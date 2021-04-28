Бросил полицию и открыл свой фитнес-зал: ижевчанин похудел на 24 кило, чтобы показать пример своим детям

Ижевчанин похудел на 24 кило и сменил профессию Фото: личный архив героя публикации

Еще несколько лет назад житель Ижевска Сергей думал, что всего достиг. У него была интересная работа, любимая жена и два сына, дом и машина. Но счастливым мужчина назвать себя не мог. Он постоянно чувствовал усталость, после работы не мог даже встать с дивана. В один прекрасный момент Сергей понял – лишний вес мешает ему жить полноценно.

Фото предоставлено героем публикации

БЫЛО ТЯЖЕЛО ДВИГАТЬСЯ

Спортом Сергей занимался всегда. С детства он катался на лыжах, играл в футбол в любительской лиге. Да и вес его никогда не беспокоил: мужчина весил всегда нормально для своего роста и возраста. Сергей женился и устроился на работу в правоохранительные органы – мужчина проводил экспертизы записей телефонных разговоров.

«Со всех служб ко мне на идентификацию голоса приходили записи. Часто это были телефонные мошенничества. Я подтверждал, что обман действительно был, устанавливал принадлежность голоса», – рассказал Сергей.

Сергей Романов редко выбирался с детьми куда-то, да и то на игры у него не было сил

Прослушивать чужие записи и искать преступников – кажется очень интересной профессией на первый взгляд. Но дальше работа скатилась в рутину. Сергей часто пил чай с печеньем на работе, переедал, начал меньше заниматься спортом. Он приходил домой и уставшим падал на диван. Дети звали его поиграть, но на них у Сергея не было сил.

«Я уже в весе большом был. Прихожу домой и понимаю, что могу только лежать и спать. Максимум – я мог сходить с детьми в парк или на площадку, сесть на лавочку и смотреть за ними. Двигаться очень не хотелось, да и сил не было».

О большом весе Сергей узнал в гостях у тещи

На Новый, 2017, год Романовы приехали к теще Сергея. Там мужчина решил взвеситься. Итог – 105 кг.

«Даже супруга никогда не критиковала и не называла меня жирным», – вспомнил Сергей. – «Ксюша только говорила, что мне «нормально». Но моя команда по футболу начала замечания мне делать. Говорили, что я стал очень медленным. Конечно, мне стало обидно, и я ушел оттуда».

Для ижевчанина это стало последней каплей, и он решил похудеть.

НАЧИНАТЬ НУЖНО ПОТИХОНЬКУ

Весной ижевчанин купил велосипед и добирался на нем до работы. Когда было холодно, мужчина ездил на общественном транспорте и выходил за несколько остановок. Оставлял себе полчаса на пешую прогулку. После работы шел на прогулку с семьей.

« К большой цели нужно двигаться маленькими шажками, отказываться от обычного образа жизни постепенно. Так я и сделал. Тогда я просто отказался от мучного».

Летом мама Сергея начала отправлять ему овощи. Бывало такое, что мужчина увозил с дачи по 10 килограммов огурцов. Их он носил с собой на работу в качестве перекуса. «В них же одна вода, а насыщают здорово», – поделился мужчина.

Когда ижевчанин решил похудеть, он начал заниматься спортом активнее

«Завтрак и обед у меня были хорошими и плотными. Белки, жиры, углеводы – все, как по учебникам. Но на работе был соблазн: коллеги часто перекусывали. Пили чай с печеньем, конфетами. В это время я всегда доставал овощи и фрукты: яблоки, огурцы, помидоры… Сидел рядом с коллегами и грыз огурец».

Тогда же мужчина решил выходить на утренние пробежки. Рано вставал и бегал рядом с домом. За два месяца таких ограничений в еде и физических нагрузок Сергей сбросил пять килограммов.

«Многим уже тяжело на этом периоде, но из-за того, что я начал спокойно, мне было хорошо. Даже наоборот, я прямо чувствовал, как мне становится легко от сброшенных килограммов».

ГЛАВНОЕ – НЕ ЗАЕДАТЬ

Через полгода от начала похудения Сергей избавился от 10 кило.

«Главное в похудении – это построить такую систему, чтобы ты не заедал. А голод все равно никуда не уйдет. Я сам ел овощи через каждые три часа. Так ты обманываешь свой организм, потом он у тебя уже ничего не просит».

В весе 95 кг Сергей начал чувствовать, как силы к нему возвращаются. Он снова записался в футбольную команду, но уже в другую.

«Мы тренировались два–три раза в неделю. Появилась скорость, и меня впервые поставили в нападение. Я стал быстрым, и мне это очень понравилось».

Свой минимальный вес Сергей достиг за год физических нагрузок

Также Сергей начал больше заниматься детьми и их воспитанием.

«Я начал с ними бегать, мы теперь часто играем в «Ляпки». Раньше они говорили: «Папа, пойдем играть», я ложился и не мог встать: «Мне нужно отдохнуть, идите с мамой». А сейчас почти каждый вечер мы вместе бегаем в парке».

За год Сергей похудел до 80 кило.

«Мне нравилось, что у меня выносливость появилась. Но я высох и стал дряблым. А это не очень интересно, поэтому я решил начать заниматься силовыми упражнениями».

Тогда ижевчанин вместе с женой открыли свой фитнес-зал. Взяли деньги в кредит, закупили тренажеры и наняли тренеров. Из МВД ижевчанин увольняться не собирался. Пока.

ИЗ ОРГАНОВ – В ФИТНЕС-ЗАЛ

Сергей планировал развиваться в своей карьере и дальше. Он получал юридическое образование, предлагал начальству проводить и другие экспертизы. Но те не поддержали амбиции Сергея.

«В 2018 году я понял, что не хочу всю жизнь прослушивать записи голосов», – объяснил ижевчанин. – «Мне просто стало скучно. Развиться в МВД не получилось, поэтому я написал заявление об увольнении. Захотел тогда свою фирму открыть. Проводить разные независимые экспертизы. Даже нашел работников».

Сергей обучился на тренера и начал помогать другим людям в похудении

Но уйти в новое дело «с головой» не получилось. В его фитнес-зале не хватало сотрудников, поэтому ижевчанину пришлось обучиться на тренера и работать в собственной студии. И мужчине понравилось тренировать других людей!

«Ко мне приходили, чтобы похудеть, а я ведь сам через все это прошел», – поделился Сергей. – «Я уже знал, что нужно говорить людям, какие советы давать. Мне понравилось тренировать. Результаты клиентов радовали меня так же, как и свои».

С тех пор Сергей работает в собственном фитнес-клубе. Тренируется и тренирует других.

«ПОДАЮ ПРИМЕР ДЕТЯМ»

За четыре года Сергей Романов сбросил 25 килограммов. Сейчас он уже набрал мышечную массы на пять кило. Мужчина вернул себе силы, энергию для жизни, смог носить более обтягивающую одежду. Но главной своей победой для Сергея стало то, что он стал примером для своих детей.

«Старший сын играет в хоккей. Его заметил тренер на «Веселых стартах». Младший тоже теперь хочет стать хоккеистом, сейчас он занимается бегом. Они уже сейчас понимают, что гораздо лучше заниматься спортом, чем играть на смартфоне и ходить по ресторанам быстрого питания. Мои дети еще ходят в садик, а я уже горжусь ими».

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