«Наша цель – сделать качественную медицинскую помощь доступной»: новый амбулаторный онкологический центр МЕДСИ открылся в Ижевске

Фото: Амир Закиров

23 апреля ведущая федеральная сеть частных клиник МЕДСИ открыла новый амбулаторный онкологический центр в Ижевске. «Комсомолка», побывала в учреждении, пообщалась со специалистами клиники и узнала, в чем уникальность новой медицинской площадки.

ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ

Многопрофильная клиника МЕДСИ открылась в Ижевске в 2013 году. Она совмещает в себе три уникальные особенности: врачи высокой квалификации, современное и эффективное диагностическое оборудование и заботливый сервис для пациентов.

Новый амбулаторный онкологический центр в Ижевске посетил замминистра здравоохранения Удмуртии Сергей Стрижнев Фото: Амир Закиров

Клиника состоит из четырех подразделений: взрослой и детской поликлиники, а также клинико-диагностического центра на улице Карла Маркса и медицинского центра на улице Орджоникидзе. Амбулаторный онкологический центр на восемь койко-мест стал новым подразделением. Он открылся в здании многопрофильной клиники, но для комфорта пациентов занимает отдельное помещение площадью почти 150 квадратных метров.

В Ижевск приехали специалисты из Клинической больницы МЕДСИ в Боткинском проезде города Москвы Фото: Амир Закиров

Работать амбулаторный онкологический центр будет в три смены. За день здесь смогут обслуживаться 24 пациента, а в год – до 1,5 тыс. пациентов. Им будет оказываться химиотерапевтическая и при необходимости паллиативная помощь (симптоматическая помощь). Что особенно важно, в процессе лечения пациент будет иметь возможность получить консультации не только онколога, но и других узких специалистов: хирурга, уролога, сердечно-сосудистый хирурга, гинеколога, травматолог-ортопеда, терапевта, кардиолога. Главная задача работы амбулаторного онкоцентра состоит в оказании специализированной онкологической помощи в рамках одной клиники.

Так выглядит кабинет врача Фото: Амир Закиров

«Наша цель – сделать качественную медицинскую помощь доступной для всех жителей России, объединив самых компетентных врачей, лучшее оборудование, высокий уровень сервиса и передовые медицинские технологии. Врачи ижевского онкоцентра будут работать в рамках единых протоколов лечения совместно с экспертами Международного центра онкологии города Москвы», - рассказал руководитель Международного центра онкологии МЕДСИ, главный врач Клинической больницы МЕДСИ в Боткинском проезде города Москвы Леонид Карев.

Для проведения химиотерапии каждому пациенту будут имплантировать порт-систему. Она позволит защитить вены на весь период курса химиотерапии от нескольких месяцев до 3-5 лет Фото: Амир Закиров

«Сегодня уникальные технологии диагностики и лечения рака будут доступны жителям Удмуртии в медицинском центре, который открывает для них свои двери. Стратегическое развитие МЕДСИ идет быстрыми, буквально галопирующими темпами. Сейчас по объему оказываемой медицинской помощи компания находится среди лидеров России, и мы приняли решение нести современные технологи в регионы», - говорит Родион Ступин, операционный директор ГК МЕДСИ.

В клинике есть своя база данных, интегрированная с мобильным приложением для удобства пациентов Фото: Амир Закиров

Основные направления нового центра – это диагностика онкологических заболеваний и проведение химиотерапевтического лечения пациентов. А при необходимости оперативного вмешательства пациентов смогут направить в московский стационар, причем госпитализация будет доступна и по полису ОМС. Кроме того, по ОМС в клинике МЕДСИ можно пройти КТ и записаться на прием к эндокринологу.

У СЕБЯ ДОМА

МЕДСИ не бросает пациента ни на одном из этапов. Задача клиники – в максимально возможные короткие сроки назначить каждому пациенту индивидуальный план лечения. По мнению специалистов клиники, диагностика ни в коем случае не должна растягиваться на недели и месяцы.

В химиотерапевтической процедурной стоят удобные кресла Фото: Амир Закиров

«Мы серьезно развиваем направление превентивной и антивозрастной медицины. Многие силы и средства направлены на то, чтобы продлить жизнь людям и улучшить ее качество, в том числе обеспечить раннюю диагностику онкологических заболеваний. Нам очень не хватало онкологического центра, где бы могла оказываться персонифицированная помощь жителям Ижевска, Удмуртии и ближайших регионов», - подчеркивает главный врач Клиники МЕДСИ в Ижевске, кандидат медицинских наук Мария Попова.

