Как будут работать больницы, школы и другие организации Ижевска
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
23 апреля президент России Владимир Путин объявил, что дни с 4 по 7 мая являются нерабочими. Так что некоторые жители и компании Ижевска будут отдыхать с 1 по 10 мая. «Комсомолка» выяснила, что будет работать на майские праздники 2021 в Ижевске и собрала для вас полезные номера телефонов.
ЭКСТРЕНЫЕ СЛУЖБЫ
Пожарные – 01 (с мобильного 101)
Полиция – 02 (с мобильного 102)
Попали в ДТП – 415-700, 415-701
Произошло любое ЧП – 112
Единая диспетчерская служба Ижевска для реагирования в чрезвычайных ситуациях – 572-512
Поисково-спасательная служба Ижевска – 655-312
Куда звонить, если произошло ЧП
Фото: Архив КП
КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
Газ – 04 (104)
Контакт-центр «МРСК Центра и Приволжья» (электричество) – 8(800)2200220
Городская диспетчерская служба по вопросам ЖКХ – 072 (с мобильного – 998-072)
Диспетчерская ПАО «Т Плюс» – 903-543,903-545,935-256 (в будни с 8:00 до 17:00)
Диспетчерская «Ижводоканала» – 950-500
Горячая линия Регоператора по вывозу ТКО – 8(800)2348986
БОЛЬНИЦЫ
Как работают взрослые больницы в майские праздники 2021?
2, 3, 8, 10 мая работает амбулаторно-поликлиническая служба, в том числе с оказанием стоматологической помощи в режиме субботнего дня.
4, 5, 6, 7 мая работают амбулаторно-поликлиническая служба, в том числе стоматологического профиля, а также узкие специалисты, диагностические службы, обслуживание вызовов на дому и врачебная комиссия.
Как работают детские больницы в майские праздники 2021?
3, 5, 7, 10 мая амбулаторно-поликлиническая служба работает в режиме субботнего дня и оказывается неотложная медпомощь с вызовом на дом.
4, 5, 6, 7 мая работают врачи узких специальностей, врачебная комиссия, диагностическая служба.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мая могут оказать неотложную медпомощь, в том числе стоматологического профиля.
Молочные кухни работают каждый день.
О режиме работы конкретной больницы уточняйте в регистратурах
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
ВЕТЛЕЧЕБНИЦЫ
Центральная ветлечебница
Адрес: Воткинское шоссе, 29
Телефон: 458-582
Рабочие дни с 9:00 до 17:00: 1, 3, 10 мая
Рабочие дни с 8:00 до 17:00: 4, 5, 6, 7 мая
Выходные: 2, 8, 9 мая
Первомайская ветеринарная лечебница
Адрес: ул. Красноармейская, 103а
Телефон: 786-836
Рабочие дни с 9:00 до 17:00: 2, 3, 8, 10 мая
Рабочие дни с 8:00 до 18:00: 4, 5, 6, 7 мая
Выходные: 1, 9 мая
Ленинская ветеринарная лечебница
Адрес: ул. Баранова, 90
Телефон: 710-526
Рабочие дни с 9:00 до 17:00: 1, 2, 8, 10 мая
Рабочие дни с 8:00 до 18:00: 4, 5, 6, 7 мая
Выходные: 3, 9 мая
Устиновская ветеринарная лечебница
Адрес: ул. Молодежная, 22
Телефон: 366-377
Рабочие дни с 9:00 до 17:00: 2, 3, 8, 10 мая
Рабочие дни с 8:00 до 18:00: 4, 5, 6, 7 мая
Выходные: 1, 9 мая
Ветлечебницы не будут работать 9 мая
Фото: Эдуард КАРИПОВ
ГРАФИК РАБОТЫ ДЕТСКИХ САДОВ И ШКОЛ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 2021 В ИЖЕВСКЕ
Все образовательные учреждения будут закрыты на время праздников: 1, 2, 3, 8, 9, 10 мая.
С 4 по 7 мая в детских садах начнут работу дежурные группы. Школы закроют, но ученики все равно будут изучать программу самостоятельно, дома. При этом выпускники 9-11 классов смогут приходить на консультации по ЕГЭ или ОГЭ.
Учиться будут студенты старших курсов среднего профессионального образования. Расписание для них устанавливают руководители учреждений. Студенты вузов также могут выйти на каникулы в этот период.
КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
ИжГЭТ
С 4 по 7 троллейбусы и трамваи ходят по расписанию буднего дня.
1, 8, 9 мая трамваи и троллейбусы будут ходить по расписанию субботнего дня.
2, 3, 10 – по расписанию воскресного дня.
