Острая «Тропиканка» и римская с трюфельным соусом: ТОП мест в Ижевске, где можно попробовать необычную пиццу

Где в Ижевске можно попробовать необычную пиццу Фото: pixabay.com

«Пепперони», «Колбасная», «Четыре сыра» и «Мясная» уже приелись? Самое время попробовать необычные пиццы. «Комсомолка» узнала, где подают пиццу с грушей и сыром дорблю, трехкилограммовую пиццу и римскую с клубникой.

Огромная с мортаделлой в 4Pizza («ФоПицца»)

Кроме привычной «Маргариты», здесь можно попробовать пиццу с анчоусами, мортаделлой или грибами. Но изюминка даже не во вкусе и сочетании, а в ее весе: целая пицца из восьми кусков весит около 3 кг. За такую придется заплатить 1600-1700 рублей. Можно заказать и отдельный кусочек – он обойдется в 220-250 рублей.

Фото: 4pizza.rest

Адрес: Пушкинская 277

Контакты: 4pizza.rest; доставка (3412) 312-213

«Тропиканка» в PizzaMan («ПиццаМэн»)

В этой доставке можно выбрать пиццу на любой вкус – их здесь около 30. Любителям необычных сочетаний понравится «Тропиканка». Это пикантное сочетание куриной грудки, сладкого ананаса и жгучего перца халапеньо. Обойдется такая пицца весом в 500 гр. в 390 рублей. В целом же цены варьируются от 300 до 540 рублей.

Фото: vk.com/pizzamanizh

Адрес: Кирова, 146, ТЦ Мой Порт

Контакты: 8-800-500-06-68

Неаполитанская в «Бирюзе»

Традиционная неаполитанская пицца – румяная круглая лепешка, тонкая в середине и с высокими пышными бортиками по краям. Тесто мягкое и эластичное, а корочка – хрустящая. Начинки – самые разные: с мортаделлой и страчателлой, с прошутто и рукколой, с артишоками и каперсами, с анчоусами и другими. Одна пицца обойдется примерно в 450 рублей.

Фото: vk.com/biruza_chaihana

Адрес: Советская, 14

Контакты: (3412) 97-28-88

Римская в «Пряном Кролике»

Она выпекается из жидкого теста, которое долго настаивается. В Древнем Риме его готовили 4 дня. В «Пряном Кролике» столько, конечно, не ждут и готовят быстрее, но особенность римской пиццы – хрустящее тесто – сохраняют. Начинки разнообразны: пастрами и вяленые томаты, Дор Блю и груша, свиной окорок и трюфельный соус, клубника и страчателла и другие необычные сочетания. Цены – от 360 до 540 рублей.

Фото: vk.com/drunken.rabbit

Адрес: Свободы, 173

Контакты: (3412) 970-222

С кальмарами и вялеными томатами в «Золотой маске»

Хотите – отведайте пиццу «Ветчина и грибы» или «Маргариту», хотите – пробуйте «Маринару». Это креветки, кальмары, мидии на одном тесте с маслинами, вялеными томатами и соусом Песто. Стоит такая пицца 450 рублей.

Фото: группа «Золотая маска» «ВКонтакте»

Адрес: Пушкинская, 221

Контакты: (3412) 90-89-88

С грушей и сыром с плесенью в PizzApp («ПиццАп»)

«Пицца для эстетов и гедонистов» – так характеризуют это блюдо повара доставки PizzApp. Начинка пиццы состоит всего из четырех ингредиентов: благородного сыра с плесенью Дорблю, мягкого рассольного сыра Моцарелла, сливочного соуса и медовой груши. Обойдется эта пицца – как и все остальные – в 299 рублей.

Фото: yandex.ru

Адрес: Удмуртская, 304в

Контакты: (3412) 91-87-18