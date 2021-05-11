«Центр репродуктивного здоровья» приглашает ижевчан получить бесплатные консультации экспертов

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22 мая в 09:00 в «Центре репродуктивного здоровья», на улице Холмогорова, 15Б в Ижевске, пройдет «День открытых дверей». Эксперты в области лечения женского и мужского здоровья бесплатно проконсультируют и ответят на вопросы всех желающих. Кроме того, врачи центра подберут индивидуальный подход к тактике обследования и лечения каждого пациента.

Для кого?

Если у вас не получается забеременеть, есть проблемы с вынашиванием ребенка, у вас удалены маточные трубы, нашли эндометриоз, миому матки, кисты, полипы или пороки развития матки, вас ждут в «Центре репродуктивного здоровья» на «Дне открытых дверей». Если есть проблемы с недержанием мочи, выпадением, опущением половых органов, есть камни в желчном пузыре, кисты печени или почек, паховая или пупочная грыжа, специалисты центра проведут для вас индивидуальную консультацию.

Кто поможет?

«Центр репродуктивного здоровья» уже более 16 лет успешно борется с проблемами репродуктивного здоровья.

В клинике работает команда высококвалифицированных специалистов: врачи — члены РАРЧ (Российской ассоциации репродукции человека), КМН, высшей и первой категории.

На «Дне открытых дверей» вас будут ждать репродуктолог, эмбриолог, уролог, гинеколог-хирург, терапевт и хирург.

Как попасть?

Для того чтобы получить бесплатную консультацию специалистов «Центра репродуктивного здоровья» на «Дне открытых дверей», вам нужно предварительно записаться. Для этого можно позвонить по телефону +7 (3412) 33 93 90 или оставить заявку, заполнив специальную форму на сайте.

Семейная клиника «Центр репродуктивного здоровья»

www.vipmedik.com

vk.com/vipmedik

Адрес: г. Ижевск, ул. Холмогорова, 15Б

Телефон: +7 (3412) 33-93-90

Семейная клиника «Центр репродуктивного здоровья»

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