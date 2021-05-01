Мыс любви и водопады: ТОП неизвестных мест Удмуртии, которые нужно посетить на майских праздниках

Рассказываем о самых живописных местах Удмуртии Фото: Алена Селезнева

Для некоторых жителей Ижевска майские праздники могут показаться долгими. Проводить выходные в одном городе необязательно. «Комсомолка» собрала 10 уникальных мест Удмуртии, которые не оставят вас равнодушными.

СЪЕМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПЕРВОГО ФИЛЬМА, СНЯТОГО В УДМУРТИИ

Больше 25 лет назад рядом с деревней Мувыр Шарканского района снимали фильм «Тень Алангасара» (12+). Часть деревянных декораций по-прежнему стоит на этом месте в окружении шарканской природы. С этим местом связано много мистических рассказов и легенд, а местные жители до сих пор побаиваются приближаться к съемочной площадке.

Полуразрушенные деревянные дома и столбы в окружении удмуртских лесов Фото: Алена Селезнева

МЫС ЛЮБВИ

Это живописное место находится в Каракулинском районе Удмуртии, в 20 км от природного парка «Усть-Бельск». Легенд, связанных с мысом, нет, но говорят, что его облюбовали семейные пары. Здесь можно устроить пикник и просто сделать хорошие фотографии на фоне Камы.

На вершине холма открывается живописный вид на Каму Фото: Алена Селезнева

ПОДВЕСНОЙ МОСТ

Недалеко от Ижевска, в Болтачево, можно встретить подвесной мост. Его недавно отремонтировали, но перемещаться по нему до сих пор страшно.

Вид с подвесного моста Фото: Алена Селезнева

ИСКУССТВЕННЫЙ ВОДОПАД

Здесь же, в Завьяловском районе, протекает река Старая Кенка. В 11 километрах от Болтачево можно найти водопад. Он хоть и искусственный, но очень красивый.

Ижевчане любят фотографироваться в этом месте Фото: Сергей ГРАЧЕВ

УРОЧИЩЕ «СИДОРОВЫ ГОРЫ»

Еще одно живописное место – урочище «Сидоровы горы» в Воткинском районе. Это идеальное место для семейного пикника, но будьте осторожны – здесь растем много краснокнижных растений. А еще в этом месте нашли останки древнего ящера дейноцефала «страшноголового».

Прогуляйтесь вокруг этих валунов, может, и вам удастся найти древнего ящера Фото: Алена Селезнева

ГОРА БАЙГУРЕЗЬ

С горы Байгурезь в Дебесском районе открывается потрясающий вид на Чепцу. Это одна из визитных карточек Удмуртии. Тут уже все оборудовано для туристов: есть стол и скамейки.

С горы Байгурезь открывается потрясающий вид на Чепцу Фото: Алена Селезнева

КЕЗДУРСКИЙ ВОДОПАД

Еще один водопад в нашем списке. Только на этот раз – природный. Он небольшой, но у него есть высота и пороги. Вода бурлит и стекает по склону из белой и цветной глины.

Вода в Кездурском водопаде холодная и бодрящая Фото: Алена Селезнева

ДЕРЕВНЯ ДОКША

Чтобы полюбоваться Камой не обязательно ехать в Каракулинский район. В Завьяловском районе тоже есть такое место – деревня Докша. На берегу реки расположился большой песчаный пляж, а за ними сосновый бор.

Полюбоваться Камой можно и в Завьяловском районе Фото: даур.рф

ЧЕГАНДИНСКИЕ ПЕЩЕРЫ

Эти пещеры расположены на берегу Камы, между Усть-Бельском и Чегандой. Говорят, что там свои сокровища прятали Степан Разин и Емельян Пугачев. Внутри там достаточно жутко, поэтом вглубь лучше не заходить.

Внутри всегда держится температура +12 градусов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

ГРЕМЯЧИЙ И СВЯТОЙ ИСТОЧНИКИ

Эти два родника находятся в деревне Зуевы Ключи. Из Святого источника советуют пить. Говорят, что его вода лечит от многих болезней, а из Гремячего – не стоит. Воду из этого ключа называют «мертвой». Она насыщенна минералами.

Водой из Гремячего источника советуют умываться Фото: Сергей ГРАЧЕВ

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