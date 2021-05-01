Итоги недели в Ижевске: чуть не утонувший ребенок в бассейне, новый директор цирка и открытие дачных маршрутов

Рассказываем о главных событиях этой недели Фото: pixabay.com

Мир, труд, май! Если вы успели забыться во время празднования первомая, мы напомним о главных событиях уходящей недели.

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

- В построенном десять лет назад в рамках программы «Ветхое жилье» доме провалился пол в Удмуртии

- Сдача на права по-новому: что изменилось и какие ошибки чаще всего совершают жители Ижевска?

- Коллекционер редких видов кактусов из Ижевска стал героем сюжета на Первом канале

- Фото: фигуристка из Ижевска Алина Загитова путешествует по солнечному Ташкенту

- 59-летняя жительница Ижевска заколола пьяного сожителя ножом в квартире по ул. Леваневского

- Бросил полицию и открыл свой фитнес-зал: ижевчанин похудел на 24 кило, чтобы показать пример своим детям

- Ижевск вошел в ТОП-10 лучших городов для жизни

- Здание бывшего санатория «Голубой вагон» в Ижевске хотят продать за 40,4 млн рублей

- За изнасилование девочки житель Ижевска отсидит 11 лет в колонии строгого режима

- «Где я накосячила?»: на экраны вышло телешоу «Беременна в 16» с жительницей Ижевска

- Новый водопровод строят на улице Удмуртской в Ижевске

- Сухой фонтан в нижней части Центральной площади Ижевска начал работать в тестовом режиме

- Стадион имени Галины Кулаковой построят в Завьяловском районе Удмуртии

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

До трагедии не дошло

Мальчик чуть ли не утонул в бассейне одного из спортивных клубов Ижевска Фото: pixabay.com

28 апреля сын ижевчанки Полины Шиловой не утонул в бассейне. По мнению женщины, это произошло из-за халатности сотрудников и неисправности оборудования. Эту информацию уже проверяет Следственное Управление СКР по Удмуртии.

Одного не спасли

30 апреля в Ижевске загорелась квартира в пятиэтажке на Ворошилова Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

30 апреля в 10:41 на центральный пункт пожарной связи от прохожего поступило сообщение о пожаре в пятиэтажке на улице Ворошилова в Ижевске. Спасатели незамедлительно выдвинулись на место и уже через 2 минуты начали тушить огонь и спасать жильцов. Так, они эвакуировали 15 человек, среди которых 5 детей. Один из жителей, к сожалению, погиб.

Контракт закончился

Дмитрий Иванов, Андрей Лещинский и Владимир Соловьев Фото: пресс-служба цирка Удмуртии

По собственному желанию и в связи с окончанием срока трудового соглашения должность директора Государственного цирка Удмуртии покинул Андрей Лещинский. Теперь цирк возглавит Дмитрий Иванов, гендиректор «Росгосцирка».

Помогал вытаскивать людей

В результате ДТП одна машина перевернулась Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Страшная авария произошла 26 апреля на Сарапульском тракте в Удмуртии. На дороге столкнулись два автомобиля. «ВАЗ» перевернулся, водитель автомобиля получил травмы. Один пассажир из «Шевроле» скончался, водитель и еще один пассажир получили травмы. Очевидец рассказал «Комсомолке», как из автомобилей помогали выбираться пострадавшим.

Как наша жизнь изменится в мае?

Фото: пресс-служба ИПОПАТ

Мы подготовили материал, где рассказываем о главных изменениях в мае 2021-го. Сегодня, например, начали ходить автобусы по дачным маршрутам.