Какого числа Радоница 2021 в Ижевске и будут ли дополнительные автобусные рейсы до кладбищ?

Рассказываем, как провести Радоницу в Ижевске Фото: Диля Ахмадишина

Во вторник, 11 мая, жители Ижевска смогут отправится на кладбища и помянуть усопших в Радоницу. Рассказываем, как помянуть своих близких.

КАК ДОЕХАТЬ?

В черте города находятся три кладбища: Северное, Александровское и Нагорное.

До Северного (ост. «Северный микрорайон») можно доехать на:

• Автобусах: 16, 19, 22, 26, 29, 36, 308, 356, 373, 465.

• Троллейбусах: 1, 2, 2д, 4, 4д, 7, 14.

• Маршрутках: 39, 50, 68.

До Нагорного (ост. «Завод Нефтемаш») довезут:

• Автобусы: 25, 301, 328, 357.

• Троллейбусы: 2, 2д, 4, 4д, 6, 10.

• Маршрутки: 49, 68, 344.

В Александровское кладбище (ост. «Кузебая Герда») можно попасть на:

• Автобусе №27.

• Троллейбусе №14.

• Маршрутке №50.

До кладбищ за городом организовали дополнительные маршруты Фото: Константин ИВШИН

До кладбищ, которые находятся за чертой города (Хохряковское, Южное и Кенское), ИПОПАТ организовало дополнительные маршруты:

Хохряковское кладбище: с остановки «9 Января» курсируют автобусы №№ 320 и 320к. Первый отправится в 6:30 и будет перевозить пассажиров до 19:20. Второй – с 7:30 до 14:00. Автобусы будут ездить с интервалами примерно в 20 минут.

Южное и Кенское кладбища: автобус №317к отправляется с Южной автостанции в 7:30, а завершит маршрут от кладбища в 14:30. Автобусы отправляются по мере накопления пассажиров с интервалом около 20 минут.

До Западного кладбища можно добраться на маршрутке №53 до конечной остановки «Новые парники». Правда, потом до самого некрополя придется идти 2,5 км.

НА КЛАДБИЩАХ БЕЗОПАСНО?

Хохряковское кладбище обработали от клещей и грызунов еще 19 апреля. 7 мая там проведут проверку и, если будет необходимо, обработают еще раз.

19 апреля акарицидную и дератизационную обработку провели на Южном кладбище, а 5 мая – на Кенском.

К 11 мая все кладбища будут обработаны от клещей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Западное кладбище обработали 20 апреля.

Акарицидные и дератизационные вещества распылят на Северном и Александровском кладбищах 6 мая.

Нагорное кладбище от клещей и грызунов обработают 7 мая.

ЧТО ДЕЛАЮТ В РАДОНИЦУ?

Главное в Родительском дне – это молитвы по усопшим. Когда в храмах будут проводится службы 11 мая, пока неизвестно. Расписание выложат ближе к воскресенью.

«В каждом храме Ижевска в этот день будут совершаться литургии, после этого будет совершаться первое после Пасхи поминовение усопших. Самое главное поминовение – в церкви. В первую очередь мы стараемся прийти в храм, а только потом уже съездить на кладбище», – рассказал священник Дмитрий Сырчин.

«Самые главные поминовения проходят в церкви» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Перед родительским днем принято приводить могилы в порядок: убирать мусор, мыть памятники, кресты и красить ограждения.

Поминальную трапезу на кладбище устраивать не стоит. Лучше провести ее дома с простыми блюдами. Вместо того, чтобы принести еду на кладбище, лучше отдать ее нуждающимся.

Обычай трапезничать у могилы, как и традиция оставлять там еду для умерших, — дохристианский, не имеющий ничего общего с православным учением.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ?

• Ни в коем случае нельзя поминать усопших спиртным и большим застольем.

• В Радоницу не получится венчаться – это не запрещено, но Родительский день всегда выпадает на вторник. Тогда венчания в церквях не проходят.

• Нельзя грустить и предаваться печали.

• В Родительский день нельзя ругаться, плохо отзываться о человеке.

Однако, Дмитрий Сырчин отметил, что у церкви нет особых ограничений в Родительский день:

«Церковь абсолютно против, чтобы люди на кладбище пили. Там обычно прибираются, можно самому прочитать поминовение. Но других ограничений нет. Православие – это не только запреты».

ПРИМЕТЫ НА РАДОНИЦУ

• Если встретить грачей в этот день – лето выдастся теплым и солнечным.

• Днем прошли дожди – ждите хороших вестей.

• Если умыться на Радоницу дождевой водой, можно обрести красоту и здоровье на долгие годы.

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