Также с 1 мая троллейбусы переходят на летний режим. Уточнить расписание можно здесь.
ИПОПАТ
- Городские маршруты:
Расписание выходного дня: 1, 2, 3, 8, 9, 10 мая.
С 4 по 7 мая автобусы будут ходить по специальному расписанию.
- Дачные маршруты:
1, 2, 3, 8, 9, 10 мая автобусы будут следовать по расписанию выходного дня.
4, 5, 6, 7 мая – маршруты № 439, 440, 446, 450, 463 – по расписанию буднего дня. Остальные (433, 443, 470, 478, 479, 480) – по расписанию выходных.
Полное расписание дачных автобусов здесь.
С 4 по 7 мая автобусы будут ходить по специальному расписанию
Фото: Амир Закиров
ПОЧТА
Выходные: 1, 9, 10 мая
Рабочие дни по обычному режиму: с 4 по 7 мая
30 апреля – с 10:00 по 17:00
3 мая – с 9:00 по 14:00
8 мая – с 9:00 по 13:00
Точное расписание можно узнать по ссылке.
ЗАГС
Выходные: 1, 2, 5, 8, 9 мая
4 мая – выдача документов из архива производится в Управлении ЗАГС (ул. Удмуртская, д.196) и в Устиновском отделе (ул. Молодежная, д.35) с 8:30 до 13:00;
- регистрация рождения производится в Устиновском отделе ЗАГС (ул. Молодежная, д.35) с 8:30 до 13:00;
6 мая - выдача документов из архива и регистрация рождения производится в Управлении ЗАГС (ул. Удмуртская, д.196) с 8:30 до 13:00;
7 мая - выдача документов из архива и регистрация рождения производится в Управлении ЗАГС (ул. Удмуртская, д.196) с 8:30 до 13:00.
Регистрация смерти производится по отдельному графику.
Без изменений остаются место и время назначенных ранее регистраций заключения и расторжения брака, а также записавшихся на прием в архив.
Те граждане, которые заранее записались в ЗАГС, могут прийти по назначенным месту и времени
Фото: Гульназ Гырдымова
БАНКИ
Банкоматы будут работать в прежнем режиме.
Газпромбанк
Выходные дни: 1, 2, 3 мая и, предварительно, 8, 9, 10 числа
Рабочие дни: 4, 5, 6, 7 мая
Сбербанк
Выходные: 1, 2, 3, 8 и 9 мая
Рабочие дни по режиму субботы: 4, 7 и 10 мая
5 и 6 мая работают дежурные офисы. С их списком можно ознакомиться в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «На карте» и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».
Обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая не проводится. С 4 по 7 мая будут работать дежурные офисы по обслуживанию корпоративных клиентов, список и режим работы размещен на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».
Платежи по кредитам в нерабочие дни с 4 по 7 мая будут списываться в штатном режиме, как в рабочие дни. Согласно условиям кредитования, платёж переносится на первый рабочий день, если платёжная дата приходится на выходной, праздничный день. Нерабочий день не является выходным или праздничным.
Альфа-Банк
Отделение по адресу: ул. Пушкинская, 216 – будет работать по графику:
Выходные: 1, 2, 3, 8, 9, 10 мая
Рабочие: 4, 5, 6, 7 мая – с 10:00 до 19:00
30 апреля банк будет работать с 10:00 до 18:00.
Банкоматы будут работать в прежнем режиме
Фото: Архив КП
ПФР
Выходные: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.
С 4 по 7 число работают в обычном графике:
Вторник, четверг: прием с 8:30 до 20:00, без перерыва на обед.
Среда: 8:30 - 17:30, без перерыва на обед (только по вопросам получения пособия на погребение, регистрации, подтверждения или восстановления учетной записи в ЕСИА, по вопросам заблаговременной работы с гражданами, выходящими на пенсию).
Пятница: 8:30 - 16:30, без перерыва на обед (только по вопросам получения пособия на погребение, регистрации, подтверждения или восстановления учетной записи в ЕСИА, по вопросам заблаговременной работы с гражданами, выходящими на пенсию).
МФЦ
Рабочие дни многофункциональных центров: 7 и 8 мая.
30 апреля рабочий день сокращен на час.
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И КРУГЛОСУТОЧНЫЕ АПТЕКИ
Торговые центры и круглосуточные аптеки Ижевска работают в обычном режиме.
ЗООПАРК
В праздники зоопарк работает ежедневно. С 1 мая у него изменится график работы, теперь он будет открыт с 9:00 до 20:00. Кассы завершат работу за час до закрытия зоопарка.
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