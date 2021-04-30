Как будут работать больницы, школы и другие организации Ижевска Фото: Сергей ГРАЧЕВ

23 апреля президент России Владимир Путин объявил, что дни с 4 по 7 мая являются нерабочими. Так что некоторые жители и компании Ижевска будут отдыхать с 1 по 10 мая. «Комсомолка» выяснила, что будет работать на майские праздники 2021 в Ижевске и собрала для вас полезные номера телефонов.

ЭКСТРЕНЫЕ СЛУЖБЫ

Пожарные – 01 (с мобильного 101)

Полиция – 02 (с мобильного 102)

Попали в ДТП – 415-700, 415-701

Произошло любое ЧП – 112

Единая диспетчерская служба Ижевска для реагирования в чрезвычайных ситуациях – 572-512

Поисково-спасательная служба Ижевска – 655-312

Куда звонить, если произошло ЧП Фото: Архив КП

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

Газ – 04 (104)

Контакт-центр «МРСК Центра и Приволжья» (электричество) – 8(800)2200220

Городская диспетчерская служба по вопросам ЖКХ – 072 (с мобильного – 998-072)

Диспетчерская ПАО «Т Плюс» – 903-543,903-545,935-256 (в будни с 8:00 до 17:00)

Диспетчерская «Ижводоканала» – 950-500

Горячая линия Регоператора по вывозу ТКО – 8(800)2348986

БОЛЬНИЦЫ

Как работают взрослые больницы в майские праздники 2021?

2, 3, 8, 10 мая работает амбулаторно-поликлиническая служба, в том числе с оказанием стоматологической помощи в режиме субботнего дня.

4, 5, 6, 7 мая работают амбулаторно-поликлиническая служба, в том числе стоматологического профиля, а также узкие специалисты, диагностические службы, обслуживание вызовов на дому и врачебная комиссия.

Как работают детские больницы в майские праздники 2021?

3, 5, 7, 10 мая амбулаторно-поликлиническая служба работает в режиме субботнего дня и оказывается неотложная медпомощь с вызовом на дом.

4, 5, 6, 7 мая работают врачи узких специальностей, врачебная комиссия, диагностическая служба.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мая могут оказать неотложную медпомощь, в том числе стоматологического профиля.

Молочные кухни работают каждый день.

О режиме работы конкретной больницы уточняйте в регистратурах Фото: Сергей ГРАЧЕВ

ВЕТЛЕЧЕБНИЦЫ

Центральная ветлечебница

Адрес: Воткинское шоссе, 29

Телефон: 458-582

Рабочие дни с 9:00 до 17:00: 1, 3, 10 мая

Рабочие дни с 8:00 до 17:00: 4, 5, 6, 7 мая

Выходные: 2, 8, 9 мая

Первомайская ветеринарная лечебница

Адрес: ул. Красноармейская, 103а

Телефон: 786-836

Рабочие дни с 9:00 до 17:00: 2, 3, 8, 10 мая

Рабочие дни с 8:00 до 18:00: 4, 5, 6, 7 мая

Выходные: 1, 9 мая

Ленинская ветеринарная лечебница

Адрес: ул. Баранова, 90

Телефон: 710-526

Рабочие дни с 9:00 до 17:00: 1, 2, 8, 10 мая

Рабочие дни с 8:00 до 18:00: 4, 5, 6, 7 мая

Выходные: 3, 9 мая

Устиновская ветеринарная лечебница

Адрес: ул. Молодежная, 22

Телефон: 366-377

Рабочие дни с 9:00 до 17:00: 2, 3, 8, 10 мая

Рабочие дни с 8:00 до 18:00: 4, 5, 6, 7 мая

Выходные: 1, 9 мая

Ветлечебницы не будут работать 9 мая Фото: Эдуард КАРИПОВ

ГРАФИК РАБОТЫ ДЕТСКИХ САДОВ И ШКОЛ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 2021 В ИЖЕВСКЕ

Все образовательные учреждения будут закрыты на время праздников: 1, 2, 3, 8, 9, 10 мая.

С 4 по 7 мая в детских садах начнут работу дежурные группы. Школы закроют, но ученики все равно будут изучать программу самостоятельно, дома. При этом выпускники 9-11 классов смогут приходить на консультации по ЕГЭ или ОГЭ.

Учиться будут студенты старших курсов среднего профессионального образования. Расписание для них устанавливают руководители учреждений. Студенты вузов также могут выйти на каникулы в этот период.

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

ИжГЭТ

С 4 по 7 троллейбусы и трамваи ходят по расписанию буднего дня.

1, 8, 9 мая трамваи и троллейбусы будут ходить по расписанию субботнего дня.

