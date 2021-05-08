«Было голодно, но мы радовались жизни и пели песни»: Бабушки из Буранова поделились воспоминаниями о войне и Победе

«Комсомолка» продолжает проект «Рожденные войной» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Мы продолжаем рассказывать о тех, кто не участвовал в войне, но на себе почувствовал, как сложно было жить после окончания Великой Отечественной войны. В рамках проекта «Рожденные войной» от «Комсомолки» мы побывали в гостях у любимых «Бабушек из Буранова». Галина Николаевна Конева, Валентина Семеновна Пятченко и Зоя Сергеевна Дородова рассказали, как кормили друг друга угощениями из глины, как делали мячики из полинявшей шерсти коровы и как ждали осеннего праздника «Гербер», чтобы наесться каши с мясом.

Работали наравне со взрослыми

Бабушки признаются, что жить тогда было нелегко – не было ни одежды, ни еды, ни игрушек. Когда отец ушел на фронт, маленькой Гале было всего 3 годика. Поэтому папу она и не помнила особо.

«Отец вернулся с войны только в январе 1946 года. Мать специально показывала его фотографию, чтобы я узнала его. Однажды захожу домой, смотрю: стоит человек в форме. Ага, думаю, значит отец! Он меня сразу поднял на руки, закружил!», – рассказывает Галина Николаевна.

Галина Николаевна Конева Фото: Сергей ГРАЧЕВ

После возвращения с фронта никто не отдыхал – сразу шли работать в колхоз. Уходили засветло, приходили, когда уже темно было. Да и детям приходилось работать.

«Мать всегда задание оставляла: надо было прополоть грядки, полить огурцы. За водой ходили на речку. Далековато. Коромысло большое, ведра длинные, чуть не по земле волочатся. И мы – дети – таскали их вот так!».

Валентина Семеновна Пятченко вторит: работать приходить чуть ли не наравне со взрослыми.

«Они сено косят, в копны его укладывают. А мы за ними идем с граблями, подбираем все, что остается. Так не хотелось это делать – нудно, скучно! Каждую травинку, каждый колосок поднимали».

Те, кто держали живность, должны были отдавать так называемый налог: с коровы определенное количество молока или масла, с курицы – яйца, с овечек – шерсть.

«Но у нас была еще коза. С ее помощью-то и выживали. От нее ничего не надо было сдавать – Сталин не знал, что у козы тоже есть молоко. Ее до сих пор сталинской коровой называют. Кормили мы их чем приходилось – то, что на полях находили, зимой кое-каким сеном. Ведь нам же даже вдоль дороги не давали косить для своих нужд. Все в колхоз! Не знали же, что по-другому жить можно. Думали, что так и должно быть».

Валентина Семеновна Пятченко Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Пекли зеленые лепешки из лебеды

Конечно, главное воспоминание того времени у бабушек – это постоянное чувство голода.

«Мы все время есть хотели. Сядем с братом около курицы и караулим. Кто первый яйцо утащит, тот сырым его и съедал», – вспоминает Галина Николаевна.

«По весне помню из школы бежим за крахмалом на поле. Снег только сошел, ноги тонут, грязно. А ты все равно ищешь картошку с прошлого года – в ней же крахмал был. Из него лепешки пекли – такие вкусные! Я бы сейчас поела», – улыбается Валентина Семеновна.

Муки тогда было мало. Использовали зеленую лебеду: ее мололи и делали зеленые лепешки. Вместо сладкого жмых жевали или лебеду ели. Еще вкусная анис трава была.

«Бабушки из Бураново» Зоя Сергеевна Дородова и Валентина Семеновна Пятченко Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Только трава на лужайках появлялась, с ног все снимали, – не грязную же траву есть. Щавель выходил – вкусный, кислый – суп из него варили. Потом сергибус вкусный был. А как рябина поспевала – ее наедались. Правда, потом по туалетам бегали», – бабушки заливисто смеются. И рассказывают, что самое радостное событие для всех был «Гырон быдтон» или «Гербер» – праздник в честь окончания посевных работ.

«На лугу в большом котле варили колхозную кашу на всех. Резали барана. И в первую очередь этой кашей с мясом кормили детей. Вот радость-то была!».

Про игрушки

Бабушки говорят, в то время некогда было играть – надо было помогать взрослым. Но дети есть дети. Игрушек тогда не было, приспосабливали то, что было под рукой и под ногами.

«Корова линяет же. Вот мы эту шерсть подбирали и в мячики скатывали – крепкие получались, хорошие! Играли в ляпки, в лапту – у нас даже место постоянное было для этого!», – уверяет Зоя Сергеевна Дородова.

Одна из «Бабушек из Бураново» - Зоя Сергеевна Дородова Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Кукол делали из перекрещенных палок и старых тряпок. А еще строили домики из дощечек.

«Находили разбитые стеклышки, осколки разбитой посуды – это у нас чашечки и тарелочки были. Из глины лепили перепечи, шанежки. А потом в гости к друг другу ходили. Угощения пробовали, а я всех заставляла съедать. Глина-то полезная оказывается», – говорит Галина Николаевна.

