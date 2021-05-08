Нарушил приказ, но спас человека: подробности пожара в гостинице, в котором пострадали кадеты из Ижевска

Пожар произошел ночью в гостинице «Вечный зов». Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

На слете в Москве кадеты из Ижевска заняли первое место. Кто мог знать, что в ближайшее время им придется проявить все свои умения, столкнувшись с реальной опасностью? Так, в ночь на 4 мая в гостинице «Вечный зов», где остановились кадеты, приехавшие на слет, начался сильнейший пожар. В результате пострадали 18 человек, двое взрослых погибли. Среди ребят, оказавшихся в опасности, были и шестиклассники из Кадетской школы Ижевска.

«Комсомолка» узнала подробности от очевидцев.

Четко выполняли инструкции

«Посреди ночи я услышала хлопок, — вспоминает Наталья Горшунова, классный руководитель наших кадетов. — Я думала, в коридоре что-то упало, вышла посмотреть, а там все в дыму. Я зашла в комнату, намочила полотенце, разбудила своего ребенка, намочила ей тоже полотенце. Отправила ее в одну часть коридора будить детей, сама пошла в другую. Мы стучали в двери, кричали детям, чтобы они просыпались и открывали окна».

Наталья гордится своими учениками, вспоминая эту ночь:

«Я увидела, что к гостинице уже приехали пожарные. Поэтому просила детей стоять в окнах. Надо отдать должное нашим детям: они молодцы! Вели себя спокойно, понимали что нужно четко выполнять инструкции. Вспомнили, что нужно намочить футболки и дышать через влажную ткань. Все делали без паники. Частично дети выбрались сами — спустились по лестнице. Но в основном их доставали спасатели через окна. Меня с дочерью тоже эвакуировали с помощью пожарной лестницы.».

Наши кадеты заняли первое место Фото: Анастасия Захарова

Нарушил приказ, но спас человека

Кадетов разместили в соседнем круглосуточном кафе. Их тут же осматривали медики: ребят с низким уровнем кислорода отправили в больницу. Пока детей не перевезли в другую гостиницу, местные жители выносили им куртки, тапочки, одеяла. Ведь их вытащили из окон прямо в спальной одежде. Кстати, парадная форма ребят не пострадала, шестиклассники выступят в ней на параде 9 мая в Ижевске.

Андрей – московский пожарный, который участвовал в тушении. Он рассказывает о происшествии:

«Пожар начался около половины четвертого утра. Мы получили вызов, направились на место происшествия. По пути слышали по рации, как люди просят о помощи. Приехали, увидели клубы дыма с четвертого и пятого этажа. Народу было очень много, я боялся, что люди будут прыгать из окон… Я помогал выбираться людям со второго этажа – поставили лестницы.»

Он рассказывает, как пришлось нарушить инструкцию. «На втором этаже стояла испуганная женщина, ничего не понимала, спускаться отказывалась. Я снял маску, чтобы она поняла, что я ее спасаю. Да, я нарушил приказ, но она увидела мое спокойное лицо и ее удалось спасти».

Тапочком тушил огонь

6 мая все дети вернулись в Ижевск: даже пострадавшие чувствовали себя удовлетворительно. Кого-то забрали родители, но большинство добрались так же, как ехали в Москву: на поезде и автобусе. При встрече родители с благодарностями бросились к классному руководителю.

Родители встречают детей Фото: Анастасия Захарова

Надежда, мама одного из кадетов, рассказывает «Комсомолке» подробности:

«Сын позвонил мне в половине пятого утра. «Мама, мы в кальянной, у нас все хорошо», – говорит. Я в полпятого понять ничего не могу. В какой кальянной они сидят под утро? Что случилось? Он мне объяснил, что эвакуировались из-за пожара. Я подумала, что блинчики на утро жарили, сигнализация сработала. А муж говорит, что гостиница горит в Москве. Я тут же снова позвонила сыну. Он спокойно мне рассказал, что сам спустился, что тапочком тушил огонь».

«Правнучку из окна спустили пожарные», – делится прабабушка одной из девочек. – С ней все было хорошо, а вот подружка попала в больницу — отравилась угарным газом».

Проверку проведет прокуратура Москвы

«Российская газета» (16+) сообщает, что в пожаре погибли двое взрослых. 18 человек пострадали, из них 10 детей. Всего в гостинице было 305 человек, из них 114 — дети из трех регионов, которые приехали на слет кадетов. В гостинице были грубые нарушения, не сработала система противопожарной безопасности — система сигнализации, дымоудаления и пожаротушения, по этой причине спасатели приехали поздно, – добавляет издание.

По данным пресс-службы Следственного комитета России, было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека). Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета, взял данное расследование под личный контроль. Он поручил проверить правомерность и роль организаторов слета. По данным ведомства, девять человек, в том числе четверо детей госпитализированы. Двое взрослых скончались. Проверку также проведет прокуратура Москвы.

Пресс-служба департамента здравоохранения по Москве сообщила «Комсомольской правде», что госпитализированы 14 человек, в том числе восемь детей. Двое взрослых скончались, один находился в очень тяжелом состоянии. «Детям, находящимся в стационарах, медицинская помощь оказывается в полном объеме, их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет», — сообщили в департаменте.