2, 3, 10 – по расписанию воскресного дня.

Также с 1 мая троллейбусы переходят на летний режим. Уточнить расписание можно здесь.

ИПОПАТ

- Городские маршруты:

Расписание выходного дня: 1, 2, 3, 8, 9, 10 мая.

С 4 по 7 мая автобусы будут ходить по специальному расписанию.

- Дачные маршруты:

1, 2, 3, 8, 9, 10 мая автобусы будут следовать по расписанию выходного дня.

4, 5, 6, 7 мая – маршруты № 439, 440, 446, 450, 463 – по расписанию буднего дня. Остальные (433, 443, 470, 478, 479, 480) – по расписанию выходных.

Полное расписание дачных автобусов здесь.

С 4 по 7 мая автобусы будут ходить по специальному расписанию Фото: Амир Закиров

ПОЧТА

Выходные: 1, 9, 10 мая

Рабочие дни по обычному режиму: с 4 по 7 мая

30 апреля – с 10:00 по 17:00

3 мая – с 9:00 по 14:00

8 мая – с 9:00 по 13:00

Точное расписание можно узнать по ссылке.

ЗАГС

Выходные: 1, 2, 5, 8, 9 мая

4 мая – выдача документов из архива производится в Управлении ЗАГС (ул. Удмуртская, д.196) и в Устиновском отделе (ул. Молодежная, д.35) с 8:30 до 13:00;

- регистрация рождения производится в Устиновском отделе ЗАГС (ул. Молодежная, д.35) с 8:30 до 13:00;

6 мая - выдача документов из архива и регистрация рождения производится в Управлении ЗАГС (ул. Удмуртская, д.196) с 8:30 до 13:00;

7 мая - выдача документов из архива и регистрация рождения производится в Управлении ЗАГС (ул. Удмуртская, д.196) с 8:30 до 13:00.

Регистрация смерти производится по отдельному графику.

Без изменений остаются место и время назначенных ранее регистраций заключения и расторжения брака, а также записавшихся на прием в архив.

Те граждане, которые заранее записались в ЗАГС, могут прийти по назначенным месту и времени Фото: Гульназ Гырдымова

БАНКИ

Банкоматы будут работать в прежнем режиме.

Газпромбанк

Выходные дни: 1, 2, 3 мая и, предварительно, 8, 9, 10 числа

Рабочие дни: 4, 5, 6, 7 мая

Сбербанк

Выходные: 1, 2, 3, 8 и 9 мая

Рабочие дни по режиму субботы: 4, 7 и 10 мая

5 и 6 мая работают дежурные офисы. С их списком можно ознакомиться в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «На карте» и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

Обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая не проводится. С 4 по 7 мая будут работать дежурные офисы по обслуживанию корпоративных клиентов, список и режим работы размещен на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

Платежи по кредитам в нерабочие дни с 4 по 7 мая будут списываться в штатном режиме, как в рабочие дни. Согласно условиям кредитования, платёж переносится на первый рабочий день, если платёжная дата приходится на выходной, праздничный день. Нерабочий день не является выходным или праздничным.

Альфа-Банк

Отделение по адресу: ул. Пушкинская, 216 – будет работать по графику:

Выходные: 1, 2, 3, 8, 9, 10 мая

Рабочие: 4, 5, 6, 7 мая – с 10:00 до 19:00

30 апреля банк будет работать с 10:00 до 18:00.

Банкоматы будут работать в прежнем режиме Фото: Архив КП

ПФР

Выходные: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

С 4 по 7 число работают в обычном графике:

Вторник, четверг: прием с 8:30 до 20:00, без перерыва на обед.

Среда: 8:30 - 17:30, без перерыва на обед (только по вопросам получения пособия на погребение, регистрации, подтверждения или восстановления учетной записи в ЕСИА, по вопросам заблаговременной работы с гражданами, выходящими на пенсию).

Пятница: 8:30 - 16:30, без перерыва на обед (только по вопросам получения пособия на погребение, регистрации, подтверждения или восстановления учетной записи в ЕСИА, по вопросам заблаговременной работы с гражданами, выходящими на пенсию).

МФЦ

Рабочие дни многофункциональных центров: 7 и 8 мая.

30 апреля рабочий день сокращен на час.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И КРУГЛОСУТОЧНЫЕ АПТЕКИ

Торговые центры и круглосуточные аптеки Ижевска работают в обычном режиме.

ЗООПАРК

В праздники зоопарк работает ежедневно. С 1 мая у него изменится график работы, теперь он будет открыт с 9:00 до 20:00. Кассы завершат работу за час до закрытия зоопарка.

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