Теперь, благодаря новому онкологическому центру, ижевчанам с подозрением на рак не придется выстаивать большие очереди и ездить в столицу - самые современные обследования они смогут пройти дома.

Препараты для химиотерапии достаточно токсичны, поэтому их разведение выполняют в специальном ламинарном шкафу, оборудованном мощной вытяжкой Фото: Амир Закиров

«В прошлый раз я приезжал в Ижевск, когда данный центр находился еще на этапе проектирования. Вернувшись сюда меньше, чем через год, и увидев результат, я пришел в восторг. Здесь действительно есть практически полный цикл диагностической и лечебной помощи для онкобольных. В моем 80-коечном отделении ежемесячно проходят лечение около 1,5 тысяч пациентов, 70% которых приезжают в Москву из регионов. И когда пациент спрашивает, может ли он ту же самую помощь получать дома, мы понимаем: ездить за несколько тысяч километров для очередного курса противоопухолевой терапии или для нового этапа обследования – это ненормальная ситуация. То же лечение, которое пациент получает у нас, он должен получать и в Ижевске, и Петропавловске Камчатском и в Нью-Йорке. После посещения данной клиники я уверен, что у ижевчан такая возможность теперь есть», - говорит Евгений Ледин, руководитель Центра химиотерапии, заведующий отделением химиотерапии Международного центра онкологии на базе МЕДСИ в Боткинском проезде города Москвы, онколог, кандидат медицинских наук.

ЛУЧШАЯ КОМАНДА

«Главная ценность нашей клиники – это, конечно же, наши врачи, специалисты высокого уровня. Наши коллеги из Москвы, эксперты Международного центра онкологии, ежемесячно нас посещают и бесплатно консультируют наших пациентов», - говорит Мария Попова.

Лаборатория имеет несколько отделов: иммунологический, клинический, и биохимический Фото: Амир Закиров

Активное сотрудничество клиник МЕДСИ между собой и возможность участия ведущих специалистов в диагностике и лечении – одна из самых сильных сторон организации. По своей структуре клиника соответствует стандартам государственной медицины: здесь есть свой консилиум и даже свои учебные центры. Все это позволяет принимать оптимальное решение даже в самых сложных клинических ситуациях и планировать лечение пациентов с максимальной эффективности.

Современный биохимический анализатор выполняет анализы крови, считывая штрих-код на пробирках и выполняет те исследования, которые в нем зашифрованы

«Поддерживать связку между регионом и Москвой нам очень помогает желание врачей сюда приезжать. Например, мы запускаем акцию: до 15 мая прием онколога будет проводиться под дистанционным наблюдением московских врачей. И, конечно, большое внимание мы уделяем цифровизации. Снимки и видео каждого пациента будут находиться в единой базе и при необходимости в консультации московского специалиста, врач будет иметь доступ ко всем материалам со своего компьютера, - объясняет Родион Ступин.

Но личные визиты знаменитых специалистов всегда остаются на особом счету. Врачи объясняют: для каждого пациента очень важно не просто получить квалифицированную медицинскую помощь, но и услышать несколько мнений, узнать, есть ли в лечении альтернатива. Поэтому приезды московских экспертов распланированы на год вперед. Например, Владимир Плохов, врач онколог-хирург Международного центра онкологии на базе Клинической больницы МЕДСИ в Боткинском проезде, профессор, доктор медицинских наук, в Ижевске уже третий раз и планирует приезжать ежемесячно.

«Мы с коллегами имеем возможность проводить быструю диагностику, так как здесь для этого есть все необходимое. Если у нас появляются какие-то подозрения, мы тут же проводим обследование, при необходимости делаем биопсию. Но основная моя задача состоит в том, чтобы научить быстрой, качественной диагностике врачей, которые будут здесь работать. Доктор ижевской клиники уже прошел первую стажировку на базе нашего международного онкологического центра. Теперь этот специалист сможет делать биопсию опухоли самостоятельно. Пока в Ижевске очень мало врачей, которые владеют этой методикой. Это особое мастерство. Например, под контролем узи иглой нужно попасть четко в поджелудочную железу, рядом с которой располагаются крупные сосуды», - рассказывает Владимир Плохов.

