Вчера — сегодня: как выглядели раньше и как выглядят сейчас 8 исторических зданий Ижевска

Показываем фото главных исторических зданий Ижевска раньше и сейчас Фото: Архив КП

Архитектура исторического Ижевска очень разнообразна и таит в себе множество историй. Мы уже рассказывали ранее о городских витражах, которые не все могут увидеть. Однако здания у всех на виду, но знаете ли вы, как они выглядели раньше и что в них находилось? Рассказываем о 8 исторических зданиях города, которые были признаны объектами культурного значения на федеральном уровне.

ДОМ ЗАХАРИЯ ЛЯТУШЕВИЧА

Здание планировали реставрировать дважды Фото: Архив КП

Дом протоиерея и настоятеля Пророко-Ильинской церкви был построен в 1820-е годы. Архитектором выступил Семен Емельянович Дудин, первый профессиональный архитектор города Ижевска. А сам дом — единственный образец жилого дома ампирного стиля, сохранившегося в столице Удмуртии. Самая интересная деталь дома — полукруглый выступ как у церковных зданий. Это единственный образец жилого дома с подобным решением во всей мировой архитектуре.

Дом признали объектом культурного наследия в 1995 году, тогда же его закрыли как аварийный, в 2008 провели косметический ремонт фасада. И всё. Дважды министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев говорил о реставрации: в 2016 году здесь планировали сделать центр туризма, а в 2019 — первый республиканский литературный музей.

Адрес: г. Ижевск, ул. Сивкова, 180

ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ИМ. СВОБОДЫ

Школу построили полностью за деньги рабочих, Фото: tehne.com, Архив редакции

Средства на строительство школы начали собирать ещё в 1922 году рабочие ижевского завода. Автором проекта выступил архитектор Григорий Сенатов. Спустя год приступили к строительству. Это было одно из двух первых каменных школьных зданий в Ижевске, которое построили целиком на средства трудящихся ижевского завода. Первые 786 учеников пришли сюда в январе 1926 года. В годы Великой Отечественной войны в здании организовали госпиталь. А с 1971 года в здании располагается Общеобразовательная школа-интернат №75. В 1995 году здание признали объектом культурного наследия.

Адрес: Ижевск, ул. Карла Либкнехта, 17

АРСЕНАЛ ИЖЕВСКОГО ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА

Здание признали объектом культурного наследия федерального уровня в 1995 году, Фото: А. А. Соловей, июль 1978; Эдуард Карипов

Строительство здания было закончено в 1825 году. Архитектором выступил Семен Дудин. Здесь хранил свою продукцию Ижевский Оружейный завод. Арсенал считают лучшей работой архитектора и признан отличным памятником промышленной архитектуры русского классицизма.

Адрес: Ижевск, ул. Коммунаров, 287

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ СОБОР

60 лет в здании находился кинотеатр Фото: Архив КП

Каменный собор во имя Св. Благоверного князя Александра Невского начали строить в 1816 году. Проект составили архитектор Захаров со своим учеником Семеном Дудиным. Средства на строительство выделил Артиллерийский департамент. В 1929 году храм закрыли, а уже в 1930-м здание переделали под кинотеатр «Колосс», который находился тут до 1990 года. В этом же году здание вернули верующим и началась реставрация в архитектурной мастерской Макарова.

Адрес: Ижевск, ул. Максима Горького, 66

ДОМ ЕГОРА НОВИКОВА

Наследники купца продали дом частному лицу, Фото: Фотокаталог архивного фонда УР. Личный фонд Ефремова Анатолия Дмитриевича. Источник: gasur.ru; Агентство по государственной охране объектов культурного наследия УР

В доме на пересечении Горького и Ленина жил купец Егор Новиков. Точная дата постройки неизвестна, но по предположениям историков — примерно 1820-1823 годы. В 70-е годы 19 века дом продали частному лицу, а позже он был куплен Ижевско-Нагорным волостным управлением. В советский период здесь находились типография и горисполком. Сейчас в здании находится Управление образования администрации Ижевска.

Адрес: Ижевск, ул. Горького, 69

ЗАВОДСКАЯ ПЛОТИНА

Ижевская плотина - одно из крупнейших гидротехнических сооружений Урала Фото: Архив КП

Строительство Ижевского завода в 1760 году началось именно с возведения плотины по проекту горного мастера Москвина. В 1816 году её удлинили более чем на 440 метров и расширили на 30 метров по проекту горного инженера Дерябина и архитектора Дудина. Плотина — одно из крупнейших гидротехнических сооружений Урала.

Адрес: Ижевск, проезд Дерябина

ДЕНЕЖНАЯ КЛАДОВАЯ

В кладовой хранили деньги и важные заводские документы, Фото: Wadorgurt. Источник: commons.wikimedia.org Гауптвахта и Александро-Невский собор. Фото 1880-х гг.

Подобные корпуса строились почти на всех уральских деревянных заводах. Здесь хранились заводская казна и важные документы. Ижевская кладовая была построена в 1804 году из камня. Здание реконструировали под гауптвахту в 1853 году. Перед революцией 1917 года здесь находилось управление Ижевского лесничества, в 60-е — управление «Удмуртгаз». Затем в здании были размещены экспозиции и коллекции музея объединения ОАО «Ижмаш».

Адрес: Ижевск, улица Свердлова, 32

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА

Башню планируют реставрировать в ближайшее время, Фото: Акварель С. Е. Дудина. 1815. (АВИМАИВС, ф. 27, оп. “СОЗ”, д. 140, л. 49), Архив КП

Строительство этого крупнейшего в мировой истории производственного здания в стиле классицизм началось в 1803-1804 годах. Возведение четырехэтажного корпуса длилось до 1815 года, а внутренняя отделка — до 1820-го. Спустя 14 лет сгорело все внутреннее убранство корпуса и обрушилась башня. Здание отреставрировали, башню отстроили заново. Однако в 2018 году судьба повторилась — башня загорелась, из-за чего рухнул шпиль.

Адрес: Ижевск, проезд Дерябина, 3

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