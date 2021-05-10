ТОП удмуртских блюд, которые можно приготовить дома

Готовим блюда удмуртской кухни Фото: pixabay.com

Исторически национальная кухня нашего народа складывалась как кухня охотников и собирателей. Она признает все виды мяса: свинину, говядину, телятину, баранину, птицу, дичь. Часто используют грибы и овощи. Как основу для напитков используют дикорастущие ягоды: черника, черемуха, брусника, рябина, калина.

Готовим суп Тыкмач

Готовим Тыкмач

Для рецепта нам понадобятся: три картофеля, один репчатый лук, одна морковь, две столовые ложки сливочного масла, три столовые ложки сметаны, лавровый лист, соль и перец по вкусу.

Вначале готовим бульон (любой). Пока он варится, замесим пресное тесто как для домашней лапши. Раскатаем и разрежем на небольшие квадратики. Отдельно на сковородке пассируем коренья. В готовый бульон кладем нарезанный кубиками картофель. Как закипит – добавляем квадратики теста.

Подавать со сметаной. Приятного аппетита!

Удмуртский салат

Удмуртский салат

Этот салат – кладезь витаминов и отлично подойдет для летнего стола. Нам понадобятся: 300 грамм картофеля, 100 грамм огурцов, 200 грамм редьки, 100 грамм сметаны, листья салата, зеленый лук, петрушку, сахар и соль по вкусу.

Отварим картошку в мундире, остудим, почистим и нарежем соломкой. Также нарезаем огурец и ломтиками редьку. Смешиваем. Нарезаем всю зелень и добавляем к салату. Соль и сахар по вкусу, можно добавить немного уксуса. Заправить сметаной и подать к столу.

Кокроки с яблоками

Делаем кокроки. Фото: make-eat.ru

Для рецепта понадобятся: два стакана муки, два яблока, одно яйцо, 150 грамм сметаны, соль и сахар по вкусу.

Вначале готовим тесто. Смешиваем сахар, соль, сметану. Добавляем два яйца и перемешиваем до однородной массы. Добавляем муку, замешиваем тесто и скатываем его в шар. Оставляем на 20 минут отдохнуть.

В это время очищаем яблоки от кожуры и убираем сердцевину. Нарезаем на маленькие кубики. Тесто делим на 16 частей, раскатываем лепешки. Кладем яблочную начинку и защипываем края пирожка. Печь 20-25 минут при 200-220 градусов.