Кабинет уролога-гинеколога снабжен стойкой для цистоскопии и цифровым кольпоскопом Фото: Амир Закиров

Как поясняет специалист, первичная диагностика, которая включает осмотр врача, анализы и такие уточняющие методы, как узи и лучевая диагностика, не дает полной картины. Только гистологическое исследование может окончательно прояснить, злокачественный или доброкачественный характер имеет новообразование. Под руководством московских специалистов ижевские врачи обучаются современным технологиям, таким как трепан-биопсия, которая представляет собой одну из самых прогрессивных методик забора биологического материала при помощи биопсийного пистолета.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

«Благодаря новейшему оборудованию, мы имеем возможность не только диагностировать, но и качественно лечить. Большим преимуществом нашей клиники является клинико-диагностическая лаборатория. Для выявления патологии на ранней стадии доступны все виды лабораторных исследований. Для проведения системного лечения будут использоваться оригинальные химиотерапевтические препараты зарубежного и отечественного производства, а также таргетная, или молекулярно-прицельная, и иммунотерапия», - рассказывает главный врач Клиники МЕДСИ в Ижевске Мария Попова.

В ижевском онкологическом центре МЕДСИ можно провести небольшую операцию: сделать пункцию, удалить паховую грыжу или новообразование подкожной клетчатки Фото: Амир Закиров

Центр действительно оснащен новейшим высокотехнологичным оборудованием. Это ультразвуковые аппараты серии Philips Epiq 5G экспертного класса, эндоскопическое оборудованием системы Olympus и Karl Storz с технологией оптического улучшения изображения NBI, рентгеновская цифровая система Philips, маммограф Senographe производства General Electric, 128–срезовый компьютерный томограф и МРТ-аппарат с уникальным программным обеспечением и высокой точностью изображений.

Кстати, эндоскоп высокого разрешения, установленный в клинике МЕДСИ – единственный в Удмуртии. Как признались врачи, уже сама возможность работать с таким оборудованием вызывает абсолютный восторг.

Эндоскоп высокий четкости позволяет рассмотреть новообразования, размером в доли миллиметра и определить, доброкачественным или злокачественным является процесс Фото: Амир Закиров

Кроме того, в клинике используется методика видеокапсульной эндоскопии – единственной в Удмуртии! Этот метод заключается в том, что пациент проглатывает миниатюрную капсулу с видеокамерой, которая передает данные на специальное устройство, продвигаясь по желудочно-кишечному тракту. Благодаря этому появляется возможность получения изображений ранее недоступных для эндоскопии участков, например, верхних отделов тонкой кишки.

РАК – НЕ ПРИГОВОР!

По данным Минздрава Удмуртии, на учете с онкологическими заболеваниями состоят 39,39 тыс. жителей республики, причем большая часть – это люди в возрасте 40-70 лет. Онкология - вторая по частоте причина смертности в Удмуртии. Чаще всего встречается колоректальный рак, рак кожи, молочной железы и легких. При этом в 2020 году у 4,85 тыс. жителей впервые выявили онкологическую патологию, и у 2,99 тыс. граждан удалось обнаружить рак на ранних стадиях. Онкологи заявляют: одной из главных задач является увеличение последней цифры, ведь при раннем обнаружении болезни у пациента остается гораздо больше шансов на выздоровление.

Эта капсула содержит миниатюрную видеокамеру Фото: Амир Закиров

«МЕДСИ - это стратегический партнер государственного здравоохранения и лидер в реализации проектов по онконастороженности. Рак - это не приговор, и чем раньше и дисциплинированней пациенты будут проходить диагностику, тем чаще можно будет обнаруживать онкологические заболевания на ранних стадиях и излечивать», - утверждает Родион Ступин.

МРТ-аппарат новейшей модели позволяет добиться максимально точной диагностики Фото: Амир Закиров

Цифровой маммограф Фото: Амир Закиров

Компьютерный томограф Фото: Амир Закиров

Это единственный в Удмуртии остеоденситометр, он применяется при обследовании опорно-двигательного аппарата

К сожалению, не все люди еще научились ответственно относиться к собственному здоровью. Так, Евгений Ледин приводит характерный пример из своей практики:

«Когда ко мне приходит пациент с четвертой стадией колоректального рака, совершенно точно можно сказать, что человек ни разу в жизни не делал колоноскопию. Есть статистка: 95% рака толстой кишки можно предупредить, просто регулярно выполняя колоноскопию. Но у нас в стране это почему-то не принято, я считаю это большой социальной проблемой».

Специалисты уверены: появление современных медицинских центров, где диагностика и лечение проводится за короткий срок, без очередей, без чувства неизвестности, без боли, будет способствовать тому, что люди начнут более охотно уделять время профилактике заболеваний, в частности, онкологических. Теперь новый амбулаторный онкологический центр клиники МЕДСИ сможет помочь всей Удмуртии в решении этой проблемы.

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