличилось к лету 2020 года Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Люди очень впечатлительны и поддаются панике, что часто усугубляет их состояние, считает специалист. Кстати, сам он коронавирусом не болел, и думает, что причина здесь не только в использовании средств индивидуальностями защиты.

«Важна внутренняя моральная установка. Скажем так: вообще некогда болеть. Не до болезней сейчас. Такие установки поддерживают человека, мобилизуют его. Я по жизни стараюсь привлекать больше позитива и не копить негатив. И скажу по опыту, иногда только оптимизм может вырвать человека из когтистой лапы болезни. Например, был у нас запоминающийся пациент 92 лет, 80% поражения легких, оптимистичный и жизнелюбивый. Мы его госпитализировали в стационар но, откровенно говоря, прогноз был очень плохой. Однако через несколько недель он пошел на поправку и выписался», – рассказывает Николай Салтыков.

НЕТ НИЧЕГО ЦЕННЕЕ

Скорая помощь – пожалуй, одна из самых обсуждаемых медицинских служб. Люди возмущаются, если она задерживается, но одновременно ждут ее как единственный шанс на спасение. Сами врачи относятся к этому философски: они понимают, что в стрессовых ситуациях люди часто себя не контролируют. И главное для медработника – это осознание, что удалось помочь, спасти, предотвратить трагедию.

«Когда я вижу, что человек получил медицинскую услугу в полном объеме и вовремя, я получаю огромную отдачу, моральное удовлетворение. Конечно, тяжело наблюдать, когда человек задыхается, например, из-за жидкости в легких, но когда пациент говорит, что в процессе оказания скорой помощи стало легче, я чувствую невысказанную благодарность. А слова благодарности от пациентов – нет ничего ценнее их. Они вызывают очень сильные эмоции», – признается Николай Петрович.

Разработан стандарт лечения коронавируса, но специфического лечения на сегодняшний день не существует Фото: Диля Ахмадишина

Хотя специалист тут же делает оговорку: слишком много эмоций врачи, фельдшеры, медсестры позволять себе не должны в силу профессиональной этики, кроме того, поддавшись эмоциям, можно дать слабину, а из-за этого снижается эффективность работы.

Если же говорить о недовольстве пациентов, что ж, приходится сталкиваться и с ним.

«Были периоды, когда вызовов оказывалось слишком много, людям приходилось ждать, и, естественно, недовольство было. Но это понятно, это живые люди, они болеют, плохо себя чувствуют и от того щетинятся как ежики. Объясняешь ситуацию, что мы для вас стараемся, всем хотим помочь, смотришь – и «ежики» становятся более гладкими, добреют. Люди искренне рады нашему приезду, именно на службу скорой помощи в первую очередь возлагают надежды», – рассказывает фельдшер.

«ДОКТОР, МЕНЯ УКУСИЛА ЗЕЛЕНАЯ МЫШЬ»

Но надо сказать, что в работе фельдшера скорой помощи и без ковида впечатлений хватает. Это та работа, где никогда нельзя расслабляться, а ситуация требует не только быстрого решения, но и находчивости. Николай Салтыков вспоминает один из таких случаев:

«Как-то раз я приехал к мужчине. Причина, вроде бы, банальная: головная боль. Я спросил, жалуется ли он еще на что-то. Он задумался немножко, а потом говорит: «Еще нога болит. Меня мышь укусила». Давайте, говорю, тогда зафиксируем укус. Он снимет один носок, ищет – не находит. Второй носок снимает – опять не находит. Я уже понимаю: что-то ненормально. А он показывает: «Видели, из-под дивана мышка зеленая выходит? Сегодня на меня прыгнула и убежала». Я понимаю, что нужно вызывать психиатрическую бригаду и, чтобы внимание пациента не привлекать, предлагаю поймать мышку. «Давайте, сейчас я за топором сбегаю!» – соглашается мужчина. Я думаю: вот топора мне тут еще и не хватало… Нет-нет, говорю, это редкий экземпляр, давайте мы его для исследования оставим, несите банку и хлеб: мы его прикормим и поймаем. Пока мужчина ходил за банкой, я успел позвонить диспетчеру. И пока к нам ехала психиатрическая бригада, мы вдвоем сидели и караулили зеленую мышь».

Был и другой пациент, юноша, состоящий на учете психоневрологического диспансера. У него начался период агрессии, и он кидался на родственников с кулаками, а те, не зная, что предпринять, вызвали обычную скорую.

Работники скорой помощи понимают, что каждый вызов может оказаться непростым Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии, Эдуард Карипов

«Бабушка сказала, что внук порезался. А он сам сидит молча, сразу странным показался. Но рана серьезная, надо зашивать – это он, когда буйствовал, травмировался. Надо в клинику ехать. И вдруг бабушка меня на кухню зазывает: «Поглядите, какие у меня яблоки выросли!». Я думаю: какие яблоки? Зима на дворе! Но на кухню зашел, а бабушка шепотом говорит, что у внука психическое заболевание, и он всю семью избивает, а врача не трогает только потому, что он в белом халате, как в клинике, где внука лечили», – рассказывает фельдшер.

Но на вопрос, не страшно ли после таких вызовов работать, Николай Петрович отвечает с улыбкой:

«Когда работа в радость, когда ей отдаешь всего себя, на это просто не обращаешь внимания. А вообще мне кажется, за нами присматривает кто-то вроде ангела-хранителя…»

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.