Одежды тоже не хватало

Детского сада в Бураново в то время не было, а вот ясли были. Ну, как ясли – просто к одной из пожилых сельских жительниц приводили всех маленьких детей и оставляли.

«Я командиром была: под моим руководством мы все от этой бабули и сбегали. Рядом там амбар был, где зерно хранили. И там свободное место было. Как только она выходит, мы в этом амбаре и прятались. Достать она нас не могла, зато потом вечером жаловалась моей матери: «Прасковья, Галя опять увела ребят!» Конечно, мне попадало», – рассказывает Галина Николаевна. Кстати, в школу она пошла только в 8 лет.

Галина Николаевна всегда отличалась боевым нравом! Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«А просто нечего было надевать – ни на себя, ни на ноги. Когда отец вернулся, он начал ловить зайцев. Шкурки обрабатывал. Так у меня шапка появилась. Потом мать из натканного ею зеленого полотна сшила кое-какое пальтишко, понизу мех пустили. Мать еще валенки накатала. Так и ходила».

9 мая разрешили не работать

Новости передавали из уст в уста. Или узнавали все на собраниях.

«Раньше же все сплоченные были, не как сейчас – все за высокими заборами живут, – говорит Галина Николаевна. – Как скажут про собрание, вся деревня выходит и идет на место встречи. Что война закончилась, узнали от бригадира нашего. Он плетется на дряхленькой лошадке – хороших-то не было тогда, даже пахали на быках – и орет во все горло: «Война закончилась!» А мать у меня как раз на поле была, так он ей и говорит: «Прасковья, все не работайте уже сегодня, война кончилась, отдыхайте». Такая радость была».

Зоя Сергеевна и Валентина Семеновна с любовью вспоминают то время Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Болеть было некогда

По весне детишки привязывали щепки к голым ногам и по снегу добирались до первых проталинок. Там щепки отвязывали и бегали босиком – так и закалялись.

«У меня мама все жизнь в конюшне проработала. Так она коней лечила чем-то черным таким. И чтоб я не болела, и меня этим же и мазала. Помню, как мы голые и все черные по дому бегали», – улыбается Валентина Семеновна.

Баню топили 1 раз в 2 недели – дрова же нужны, а каждое полешко наперечет.

«Топили по-черному: посередине лежат дрова, а вокруг камни. Трубы не было: весь дым в бане стоял, через окошки и щели просачивался. Стены черные, в копоти! Веник в воде заваривали и парили! А я кашляла, так меня пить заставляли эту воду. Я убегала все время. Выходили из бани все черные, в саже, как будто и не мылись», – рассказывает Галина Николаевна.

Про Ижевск

В то время все ездили не в Ижевск, а на завод, уверяют бабушки. Валентина Семеновна впервые оказалась в столице Удмуртии в 7 классе, в 1951 году. Из Буранова она вместе с родственниками приехала на лошадях и телеге. Как выглядел город, не помнит, зато в цирк сходила, животных дрессированных посмотрела – понравилось!

«Но меня почему-то оставили одну там, у родственников. А я не хотела оставаться и пошла пешком домой. Одна. Уж не знаю, как они меня отпустили. Вышла рано. Устала, села около дороги, ем булочку. Прохожие сказали, чтобы я этого не делала – замерзнуть же можно. В общем, вернулась уже поздно было, отморозила щеки даже себе».

Валентина Семеновна Пятченко и ее любимица Фото: Сергей ГРАЧЕВ

А вот другая бабушка из Буранова, Галина Николаевна, приехала в Ижевск в 13 лет, в 1953 году поступать в ижевское педучилище, на дошкольное отделение.

«Помню, с собой был чемодан фанерный, с каким отец с войны приехал. А в чемодане еда с собой. Он большой, а сама я маленькая, худая, но тащила его. На 30 мест тогда претендовало 900 человек. Так учительнице, которая диктовала диктант, сказали челюсть снять. Чтобы непонятно было то, что она диктует, и чтобы мы делали ошибки. Я прошла! Стипендию давали – 10 рублей на 1 курсе, 11 рублей на 2 курсе, 12 рублей на 3 курсе. Матери всегда гостинцы привозила в Бураново – сушки».

Под сиденья прятались, чтобы немое кино посмотреть

Потихоньку жизнь стала налаживаться. В бурановском магазине появились продукты – соль, сахар, хлеб. А в клубе начали показывать кино.

Галина Николаевна Конева у себя дома в Бураново Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Это уже в классе 6-7 было. Привозили большие катушки и крутили. Кино немое, внизу подписи были. Так кто-то один их и читал. Деньги надо было платить за кино. А мать не дает – приходилось изворачиваться: в окно смотрели, а еще бывало под сиденья или под пол прятались, чтобы потом незаметно вылазить», – вспоминает Галина Николаевна.

А у Валентины Семеновны родственники побогаче были, так она к ним в очередь вставала, чтобы заветные 20 копеек на билетик и ей перепадали.

«Да, тогда не было ни одежды нормальной, ни еды. Но мы всегда радовались жизни, ходили по вечерам по улицам села и пели песни. Сейчас мы в раю живем, но не понимаем этого», – заканчивают свой рассказ бабушки.