Мыс любви и водопады: ТОП неизвестных мест Удмуртии, которые нужно посетить на майских праздниках

Рассказываем о самых живописных местах Удмуртии
Фото: Алена Селезнева
Для некоторых жителей Ижевска майские праздники могут показаться долгими. Проводить выходные в одном городе необязательно. «Комсомолка» собрала 10 уникальных мест Удмуртии, которые не оставят вас равнодушными.
СЪЕМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПЕРВОГО ФИЛЬМА, СНЯТОГО В УДМУРТИИ
Больше 25 лет назад рядом с деревней Мувыр Шарканского района снимали фильм «Тень Алангасара» (12+). Часть деревянных декораций по-прежнему стоит на этом месте в окружении шарканской природы. С этим местом связано много мистических рассказов и легенд, а местные жители до сих пор побаиваются приближаться к съемочной площадке.
Полуразрушенные деревянные дома и столбы в окружении удмуртских лесов
Фото: Алена Селезнева
МЫС ЛЮБВИ
Это живописное место находится в Каракулинском районе Удмуртии, в 20 км от природного парка «Усть-Бельск». Легенд, связанных с мысом, нет, но говорят, что его облюбовали семейные пары. Здесь можно устроить пикник и просто сделать хорошие фотографии на фоне Камы.
На вершине холма открывается живописный вид на Каму
Фото: Алена Селезнева
ПОДВЕСНОЙ МОСТ
Недалеко от Ижевска, в Болтачево, можно встретить подвесной мост. Его недавно отремонтировали, но перемещаться по нему до сих пор страшно.
Вид с подвесного моста
Фото: Алена Селезнева
ИСКУССТВЕННЫЙ ВОДОПАД
Здесь же, в Завьяловском районе, протекает река Старая Кенка. В 11 километрах от Болтачево можно найти водопад. Он хоть и искусственный, но очень красивый.
Ижевчане любят фотографироваться в этом месте
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
УРОЧИЩЕ «СИДОРОВЫ ГОРЫ»
Еще одно живописное место – урочище «Сидоровы горы» в Воткинском районе. Это идеальное место для семейного пикника, но будьте осторожны – здесь растем много краснокнижных растений. А еще в этом месте нашли останки древнего ящера дейноцефала «страшноголового».
Прогуляйтесь вокруг этих валунов, может, и вам удастся найти древнего ящера
Фото: Алена Селезнева
ГОРА БАЙГУРЕЗЬ
С горы Байгурезь в Дебесском районе открывается потрясающий вид на Чепцу. Это одна из визитных карточек Удмуртии. Тут уже все оборудовано для туристов: есть стол и скамейки.
С горы Байгурезь открывается потрясающий вид на Чепцу
Фото: Алена Селезнева
КЕЗДУРСКИЙ ВОДОПАД
Еще один водопад в нашем списке. Только на этот раз – природный. Он небольшой, но у него есть высота и пороги. Вода бурлит и стекает по склону из белой и цветной глины.
Вода в Кездурском водопаде холодная и бодрящая
Фото: Алена Селезнева
ДЕРЕВНЯ ДОКША
Чтобы полюбоваться Камой не обязательно ехать в Каракулинский район. В Завьяловском районе тоже есть такое место – деревня Докша. На берегу реки расположился большой песчаный пляж, а за ними сосновый бор.
Полюбоваться Камой можно и в Завьяловском районе Фото: даур.рф
ЧЕГАНДИНСКИЕ ПЕЩЕРЫ
Эти пещеры расположены на берегу Камы, между Усть-Бельском и Чегандой. Говорят, что там свои сокровища прятали Степан Разин и Емельян Пугачев. Внутри там достаточно жутко, поэтом вглубь лучше не заходить.
Внутри всегда держится температура +12 градусов
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
ГРЕМЯЧИЙ И СВЯТОЙ ИСТОЧНИКИ
Эти два родника находятся в деревне Зуевы Ключи. Из Святого источника советуют пить. Говорят, что его вода лечит от многих болезней, а из Гремячего – не стоит. Воду из этого ключа называют «мертвой». Она насыщенна минералами.
Водой из Гремячего источника советуют умываться
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
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