Сдача на права по-новому: что изменилось и какие ошибки чаще всего совершают жители Ижевска?

Изменения в экзамен на права начали действовать с 1 апреля Фото: Архив КП

С 1 апреля в России изменился порядок сдачи экзамена на права. По словам Руслана Набиева, начальника Управления ГИБДД по Удмуртии, количество сдавших экзамен с первого раза снизилось с 30% до 25%.

КАКИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ?

Самое важное нововведением в экзамене на права – это отмена этапа «Автодром». Сейчас студенты будут сдавать только «Теорию» и «Город». По словам начальника УГИБДД по Удмуртии, у этого нововведения есть как плюсы, так и минусы:

«Так мы ушли от заученных маршрутов, и кандидаты в водители сейчас более эффективно готовятся к экзамену. Но, конечно, есть и проблемы. Например, в зимний период у нас будет отсутствовать дорожная разметка, потому что не всегда мы можем очистить проезжую часть от большого количества осадков. Но мы будем выходить из этого другими разрешенными способами, в том числе использованием конусов».

В ГИБДД считают, что нововведения заставят водителей готовится к экзамену усерднее Фото: Архив КП

Что еще изменилось:

- ошибки разделили на несколько категорий – за их совершение дают разное количество штрафных баллов;

- кроме экзаменатора и студента в машине могут присутствовать другие наблюдатели;

- права теперь могут выдавать водителям с 16 лет;

- результат экзамена получится обжаловать.

Будущие водители, которые успели сдать «Теорию» и «Автодром» до 1 апреля, будут сдавать экзамен по старым правилам.

КАК СДАЮТ?

«На территории Удмуртии сейчас работают 79 автошкол», – рассказал Руслан Набиев. – «Они пошли по правильному пути, выделив дополнительное время на подготовку экзаменуемых, которые будут сдавать экзамен по новым правилам в первый раз».

Он также отметил, что все элементы будут отрабатываться на участках автомобильных дорог с малой интенсивностью движения. Так они собираются снизить риск ДТП и не мешать другим участникам движения.

Элементы будут отрабатываться в местах, где движение не такое большое Фото: Архив КП

Экзаменатор будущего водителя так же будет сидеть на переднем сидении, где сможет вмешаться в управление автомобилем. За каждым движением участников экзамена будут следить видеокамеры.

«Есть определенное требование по количеству камер, осуществляющих видео- и звукозапись», – объясняет Руслан Набиев. – «Камер должно быть не менее шести. Камера вперед, камера назад, камера на инспектора, на кандидата в водители, камера на доску приборной панели, камера на рычаги управления. Так удобно проследить, вмешивался ли экзаменатор в процесс».

Сроки сдачи практического экзамена не изменились: водитель должен прокатиться по «городу» в течение полугода Фото: Архив КП

Если теоретический экзамен не удалось сдать с первого раза, во второй раз можно попытаться, когда пройдет от 7 до 30 дней. Третья попытка проводится в те же сроки. Но если будущий водитель провалится и тогда, сдать снова у него получится в срок от месяца до трех.

Практический экзамен должен быть сдан, как и прежде – в течении полугода после успешной сдачи «теории».

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

За время действия новых правил инспекторы ГИБДД выявили основные ошибки, которые совершают будущие водители Удмуртии:

- создание помехи транспортному средству или пешеходу, которые имеют преимущество в движении;

- нарушение требований дорожной разметки;

- неиспользование «поворотника»;

- неуверенное управление машиной.

Кроме этого, студенты автошкол ошибаются в выполнении элементов «Постановка транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов» и «Постановка транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении задним ходом».

КСТАТИ:

С января по март 2021 года зарегистрировали 27 ДТП с молодыми водителями (их стаж вождения – до двух лет). 12 из них женщины, и 15 – мужчины.

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